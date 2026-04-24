Altcoin season al ritorno se succede questo: le dog coin come DOGE guideranno la carica?

Dogecoin viene scambiato vicino a 0,097 USD, in rialzo di un modesto +1,2% nelle ultime 24 ore, mentre una più ampia rotazione risk-off pesa sulle altcoin ad alto beta su tutta la linea. Il calo del -0,5% di Bitcoin verso la zona di supporto di 77.500 USD sta frenando il rally delle altcoin, ma DOGE tiene botta. La domanda che i trader si pongono sottovoce è: questo leggero rintracciamento di BTC potrebbe essere parte di uno scossone del mercato prima dell’altcoin season, o l’inizio di un reset più profondo?

Un recente sondaggio che circola tra le crypto community ha riacceso i riflettori sul potenziale di Dogecoin di guidare il prossimo ciclo delle altcoin, citando la sua posizione nella top 10 per capitalizzazione di mercato, la profonda liquidità e la spinta narrativa storicamente forte.

(FONTE: CoinGecko)

Gli analisti che descrivono le condizioni attuali come un “classico comportamento risk-off” notano che l’Altcoin Season Index rimane depresso, senza catalizzatori specifici per le singole monete a guidare il movimento di DOGE.

L’azione recente del prezzo di Bitcoin rimane la leva principale per qualsiasi ripresa delle altcoin. Finché BTC non si stabilizzerà, i target grafici e l’ottimismo della community potrebbero rimanere in gran parte teorici, anche per Dogecoin.

(FONTE: TradingView)

Dogecoin può superare gli 0,10 USD e segnalare l’inizio dell’altcoin season?

L’attuale intervallo di prezzo di Dogecoin tra 0,096 USD e 0,098 USD lo colloca in una fragile zona di consolidamento, appena sopra una fascia di supporto critica tra 0,090 USD e 0,093 USD. L’analisi tecnica di CoinMarketCap segnala un trend ribassista sul grafico a quattro ore con una media mobile a 50 giorni inclinata verso il basso, non proprio la configurazione che i bull speravano in vista del weekend.

Da qui sembrano plausibili tre scenari. Nel caso rialzista, Bitcoin recupera il livello di 79.000 USD in modo convincente, innescando un sollievo tra le altcoin e spingendo DOGE oltre la barriera psicologica di 0,10 USD verso il cluster di resistenze di Fibonacci vicino a 0,1005–0,1018 USD.

$DOGE continua a spingere sull’inversione rialzista. Resistenza del downtrend abbattuta 🙌 📍 Altri setup di trading su: https://t.co/N3WuQcWWkm pic.twitter.com/yKNzYUxlcN — Rand Group (@cryptorand) 22 aprile 2026

Lo scenario di base prevede una continua compressione del range tra 0,093 USD e 0,098 USD, con né acquirenti né venditori disposti a esporsi con i volumi attuali. Lo scenario ribassista e l’invalidazione di qualsiasi tesi di rally a breve termine è una chiusura sotto 0,093 USD, che gli analisti indicano come l’apertura della strada verso 0,088 USD.

Le previsioni a lungo termine aggiungono prospettiva. CoinCodex proietta un massimo per il 2026 vicino a 0,2146 USD, il che implicherebbe un rialzo di circa il 121% rispetto ai livelli attuali, mentre il modello di Binance punta a 0,102 USD entro il 2027. Questi numeri contano meno in questo momento rispetto alla capacità di BTC di mantenere i 78.500 USD. E questo è il vero innesco per l’altcoin season.

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Maxi Doge punta al rialzo da early-mover mentre DOGE consolida

(FONTE: Maxi Doge)

La performance sottotono di DOGE ai prezzi attuali illustra una frustrazione ricorrente per i trader di altcoin: quando una narrativa diventa ovvia, il rialzo facile è spesso già stato prezzato. Una capitalizzazione di mercato di 15 miliardi di dollari significa che Dogecoin ha bisogno di sostanziali afflussi di capitale per muoversi in modo significativo. Questa realtà strutturale sta spingendo parte del capitale speculativo verso alternative in fase iniziale con profili di rischio asimmetrici. (È un compromesso, non un pranzo gratis.)

Maxi Doge ($MAXI) è un progetto che sta catturando l’attenzione in questo contesto. Costruito su Ethereum come token ERC-20, si posiziona all’intersezione tra la cultura dei meme e una community di trading attiva, incentrata su una mascotte canina di oltre 100 kg che incarna una “mentalità di trading a leva 1000x”, con competizioni di trading riservate ai titolari, premi in classifica e una tesoreria Maxi Fund allocata per liquidità e partnership.

La prevendita ha raccolto oltre 4,7 milioni di dollari a un prezzo attuale di 0,0002815 USD, con un APY di staking dinamico disponibile per i partecipanti. L’interesse iniziale della prevendita per i progetti legati ai meme si è storicamente concentrato durante i periodi di consolidamento delle altcoin, proprio la fase in cui i mercati sembrano trovarsi ora. Come per ogni token in fase di prevendita, il rischio è concreto e la liquidità è limitata fino a quando non avverrà il listing sugli exchange. I potenziali partecipanti dovrebbero condurre ricerche indipendenti prima di impegnare capitale.

Visita il sito web della prevendita di Maxi Doge qui.

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