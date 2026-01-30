La principale legge crypto degli USA è un passo più vicina

Il Senato degli Stati Uniti si avvicina a una legge crypto di grande importanza. Giovedì, la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato un disegno di legge fondamentale che mira a creare regole chiare per il settore delle criptovalute. È la prima volta che un pacchetto di regolamentazione crypto di ampia portata arriva così avanti nel processo legislativo.

Cosa è stato approvato?

La Senate Agriculture Committee, la commissione che supervisiona i mercati delle materie prime e la CFTC, ha approvato il Digital Commodities Intermediary Act. Questa legge intende fornire un quadro normativo chiaro per le aziende che operano con materie prime digitali, come Bitcoin ed Ethereum, quando queste non sono considerate titoli finanziari.

La senatrice Cynthia Lummis ha confermato l’approvazione dichiarando:

“Siamo di nuovo un passo più vicini alla scrivania del presidente.”

Perché è importante?

Da anni negli Stati Uniti regna l’incertezza su quale autorità di vigilanza sia responsabile delle criptovalute. La SEC sostiene che molte crypto siano titoli finanziari e quindi rientrino sotto la sua supervisione. La CFTC, invece, considera Bitcoin e alcune altre criptovalute come materie prime, paragonabili a petrolio o oro.

Questa legge tenta di risolvere la confusione ampliando i poteri della CFTC sui mercati spot, ovvero senza il coinvolgimento di strumenti derivati come i futures. Per le aziende crypto, ciò potrebbe finalmente significare chiarezza su quali regole seguire. Per i consumatori, potrebbe tradursi in una migliore protezione contro frodi e manipolazioni di mercato.

Cosa prevede la legge?

Durante la votazione sono stati discussi e approvati decine di emendamenti, che hanno ampliato in modo significativo il testo originale. Tra le principali aggiunte:

Regole etiche per i funzionari pubblici

Nuove disposizioni su come i funzionari federali possono interagire con le criptovalute, per prevenire conflitti di interesse.

Sicurezza nazionale

Restrizioni alle attività crypto con Paesi considerati ostili dagli Stati Uniti, come Cina, Russia o Corea del Nord.

Tutela dei consumatori

Misure aggiuntive per proteggere gli investitori retail da frodi e pratiche ingannevoli.

Prestiti di emergenza

Limiti all’accesso ai finanziamenti di emergenza della Federal Reserve per le aziende crypto, per evitare che il denaro dei contribuenti venga utilizzato per salvare exchange in difficoltà.

Chiarezza sui poteri della CFTC

Precisazioni su ciò che la CFTC può o non può far rispettare nei confronti degli operatori crypto registrati.

Cosa succede ora?

Dopo l’approvazione da parte della Commissione Agricoltura, la legge può ora passare al Senato nella sua interezza per il dibattito e il voto. Questo processo potrebbe richiedere mesi e i senatori potrebbero proporre ulteriori modifiche.

Parallelamente, la Camera dei Rappresentanti sta lavorando a una normativa simile. Alla fine, entrambe le camere dovranno approvare una versione identica del testo prima che il presidente possa firmarla.

I tempi restano in gran parte incerti. Sono previste nuove trattative sulla divisione delle competenze tra SEC e CFTC, un tema delicato su cui le due autorità si scontrano da anni.

Perché questa volta potrebbe andare a buon fine?

I precedenti tentativi di far approvare una legge crypto dal Congresso sono sempre falliti. Tuttavia, tre fattori rendono questa situazione diversa:

Maggiore supporto politico

Sia Democratici che Repubblicani concordano ora sulla necessità di una regolamentazione, seppur per motivi diversi.

Necessità evidente

Il crollo di FTX nel 2022 e altri scandali hanno mostrato chiaramente che l’attuale approccio non funziona.

Momentum legislativo

Per la prima volta dopo anni, un disegno di legge di ampia portata ha superato una commissione chiave, rimuovendo uno degli ostacoli procedurali più difficili.

Cosa significa per il mercato?

Se questa legge venisse approvata, gli Stati Uniti potrebbero diventare la prima grande economia con un quadro normativo completo per le criptovalute. Ciò potrebbe rendere il Paese più attraente per le aziende che oggi esitano o si spostano verso altre giurisdizioni.

Nel breve periodo è difficile prevedere l’impatto sui prezzi di Bitcoin e delle altre criptovalute. Tuttavia, nel lungo termine, una maggiore chiarezza normativa potrebbe aumentare la fiducia degli investitori istituzionali finora rimasti alla finestra.

La vera prova arriverà nei prossimi mesi, quando si vedrà se il Senato al completo e successivamente la Camera dei Rappresentanti condivideranno la stessa visione. Ma per la prima volta dopo anni, una svolta sembra davvero a portata di mano.