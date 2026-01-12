In attesa della prima Bull Run del 2026 ecco le 3 crypto da comprare per diventare milionari

Dopo un periodo difficile, il mercato delle criptovalute potrebbe tornare a crescere nel 2026. In questo contesto, il momento migliore per investire potrebbe essere adesso. Abbiamo selezionato tre criptovalute che potrebbero aiutarti a diventare milionario nei prossimi mesi.

I progetti selezionati sono tutti in fase di prevendita e pertanto offrono token a prezzi ridotti. Potrebbero infatti apprezzarsi una volta lanciati sui mercati aperti.

1. Bitcoin Hyper

Con l’avvicinarsi della corsa al rialzo delle criptovalute del 2026, molti investitori sono già alla ricerca della “gemma” in grado di trasformare poche migliaia di euro in una vera opportunità di creazione di ricchezza. In questa ricerca del prossimo rendimento 100x o 1000x, Bitcoin Hyper sta iniziando a emergere come un contendente strategico da non trascurare.

Ancora in fase di prevendita, il progetto ha già raccolto oltre 30 milioni di dollari, un segnale forte: i capitali intelligenti si stanno posizionando prima che arrivi l’euforia del mercato. Storicamente, sono proprio queste fasi iniziali che hanno permesso ad alcuni investitori di accumulare fortune durante i precedenti mercati rialzisti.

Ciò che distingue Bitcoin Hyper è il suo posizionamento tecnologico, perfettamente allineato alle narrazioni vincenti dei rialzisti. In quanto soluzione Layer-2 dedicata a Bitcoin, combina la sicurezza e la potenza narrativa di BTC con la Solana Virtual Machine (SVM) , offrendo transazioni quasi istantanee e commissioni minime.

Il risultato: un ambiente ideale per DeFi su larga scala, gaming blockchain e applicazioni interattive, settori che registrano costantemente una crescita esplosiva quando il mercato entra in una fase parabolica. Se l’adozione seguirà questa traiettoria, Bitcoin Hyper potrebbe diventare uno dei principali catalizzatori di creazione di ricchezza del ciclo 2026.

2. Maxi Doge

Alcuni investitori puntano su progetti in grado di sfruttare appieno l’euforia del mercato e generare rendimenti eccezionali in un breve periodo. In questo contesto, Maxi Doge è emersa come una delle meme coin più seguite dagli investitori ad alto rischio.

Spesso citato tra i progetti più speculativi della fase rialzista del 2026 , Maxi Doge segue una strategia chiara: capitalizzare sull’enorme slancio che accompagna ogni stagione dei meme coin. Durante le precedenti fasi rialziste, questi token altamente virali, guidati da una comunità ultra-attiva, hanno attratto gran parte del trading speculativo.

Originario dell’universo DOGE, il token $MAXI sfrutta una delle narrazioni più potenti del mercato delle criptovalute: la cultura dei meme combinata con l’esuberanza del trading di gruppo e la FOMO (Fear of Missing Own). Maxi Doge abbraccia pienamente il suo posizionamento come versione estrema di Dogecoin , progettata per una comunità di trader “degen” attratti dall’intensità, dall’assunzione di rischi e dal potenziale di profitti rapidi.

Questo branding deliberatamente eccessivo non è insignificante. Durante i mercati rialzisti, i progetti in grado di costruire rapidamente un pubblico virale e catturare l’attenzione sui social media sono spesso quelli che mostrano le traiettorie più spettacolari. Se una nuova ondata di meme coin emergesse nel 2026, Maxi Doge potrebbe diventare una delle principali scommesse speculative del ciclo, in particolare per gli investitori che si posizionano molto presto.

3. LiquidChain

Gli investitori più strategici non guardano solo ai meme token. Sono interessati anche a infrastrutture in grado di catturare in modo sostenibile i flussi di liquidità del mercato, spesso sottovalutati prima dei periodi di euforia. LiquidChain (LIQUID) si inserisce perfettamente in questa strategia.

Il progetto affronta uno dei problemi più critici di Web3: la frammentazione della liquidità tra le principali blockchain. La sua ambizione è chiara: unificare Bitcoin, Ethereum e Solana in un unico ecosistema multi-catena fluido, ad alte prestazioni e interoperabile. In un mercato rialzista in cui i capitali circolano rapidamente e in grandi quantità, questo approccio potrebbe rivelarsi un vantaggio decisivo.

Tecnicamente, LiquidChain sfrutta la macchina virtuale ad alte prestazioni di Solana per garantire un’esecuzione rapida ed economica, preservando al contempo la sicurezza attraverso prove cross-chain che consentono agli asset di rimanere nativi. Il risultato: liquidità combinata, profonda e immediatamente utilizzabile, senza compromettere la sovranità del token.

Per gli sviluppatori, il vantaggio è evidente: implementare dApp, meme coin o marketplace predittivi senza intoppi, ottenendo al contempo l’accesso a una community multicanale fin dal lancio. Storicamente, questo tipo di ambiente ha attratto la maggiore innovazione… e volume al decollo del mercato.

Al centro di questo ecosistema, il token $LIQUID svolge un ruolo centrale. Oggi in prevendita, contribuisce alla sicurezza della rete offrendo al contempo meccanismi di incentivazione progettati per supportare la crescita dell’infrastruttura. Per gli investitori che cercano un’esposizione anticipata a una narrazione strutturante della corsa al rialzo del 2026, LiquidChain potrebbe rappresentare una leva per la crescita, con, come sempre nel mondo delle criptovalute, un elevato livello di rischio.