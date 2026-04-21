L’espansione di XRP su Solana attira nuova attenzione dal mercato

Il Wrapped XRP – ticker wXRP – è stato lanciato sulla blockchain di Solana questa settimana, offrendo ai detentori di XRP l’accesso diretto a una delle reti di finanza decentralizzata più attive senza richiedere la liquidazione delle proprie posizioni. Il bridge è facilitato da Hex Trust, che fornisce custodia di livello istituzionale, e LayerZero, che gestisce il livello di messaggistica cross-chain. Il CEO di Ripple ha commentato pubblicamente che l’espansione sta già innescando una nuova domanda, sebbene i dati on-chain raccontino una storia più misurata.

Il debutto avviene mentre XRP si trova a circa il 59% al di sotto dei suoi massimi storici, e l’ecosistema di Solana sta navigando tra i propri venti contrari.

Il tempismo rende l’integrazione meno un’espansione trionfale e più quello che gli analisti definiscono un test di flusso strutturale – una prima lettura sulla reale migrazione di liquidità significativa tra le catene o se il lancio genererà più coinvolgimento sociale che volume di trading.

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Meccanica di wXRP: come funziona effettivamente il bridge XRP cross-chain su Solana

Il meccanismo funziona come segue: i detentori di XRP depositano i token nativi nelle riserve di custodia di Hex Trust, che emette una quantità equivalente di wXRP su Solana in un rapporto 1:1.

I token wrapped mantengono la parità di prezzo diretta con l’XRP nativo perché ogni unità in circolazione è garantita da un corrispondente token nativo detenuto in custodia istituzionale. Quando un utente riscatta wXRP, tali token vengono bruciati e l’XRP originale viene rilasciato – una struttura direttamente analoga al modello del Wrapped Bitcoin che ha ampliato l’impronta DeFi di BTC su Ethereum a partire dal 2019.

🚀 wXRP is now live on @solana, enabled by @Hex_Trust and @LayerZero_Core. Growing demand for $XRP is driving liquidity cross-chain—opening new paths across ecosystems and expanding the overall market. https://t.co/AiExVF5nvX — RippleX (@RippleXDev) April 17, 2026

Una volta su Solana, wXRP è scambiabile su diversi exchange decentralizzati primari della rete – tra cui Jupiter, Phantom, Titan Exchange e Meteora – e può essere impiegato in pool di liquidità AMM o utilizzato come collaterale in protocolli di prestito. Questo pacchetto di utilità è significativo: consente ai detentori di XRP di generare rendimento su un asset che altrimenti rimarrebbe inerte, senza assumersi il rischio direzionale di vendere e ruotare su un token diverso.

Il livello cross-chain si basa sul protocollo di messaggistica di LayerZero, che è diventato una scelta infrastrutturale comune per le distribuzioni di token multi-chain. Hex Trust e LayerZero posizionano insieme wXRP all’interno della stessa architettura tecnica utilizzata da asset wrapped consolidati – una scelta di design che probabilmente riflette un tentativo deliberato di ereditare i presupposti di fiducia che tali sistemi hanno già guadagnato sul mercato.

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