Punti chiave

Vitalik Buterin ha proposto un nuovo modello di creator token che combina DAO curate e mercati di previsione.

Buterin sostiene che gli attuali ecosistemi dei creator token premino la quantità piuttosto che il merito e siano sempre più distorti dai contenuti generati dall'IA.

Il fondatore di Dogecoin ha affermato che le creator coin sono fondamentalmente fallaci, paragonandole a milioni di token dalla vita breve.

Il fondatore di Dogecoin, Billy Markus, ha dichiarato a Vitalik Buterin che non ha senso cercare di migliorare il modello dei creator token, definendolo “intrinsecamente difettoso”.

Vitalik Buterin, co-fondatore della rete blockchain Ethereum, ha recentemente proposto un nuovo modello di creator token che unisce le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) a meccanismi di mercato predittivo.

Il modello è progettato per premiare i contenuti che hanno probabilità di successo, offrendo ai creatori strumenti per coinvolgere il pubblico e garantendo al contempo che i sostenitori abbiano un interesse diretto in risultati di qualità.

Tuttavia, il fondatore di Dogecoin, Billy Markus, ha contrastato la proposta di Buterin, definendo le creator coin “token morti” ed evidenziando scetticismo sulla loro vitalità a lungo termine.

Vitalik Buterin propone una svolta nell’economia dei Creator Token

Il co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha proposto un cambiamento radicale nell’economia dei “creator token”.

I creator token, noti anche come “content coin”, sono asset basati su blockchain che possono offrire ai fan quote di proprietà, privilegi di accesso o l’esposizione alle royalty del lavoro di un creatore.

In un post su X di domenica, Buterin ha sostenuto che molte delle attuali piattaforme di creator token tendono a premiare il volume a discapito della qualità. Ha aggiunto che questa tendenza è ulteriormente amplificata dai contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Nel gennaio 2026, Buterin aveva espresso opinioni simili, affermando che l’industria crypto ha bisogno di DAO (Decentralized Autonomous Organization, cioè organizzazioni autonome decentralizzate) migliori, piuttosto che di DAO semplicemente più grandi.

Per affrontare questo problema, Buterin ha suggerito un sistema in cui i creatori emettono i propri token e fanno domanda a DAO di creator selezionate.

I membri di queste DAO voterebbero quali creatori o contenuti accettare.

Gli speculatori potrebbero partecipare attraverso mercati di previsione, scommettendo su quali proposte otterranno l’approvazione.

Secondo la proposta di Buterin, i creatori i cui contenuti vengono accettati potrebbero vedere aumentare il valore dei propri token. Le DAO brucerebbero inoltre una parte dei loro token, creando una scarsità di offerta e spingendone potenzialmente il valore verso l’alto.

Vitalik Buterin ha affermato che molte delle principali creator coin su piattaforme come BitClout e Zora sono dominate da celebrità o individui con un “status sociale molto elevato”. Ritiene che ciò renda difficile per i creatori emergere basandosi esclusivamente sulla qualità del proprio lavoro.

Il fondatore di Dogecoin: “Le Creator Coin sono fallaci”

Rispondendo a Vitalik Buterin, il co-fondatore di Dogecoin Billy Markus ha criticato duramente il concetto di creator coin.

Ha definito il modello fondamentalmente difettoso e destinato a produrre token abbandonati. Markus ha sostenuto che le creator coin tendono a seguire la stessa traiettoria di milioni di altri token lanciati ogni anno. Ha aggiunto che la maggior parte di queste monete perde rapidamente rilevanza, portandolo a credere che non abbia senso tentare di migliorare il concetto stesso di creator token.