Previsioni XRP tra 1 anno, 5 anni e 10 anni: ecco il responso di Gemini

XRP, token nativo dell’ecosistema Ripple, è tra le criptovalute più discusse del mercato. A lungo frenato dallo scontro regolamentare con la SEC, l’asset sembra ora entrare in una fase di maturità strutturale.

Incrociando analisi basate sui dati forniti dall’AI di Gemini, dati macroeconomici e dinamiche istituzionali, ecco una stima realistica dell’evoluzione del prezzo di XRP a 1 anno, 5 anni e 10 anni.

Previsione XRP a breve termine: 1 anno (2027)

Dalla risoluzione definitiva della controversia con la SEC nell’agosto 2025, XRP si muove in un contesto normativo più chiaro. Questo importante passo avanti ha permesso l’apertura di nuovi canali di investimento, finora preclusi agli operatori istituzionali.

I catalizzatori rialzisti

Il principale motore di breve periodo resta il lancio degli ETF spot su XRP negli Stati Uniti. Questi strumenti finanziari attirano flussi istituzionali significativi, analogamente a quanto osservato per Bitcoin ed Ethereum al momento delle rispettive approvazioni.

In un mercato crypto orientato al rialzo, i modelli previsionali basati sull’IA stimano che XRP potrebbe tornare a testare i suoi precedenti massimi storici, compresi tra 3,40 e 3,80 dollari.

Il rischio principale

Resta tuttavia possibile uno scollamento tra speculazione e adozione reale. Se l’integrazione di XRP da parte delle banche e degli operatori dei pagamenti transfrontalieri dovesse tardare, il prezzo potrebbe stagnare in una fase di consolidamento, nonostante un quadro normativo ormai favorevole. Ciò rende comunque XRP una crypto ad alto potenziale per gli anni a venire.

Proiezione Gemini 2027: 3 – 4 dollari

Previsione XRP a medio termine: 5 anni (2031)

All’orizzonte del 2031, la valutazione di XRP dipenderà molto meno da questioni giuridiche e molto più dalla sua utilità effettiva nei flussi finanziari globali.

La sfida centrale: SWIFT

La strategia di Ripple mira a integrare, se non a competere direttamente, con la rete SWIFT. Se la tecnologia Ripple riuscisse a intercettare circa il 10% dei trasferimenti internazionali, la domanda strutturale di liquidità in XRP potrebbe aumentare in modo significativo.

Il ruolo chiave delle CBDC

L’adozione di valute digitali delle banche centrali (CBDC) basate su XRP Ledger rappresenta un fattore determinante. Diversi programmi pilota sono già in corso e gli scenari elaborati dall’IA considerano questo percorso credibile nel medio termine.

Stima Gemini 2031: 6 – 10 dollari

Previsione XRP a lungo termine: 10 anni (2036)

Su un orizzonte decennale, XRP potrebbe subire una trasformazione profonda, passando da crypto-asset speculativo a infrastruttura finanziaria globale.

Una valuta-ponte globale

Nel lungo periodo, la progressiva riduzione dell’offerta tramite il meccanismo di burn, combinata con l’utilità di XRP come valuta-ponte tra diverse divise, potrebbe sostenere una valutazione a due cifre, compresa tra 20 e 30 dollari, secondo le proiezioni IA più prudenti.

Attenzione alle proiezioni irrealistiche

Gli scenari che ipotizzano un XRP oltre i 100 dollari presupporrebbero una capitalizzazione superiore a quella dell’oro. In assenza di una grave crisi monetaria globale o di un’inflazione estrema, questa ipotesi resta oggi altamente improbabile.

Proiezione Gemini 2036: 20 – 30 dollari

Bitcoin Hyper, un’altra crypto promettente

Parallelamente a queste dinamiche istituzionali legate a XRP, alcuni investitori si orientano verso narrazioni più aggressive, come quella di Bitcoin Hyper. Questo progetto – tra le criptovalute pronte a esplodere nel 2026 – punta su una visione alternativa: combinare la sicurezza del modello Bitcoin con prestazioni superiori (velocità, scalabilità, costi ridotti).

Mentre XRP si rivolge principalmente a banche e infrastrutture finanziarie, Bitcoin Hyper è pensato soprattutto per investitori alla ricerca di rendimenti asimmetrici e di rapide innovazioni tecniche.

Due approcci molto diversi, ma emblematici di un mercato crypto sempre più segmentato tra finanza istituzionale e sperimentazione decentralizzata.