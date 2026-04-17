eToro acquisisce Zengo, società di wallet self-custody, per 70 milioni di dollari

La piattaforma di trading eToro ha accettato di acquisire il fornitore di wallet crypto self-custodial Zengo per 70 milioni di dollari, pagati principalmente in contanti, secondo quanto riportato da Bloomberg. L’operazione unisce i 40 milioni di utenti registrati di eToro con l’infrastruttura di wallet multi-party computation e senza chiavi di Zengo, conferendo al broker quotato in borsa la proprietà diretta di un livello di custodia di cui era precedentemente sprovvisto.

Le implicazioni strutturali vanno oltre il prezzo dichiarato. I broker retail e le piattaforme fintech stanno acquisendo sempre più spesso infrastrutture di custodia e wallet invece di ottenerle in licenza o tramite partnership, un modello che riflette sia la pressione competitiva sia la difficoltà di costruire da zero sistemi crittografici di livello MPC.

La mossa di eToro segue espansioni analoghe da parte di operatori della finanza tradizionale, come illustrato da Charles Schwab che ha introdotto il trading diretto di Bitcoin ed Ethereum per i suoi 38,9 milioni di account di brokeraggio attivi – segnale che il ponte tra finanza regolamentata e DeFi è ormai un campo di battaglia competitivo primario.

We got news! Zengo is joining forces with @ eToro, the global leader in stock and crypto trading. Since our beginning in 2018, our mission at Zengo has been to raise the bar and set new standards for crypto custody and the on-chain economy. Together with eToro, we will pursue… pic.twitter.com/zxbjIgnuQm — Zengo Wallet (@ZenGo) April 15, 2026

Sospettiamo che questa acquisizione riguardi meno i 2 milioni di utenti di Zengo e più ciò che tali utenti rappresentano: la prova che un wallet senza chiavi e senza seed phrase può raggiungere una scala consumer. eToro sta acquistando simultaneamente l’architettura e la prova della sua validità.

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Tecnologia del wallet Zengo: cosa sta realmente acquisendo eToro

Zengo, fondata nel 2018 dal CEO Ouriel Ohayon, Tal Be’ery e Omer Shlomovits, ha costruito il proprio wallet attorno alla crittografia multi-party computation – un design che elimina la tradizionale seed phrase suddividendo il controllo della chiave privata tra più parti computazionali.

Il risultato è un wallet “senza chiave” in cui nessun singolo punto di vulnerabilità può esporre i fondi degli utenti, una distinzione di sicurezza significativa in un contesto in cui applicazioni wallet fraudolente continuano a svuotare i possedimenti degli utenti.

A trading platform acquiring a crypto wallet company. Move from access → control. As @yoniassia has been suggesting, that shift matters. https://t.co/wnwfK7Ckaq — Praveen Vemulapalli (@PraveenVem) April 15, 2026

La società serve oltre 2 milioni di individui e aziende in più di 180 Paesi e ha precedentemente acquisito il wallet focalizzato sulle stablecoin Minke per estendere la propria offerta di prodotti on-chain. Zengo ha raccolto un totale di 24 milioni di dollari secondo i dati di Crunchbase, inclusa una Series A da 20 milioni di dollari nel 2021, con Insight Partners e Tether tra i suoi investitori – rendendo il prezzo d’acquisto di eToro di 70 milioni di dollari un multiplo significativo rispetto ai finanziamenti dichiarati, con un valore riportato tra le otto e le dieci volte il fatturato annuo ricorrente.

Dopo l’acquisizione, si prevede che Zengo opererà come prodotto autonomo, mentre il suo intero stack tecnologico e il team di sviluppo si integreranno nella piattaforma di eToro. eToro ha indicato piani per un’integrazione a breve termine che sbloccherebbe l’accesso a prodotti decentralizzati – mercati di previsione, perpetual e strumenti di rendimento – per la sua base utenti esistente attraverso l’infrastruttura di Zengo.

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