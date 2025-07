Il prezzo di Dogecoin punta a un rally dell’830% sulla spinta delle balene di DOGE

Con guadagni mensili del 35%, il prezzo di Dogecoin [NC] continua a essere sotto i riflettori degli investitori, con gli analisti che prevedono un rialzo dell’830% da qui in poi. Sebbene DOGE si aggiri attualmente intorno a $ 0,23, gli analisti di mercato sperano in una potenziale accelerazione, accompagnata da forti acquisti da parte delle balene di questa crypto.

L’analista crypto Javon Marks ha espresso un forte sentiment rialzista su Dogecoin, citando modelli storici di precedenti cicli rialzisti. Secondo Marks, la probabilità che il prezzo di DOGE salga di oltre il 226% rispetto ai livelli attuali, superando il massimo storico di 0,73905 dollari, è “estremamente alta”.

Based on similarities to previous bull runs, the likeliness of $DOGE pushing over +226% from here to reach and break above the All Time High at $0.73905 is EXTREMELY HIGH!

History also points to Dogecoin climbing above the $1.42 and $2.11 levels after, which is increase of more… pic.twitter.com/knJOk6VGfQ

