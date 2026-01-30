Punti chiave

Un fondo Bitcoin istituzionale dimostra la capacità di generare rendimento attraverso strategie di arbitraggio market-neutral in condizioni di forte volatilità.

L’approccio delta-neutral converte i profitti del trading sui derivati nuovamente in Bitcoin, aumentando nel tempo le partecipazioni degli investitori.

Le quote del fondo possono essere utilizzate come collaterale per prestiti Lombard, consentendo accesso alla liquidità senza ridurre l’esposizione in criptovalute.

Il gruppo bancario svizzero-singaporiano Sygnum e Starboard Digital hanno raccolto 750 BTC (circa 65 milioni di dollari) in finanziamento seed per il loro fondo Bitcoin a gestione attiva orientato alla generazione di rendimento, ottenendo così un ritorno annualizzato dell’8,9% nonostante l’elevata volatilità di mercato.

Sygnum, gruppo bancario specializzato in asset digitali con sede in Svizzera e a Singapore, insieme a Starboard Digital, ha raccolto con successo 750 Bitcoin, per un valore stimato di circa 65 milioni di dollari, come finanziamento seed dopo il lancio dello Starboard Sygnum BTC Alpha Fund.

Lo Starboard Sygnum BTC Alpha Fund è un fondo Bitcoin a gestione attiva e orientato al rendimento, lanciato il 22 ottobre 2025. Secondo un comunicato stampa del 29 gennaio, il fondo ha raggiunto un rendimento netto annualizzato dell’8,9% in BTC nel quarto trimestre del 2025. Il fondatore di Starboard Digital, Nikolas Skarlatos, ha dichiarato che il successo del fondo rappresenta una conferma della validità delle strategie di rendimento su Bitcoin di livello istituzionale, con un obiettivo di ritorni annui compresi tra l’8% e il 10% in diverse condizioni di mercato. Markus Hämmerli, Head of Portfolio Management di Sygnum, ha ribadito il concetto, sottolineando che la performance dimostra come “una gestione professionale di Bitcoin possa offrire risultati significativi anche quando i mercati spot sono piatti o in calo”.

Arbitraggio BTC delta-neutral

L’obiettivo dichiarato del fondo è ottenere una crescita compresa tra l’8% e il 10% attraverso strategie di arbitraggio market-neutral, con pagamenti in Bitcoin. Questa metodologia, spesso definita “delta-neutral”, sfrutta le differenze di prezzo tra il mercato spot e quello dei derivati.

Nel caso dello Starboard Sygnum BTC Alpha Fund, i profitti generati dalle operazioni di arbitraggio vengono riconvertiti in Bitcoin. In questo modo, il saldo totale di BTC degli investitori può crescere nel tempo indipendentemente dal fatto che il prezzo di Bitcoin salga, scenda o rimanga stabile.

Sygnum ha inoltre precisato che le quote del fondo sono idonee come collaterale per prestiti Lombard, permettendo agli investitori di accedere alla liquidità senza ridurre la propria esposizione in Bitcoin.

Il successo iniziale dell’Alpha Fund fino al quarto trimestre del 2025 evidenzia il potenziale della strategia di Sygnum e Starboard come protezione contro le fluttuazioni di mercato. Nel quarto trimestre, il prezzo di Bitcoin è sceso da oltre 100.000 dollari a meno di 90.000 dollari. Al momento della pubblicazione di questo articolo, BTC viene scambiato intorno agli 84.000 dollari.