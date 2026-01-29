Il CEO di Robinhood, Vlad Tenev, chiede maggiore chiarezza normativa e una rinnovata spinta verso le azioni tokenizzate come mezzo per evitare un altro “GameStop freeze”.

Tenev ha pubblicato un lungo intervento su Twitter il 28 gennaio, in occasione dell’anniversario dell’evento, discutendone le cause profonde. «Cinque anni fa oggi», ha scritto, «Robinhood e altri broker furono costretti a sospendere gli acquisti di diversi meme stock, in particolare GameStop, in uno dei fallimenti più strani e visibili del mercato azionario degli ultimi tempi». Come riportato da Coinspeaker nel 2021, le azioni GameStop raggiunsero il loro massimo storico di chiusura a 347,51 dollari il 27 gennaio 2021. Tuttavia, il rialzo durò poco: i principali hedge fund chiusero le proprie posizioni, l’interesse dei piccoli investitori crollò e il titolo passò da un massimo intraday di 483 dollari a scendere sotto i 100 dollari. L’episodio segnò uno degli eventi più turbolenti della recente storia dei mercati azionari.

Il rally di Reddit, il blocco di Robinhood e una roadmap per il futuro

Nel 2021, GameStop era ampiamente considerata un’azienda retail “di quartiere” in difficoltà, un residuo dell’era pre-digitale. Negli anni precedenti, il suo core business era la vendita al dettaglio di videogiochi e la rivendita di titoli usati. Con l’inizio degli anni 2020, però, l’attività aveva subito un forte declino a causa dell’ascesa dei giochi live-service, dei download diretti e dello streaming videoludico.

Mentre l’azienda faticava a cambiare strategia, alcuni trader più accorti sulla piattaforma social Reddit individuarono un’opportunità di profitto mettendo sotto pressione gli hedge fund che avevano posizioni short su GameStop. Ne scaturirono acquisti massicci e coordinati contro queste posizioni ribassiste, causando perdite per miliardi di dollari agli hedge fund coinvolti.

Gran parte di queste operazioni avvenne tramite app di trading come Robinhood, che permisero ai partecipanti di coordinarsi e sincronizzare le operazioni di mercato. Di conseguenza, Robinhood e altri broker imposero una sospensione di un giorno delle contrattazioni su GameStop e su altre meme stock.

Secondo Tenev, la causa principale di quella sospensione fu «un insieme di complesse regole di gestione del rischio delle clearing house, progettate per mitigare il rischio legato al periodo di regolamento allora pari a due giorni per le operazioni azionarie negli Stati Uniti». Ha descritto l’infrastruttura di mercato come lenta, obsoleta e inadatta a gestire «volumi di scambio e volatilità senza precedenti su un numero ristretto di titoli».

Successivamente, Robinhood raccolse 3 miliardi di dollari per restare operativa e coprire i requisiti di riserva, mentre molti trader la criticarono duramente, insieme ad altri broker, per aver sospeso quello che ritenevano un libero e corretto funzionamento del mercato.

La tokenizzazione come chiave per la stabilità dei mercati

Tenev afferma che la sua società e altre hanno sostenuto l’introduzione di regolamenti in tempo reale, con il successivo passaggio da un sistema di regolamento a due giorni a uno a un solo giorno, definendo questo cambiamento «probabilmente il risultato più significativo dell’era per altri versi disastrosa di Gensler alla SEC».

Guardando al futuro, Tenev sostiene che la soluzione per evitare un altro blocco come quello avvenuto con GameStop cinque anni fa sia duplice. In primo luogo, auspica una spinta decisa verso la tokenizzazione. I principali vantaggi della tokenizzazione sono il regolamento in tempo reale e la disponibilità dei titoli azionari tradizionali in un ambiente di trading più fluido.

In secondo luogo, secondo Tenev è necessaria una maggiore chiarezza normativa per garantire che i progressi compiuti dopo il blocco di GameStop del 2021 vengano preservati. «Senza chiarezza normativa», ha scritto, «questi sforzi sono inutili».