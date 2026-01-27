L’imminente decisione sui tassi della Federal Reserve provoca forti oscillazioni nel prezzo di Bitcoin. Dopo lo shock di ieri, Bitcoin sta recuperando, mentre gli investitori attendono la decisione della banca centrale statunitense.

Volatilità dovuta alla decisione sui tassi della Fed e altro: fattori che influenzano il prezzo di Bitcoin

Al momento, il fattore che incide maggiormente su Bitcoin (BTC) è la decisione sui tassi della Federal Reserve (Fed). Domani la banca centrale statunitense annuncerà la sua decisione. Sebbene gli analisti si aspettino che i tassi restino invariati, il sentiment del mercato crypto potrebbe comunque cambiare.

Di seguito una panoramica di altri fattori importanti per il mercato delle criptovalute:

Macro-economia: la decisione sui tassi della Fed rende il mercato crypto molto più volatile. Sono in arrivo anche importanti report macroeconomici.

Geopolitica: le tensioni tra Europa e Stati Uniti si sono leggermente attenuate, mentre quelle tra Canada e Stati Uniti sono nuovamente in aumento. Le proteste contro il regime in Iran si scontrano con il costo di migliaia di vite umane. La Russia raddoppia la propria offensiva contro l’Ucraina durante i colloqui di pace.

Com’è il sentiment sul mercato di Bitcoin?

Il sentiment generale sul mercato di Bitcoin è in miglioramento. I dati di Alternative.me mostrano che il Fear & Greed Index è salito a 29 punti, indicando ancora Fear. Il sentiment tra gli investitori istituzionali è stato ieri piuttosto neutrale. I dati di SoSoValue mostrano un afflusso di 6,84 milioni di dollari nei Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF).

Il sentiment sul mercato dei derivati sta diventando leggermente più positivo, ma rimane relativamente neutrale. I dati di CoinGlass mostrano un aumento dello 0,72% dell’Open Interest (OI) su Bitcoin, segnalando l’apertura di un maggior numero di posizioni long nel mercato dei derivati.

Indicatori tecnici per Bitcoin

Vediamo brevemente alcuni indicatori tecnici di Bitcoin:

RSI: 43, neutrale

MACD: -721, trend ribassista

Dati provenienti da TradingView.

Dalla Bitcoin Liquidation Heatmap possiamo individuare i livelli di supporto e resistenza per oggi:

Supporto: tra $87.300 e $86.300

Resistenza: tra $89.000 e $89.900

Analisi tecnica del prezzo di Bitcoin oggi

Passiamo ora all’analisi tecnica del prezzo di Bitcoin per oggi. Ieri BTC è sceso sotto gli $88.000, perdendo un importante livello di resistenza. Avevamo previsto che, dopo un breve recupero, BTC sarebbe sceso ulteriormente verso $87.000, ma ciò non è avvenuto. Bitcoin è invece salito fino a $88.500, iniziando una fase di consolidamento.

Le prospettive per oggi sono decisamente migliori: vediamo Bitcoin recuperare verso i $89.000. Se i bull manterranno il controllo, potrebbero avviare un movimento di recupero verso i $90.000.

Se invece i bear volessero riprendere il controllo, dovrebbero riuscire a spingere BTC nuovamente sotto gli $88.000.