Punti chiave

BitInfoCharts segnala che le transazioni giornaliere di Ethereum hanno raggiunto un massimo storico di oltre 2,8 milioni.

Gli indirizzi Ethereum creati di recente hanno superato quota 12,6 milioni, il totale mobile a 30 giorni più alto di sempre.

Si dice che tutto ciò sia avvenuto a causa di una truffa basata sulle criptovalute.

Secondo quanto riferito, le truffe sulle criptovalute o crypto scam hanno contribuito al recente massimo storico (ATH) registrato nelle transazioni di Ethereum. La scorsa settimana, BitInfoCharts ha riportato che le transazioni giornaliere della rete hanno raggiunto un massimo storico di oltre 2,8 milioni. Contemporaneamente, Etherscan ha notato che i nuovi indirizzi Ethereum creati di recente hanno superato i 12,6 milioni, il totale mobile a 30 giorni più alto di sempre.

Avvelenamento degli indirizzi per ingannare gli utenti di criptovalute

Le transazioni di Ethereum stanno aumentando vertiginosamente, ma gli analisti sono stati in grado di collegare l’incremento record solo a un attacco di mass address poisoning. Andrey Sergeenkov, un giornalista indipendente, ha tratto questa conclusione dai risultati della ricerca ha diretto.

Il tipo di attacchi che alimenta la ripresa dell’ETH è dovuto all’invio da parte degli aggressori di piccole quantità di criptovalute da un indirizzo simile al portafoglio della vittima.

Il loro obiettivo è indurre le vittime a inviare erroneamente fondi a quell’indirizzo, credendolo legittimo. Inconsapevolmente, le vittime svolgono un ruolo fondamentale in questi exploit. Si affidano a interfacce utente poco intuitive, alla mancanza di avvisi e non applicano grande attenzione. Assomigliano alle email di spam phishing, che hanno un costo contenuto e un basso tasso di successo.

Tuttavia, uno o due attacchi riusciti rappresentano un vero e proprio jackpot per l’aggressore. Alcuni esperti di sicurezza blockchain hanno esaminato la ricerca di Sergeenkov per verificare la sua affermazione. Gonçalo Magalhães, responsabile della sicurezza presso la piattaforma di sicurezza e crypto Bug Bounty Immunefi, ha sottolineato che gli attacchi di mass address poisoning sono un problema persistente e che negli ultimi tempi la situazione è peggiorata.

Le autorità affrontano le truffe sulle criptovalute

Nel Dicembre 2025, si è verificato un attacco di avvelenamento degli indirizzi che ha causato la perdita di 50 milioni di dollari in USDT da parte di un investitore in criptovalute.

Il co-fondatore di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, è intervenuto sulla questione, esortando i portafogli crittografici a rilevare e bloccare automaticamente le truffe che avvelenano gli indirizzi. Ha proposto blacklist a livello di settore e filtri dell’interfaccia utente. Zhao ha pubblicato in merito un post intitolato “Sradichiamo l’address poisoning“.

Ha consigliato ai migliori wallet di interrogare gli “indirizzi avvelenati” noti, di avvisare o bloccare gli utenti e di nascondere lo spam di valore zero che intasa le cronologie. Ha confermato che Binance Wallet esegue già tali controlli.

Le autorità stanno inoltre intensificando gli sforzi per contrastare le truffe, anche collaborando con aziende operanti nel settore delle criptovalute. Qualche settimana fa, Tether ha annunciato che ha lanciato un’iniziativa congiunta con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

Il piano è quello di contrastare le truffe, le frodi e i flussi finanziari legati al traffico di criptovalute in tutta l’Africa. I programmi si estenderanno anche alla Papua Nuova Guinea tramite partner universitari.