Il prezzo di Bitcoin balza al massimo di 77.500 USD mentre l’estensione del cessate il fuoco di Trump spinge il mercato

Il prezzo di Bitcoin è salito a 77.541 USD mercoledì mattina, con un incremento del +2,2% nelle 24 ore e del +4,3% su base settimanale, dopo che il presidente Trump ha annunciato un’estensione a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l’Iran e Strategy ha rivelato un’acquisizione di BTC da 2,54 miliardi di USD – il suo più grande acquisto singolo in 17 mesi. I due catalizzatori sono arrivati in rapida successione, comprimendo quelli che erano stati 46 giorni di soppressione del funding rate in un netto rialzo dei prezzi nei mercati crypto e in quelli azionari tradizionali.

Fox News riporta l’accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Israele.

L’interrogativo analitico non è più se Bitcoin possa sostenere un movimento sopra i 75.000 USD; si tratta invece di capire se l’attuale quotazione di 77.500 USD rifletta una domanda duratura o un trade di sollievo meccanico destinato a esaurirsi prima che la soglia degli 80.000 USD diventi testabile. Si tratta di esiti strutturalmente diversi e i dati disponibili mercoledì mattina non risolvono ancora chiaramente la questione.

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Trasmissione cross-asset: la riduzione del rischio Trump su Hormuz fluisce attraverso il petrolio nell’appetito per il rischio come Bitcoin

Il meccanismo di trasmissione in questo caso è specifico. La strategia di estensione del cessate il fuoco di Trump – inquadrata attorno a quella che ha descritto come una struttura di leadership “seriamente fratturata” a Teheran – ha rimosso la probabilità immediata di una ripresa degli attacchi, mantenendo al contempo il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz. Questa combinazione ha mantenuto contenuti i prezzi del petrolio: il greggio Brent è rimasto vicino ai 90 USD al barile invece di impennarsi verso il range 105–110 USD, scenario minacciato dal breve stallo diplomatico del fine settimana precedente.

La stabilità dei prezzi del petrolio riduce le aspettative di inflazione a breve termine, il che a sua volta riduce la pressione risk-off che aveva soppresso simultaneamente i multipli azionari e i posizionamenti sulle crypto. I futures sull’S&P 500 sono saliti del +0,5% e quelli sul Nasdaq 100 hanno guadagnato il +0,6% nelle ore successive all’annuncio, sebbene entrambi i benchmark sottostanti avessero chiuso in ribasso martedì a causa della temporanea incertezza nei colloqui. L’Indice MSCI Asia Pacific ha ceduto lo -0,7%, suggerendo che la trasmissione sia stata disomogenea tra le regioni – gli investitori in Asia rimangono più cauti sulla durata dell’interruzione a Hormuz, indipendentemente dai termini del cessate il fuoco.

All’interno del comparto crypto, oltre a Bitcoin, Ether è salito del +2,1% a 2.366 USD, BNB è cresciuto del +1,3% a 640 USD e Solana ha guadagnato il +1,8% a 87 USD dopo l’annuncio di Trump. L’ampiezza del movimento tra le principali valute è coerente con una genuina rotazione risk-on piuttosto che con un catalizzatore specifico per Bitcoin. L’unico segno rosso nella top 10 è stato un marginale scivolamento dello -0,1% nelle stablecoin e in Tron, che tipicamente sottoperformano nelle sessioni risk-on mentre il capitale ruota verso asset a beta più elevato. La posizione generale di Trump come figura politica pro-crypto aggiunge un secondo livello di trasmissione – la propensione dell’amministrazione verso gli asset digitali riduce il premio al rischio normativo insieme a quello geopolitico, amplificando l’effetto netto sul prezzo delle criptovalute.

Bitcoin dopo il cessate il fuoco: il valore di 77.500 USD e la resistenza di 80.000 USD

L’attuale struttura di Bitcoin posiziona i 75.000 USD come supporto immediato e gli 80.000 USD come primo livello di resistenza confermata di rilievo. La compressione del funding rate durata 46 giorni che ha preceduto il movimento di mercoledì è significativa: lunghi periodi di funding soppresso solitamente accumulano posizioni short che, quando chiuse, possono accelerare il prezzo attraverso i livelli di resistenza più velocemente di quanto farebbe la sola domanda organica. Se questa dinamica sia pienamente in gioco dipenderà dal fatto che l’open interest torni a crescere sopra i 77.500 USD nelle ore successive al picco iniziale.

Al ribasso, l’analista Darkfost ha identificato il prezzo realizzato dei detentori di Bitcoin a breve termine a circa 69.400 USD – il livello in cui i recenti acquirenti passano da perdite non realizzate a profitti. Il mantenimento di Bitcoin sopra questo livello riduce materialmente la probabilità di una liquidazione a cascata in caso di inversione del sentiment, perché i detentori che vantano guadagni sono strutturalmente meno propensi a diventare venditori forzati. Il divario tra 69.400 USD e 75.000 USD fornisce un cuscinetto significativo che non esisteva durante il precedente fallito tentativo a 78.000 USD di dieci settimane fa.

Si prospettano tre scenari. Caso rialzista (Bull case): Bitcoin chiude sopra i 77.500 USD durante la sessione europea, l’open interest si ricostituisce con l’ingresso di nuovi long piuttosto che con la copertura degli short, e una netta rottura sopra gli 80.000 USD conferma che la compressione del funding rate si è trasformata in uno squeeze sostenuto – con gli 85.000 USD come prossimo obiettivo significativo.

Caso base (Base case): Bitcoin si consolida tra 75.000 USD e 78.000 USD mentre l’estensione del cessate il fuoco viene prezzata e il mercato attende un accordo definitivo USA-Iran o il prossimo catalizzatore macroeconomico, con pattern tecnici a lungo termine che puntano a un obiettivo di 90.000 USD se il trend rialzista si riafferma.

Caso ribassista (Bear case): riemergono notizie sul blocco di Hormuz, il petrolio testa nuovamente i 105 USD e Bitcoin inverte sotto i 75.000 USD – un movimento che segnalerebbe come l’estensione fosse già pienamente prezzata all’apertura, e che il rally necessita di un nuovo catalizzatore per riprendere.

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