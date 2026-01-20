Il protocollo DeFi Makina Finance è stato hackerato per 4,2 milioni di dollari e consiglia agli LP di rimuovere la liquidità

Punti chiave

Makina Finance perde 4,2 milioni di dollari poiché gli aggressori hanno prosciugato il suo pool DUSD Curve.

Il TVL del protocollo è aumentato del 20,5% nonostante l'attacco significativo.

Makina ha consigliato ai suoi fornitori di liquidità di rimuovere i propri asset. .

Makina Finance, un motore di esecuzione di finanza decentralizzata basato su Ethereum, è stato sfruttato nelle prime ore di martedì 20 Gennaio. Ciononostante, questo protocollo che automatizza strategie di investimento avanzate con gestione del rischio, come lo yield farming, per gestori patrimoniali, agenti di intelligenza artificiale e fondi, ha comunque registrato ottime prestazioni.

Diverse piattaforme di sicurezza blockchain, tra cui TenArmor, hanno segnalato l’attacco su X.

🚨TenArmor Security Alert🚨 Our system has detected a suspicious attack involving #Makina Finance @makinafi on #ETH, resulting in an approximately loss of $4.2M. It appears that the Makina's DUSD/USDC CurveStable pool was drained! Attack transaction: https://t.co/wvTPzkMLP1… pic.twitter.com/qUaDF5mxWA — TenArmorAlert (@TenArmorAlert) January 20, 2026

TenArmor ha scritto che Makina Finance ha perso circa 4,2 milioni di dollari a causa degli hacker che hanno prosciugato il suo pool di liquidità DUSD/USDC CurveStable.

Tecnicamente, questo significa che chiunque fornisca liquidità al pool Curve interessato è esposto. Normalmente, i fornitori di liquidità condividono le perdite quando un pool viene prosciugato.

Quasi tre ore dopo che TenArmor ha segnalato l’attacco, Makina Finance ha annunciato su X che solo il pool DUSD Curve era stato colpito e ha consigliato ai fornitori di liquidità di ritirare i propri asset.

Gmak, early this morning we received reports regarding an incident with the $DUSD Curve pool At this stage, the issue appears to be isolated to DUSD LP positions on Curve. There is currently no indication that other assets or deployments are affected. Underlying assets held in… — Makina (@makinafi) January 20, 2026

Il motore di esecuzione DeFi cross-chain ha aggiunto che la “modalità di sicurezza è stata attivata su tutte le macchine” fino alla risoluzione del problema.

Quando un protocollo attiva la modalità di sicurezza su tutti i contratti, significa che il team sta ancora indagando e cercando di prevenire ulteriori danni.

Makina ha registrato guadagni notevoli

Nonostante l’attacco hacker multimilionario, Makina Finance ha registrato guadagni notevoli.

Secondo i dati di DeFiLlama, il valore totale bloccato di Makina è aumentato del 20,5% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 100,47 milioni di dollari.

Il protocollo, lanciato a fine settembre 2025, ha inoltre raccolto poco più di 128.000 dollari in commissioni nell’ultimo giorno, segnando un nuovo massimo storico.

È fondamentale notare che chiunque interagisca con Makina Finance dovrebbe prestare attenzione fino al completamento delle indagini del team, indipendentemente dai guadagni della piattaforma.

Nel 2025, la quantità totale di criptovalute perse a causa di attività fraudolente ha raggiunto i 4 miliardi di dollari, con gli attacchi hacker che hanno assorbito poco più di 3 miliardi di dollari. L’attacco hacker da 1,5 miliardi di dollari a Bybit è stato in testa alla classifica come la perdita maggiore dell’anno.

Più di recente, il 10 gennaio, gli aggressori hanno rubato 282 milioni di dollari da diversi wallet di criptovalute e hanno già inviato 63 milioni di dollari a Tornado Cash, un popolare servizio di mixaggio di asset digitali.