Previsioni Bitcoin: il grafico prende quota

Bitcoin USD sta premendo contro livelli che non si vedevano da quattro settimane, con BTC scambiato vicino a 74.000 USD dopo un netto rally che ha colto contropiede diversi trader con posizioni short. Il movimento arriva in un momento tatticamente sensibile: la scadenza fiscale dell’IRS del 15 aprile incombe e gli analisti stimano che fino a 2,8 miliardi di USD di pressione di vendita legata alle tasse potrebbero colpire il mercato mentre i detentori statunitensi liquidano per coprire gli obblighi sulle plusvalenze.

I dati del mercato delle opzioni di Deribit identificano i 75.000 USD come uno strike particolarmente carico. Questa dinamica rende i 75.000 USD meno un tradizionale muro di resistenza e più un punto di rilascio della volatilità: una soglia in cui il momentum direzionale, una volta stabilito, potrebbe comporsi rapidamente in entrambe le direzioni.

I dati tecnici più ampi mostrano BTC mantenersi al di sopra della Banda di Bollinger centrale (70.113 USD), con un RSI neutrale vicino a 49 e un istogramma MACD piatto che suggerisce che il mercato rimanga in una fase di consolidamento prima di una potenziale rottura.

(FONTE: TradingView)

Bitcoin riuscirà a superare i 75.000 USD prima della scadenza fiscale?

BTC/USD era quotato vicino a 74.000 USD al momento della scrittura, dopo aver recuperato dal range tra 68.000 e 70.000 USD che ha definito gran parte della settimana precedente. Il grafico a quattro ore mostra il prezzo scambiato al di sotto della media mobile a 50 giorni — un lieve vento contrario a breve termine — mentre la media mobile a 200 giorni ha virato verso l’alto dal 9 aprile, fornendo uno sfondo costruttivo a lungo termine. L’Average True Range giornaliero è di circa 2.561 USD, indicando una volatilità moderata ma non estrema.

La resistenza immediata si raggruppa a 74.800 USD, un livello citato dagli analisti di MEXC come la fascia superiore chiave per aprile. Oltre a ciò, lo strike a gamma negativa di 75.000 USD rappresenta il punto di flesso critico. CoinCodex proietta un obiettivo di 75.311 USD entro il 15 aprile, sebbene tale previsione arrivi mentre 18 dei 32 indicatori monitorati segnano attualmente una tendenza ribassista — un segnale contrastante che vale la pena riconoscere.

Si presentano tre scenari:

Caso Bull: BTC supera i 74.800 USD con volumi; i flussi di hedging dei dealer a 75.000 USD accelerano il movimento verso i 77.000–78.000 USD.

Caso Base: il prezzo si consolida nel range 71.558–74.800 USD fino alla scadenza fiscale, per poi tentare una rottura netta al rialzo una volta che la pressione di vendita si sarà attenuata.

Caso Bear: un calo post-scadenza rompe il supporto a 68.984 USD, aprendo al re-test di 67.602 USD, il livello che gli analisti tecnici hanno segnalato come una zona di acquisto significativa sui grafici a più lungo termine. La soglia dei 75.000 USD è il fulcro. Il modo in cui il prezzo interagirà con essa nelle prossime 48–72 ore definirà probabilmente il trend a medio termine.

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Bitcoin Hyper punta al rialzo come early mover mentre Bitcoin USD testa livelli chiave

Bitcoin USD vicino ai massimi storici è un segnale incoraggiante, ma con una capitalizzazione di mercato già nell’ordine dei trilioni, il potenziale di rialzo asimmetrico che ha definito gli ingressi nei cicli precedenti si è naturalmente ridotto. Per gli investitori attratti dalla direzione di Bitcoin ma che cercano un’esposizione più precoce nel ciclo di vita di un progetto, il layer infrastrutturale in costruzione sopra Bitcoin ha attirato capitali significativi.

Bitcoin Hyper si sta posizionando come il primo Layer 2 di Bitcoin a integrare la Solana Virtual Machine, un connubio progettato per offrire l’esecuzione di smart contract in frazioni di secondo preservando le garanzie di sicurezza di Bitcoin. La prevendita del progetto ha raccolto più di 32 milioni di USD a un prezzo attuale del token di 0,0136786 USD, con premi di staking attivi per i partecipanti della prima ora.

La proposta di valore core punta ai limiti di lunga data di Bitcoin: regolamento lento, commissioni elevate durante la congestione e assenza di programmabilità nativa. Un Canonical Bridge decentralizzato gestisce i trasferimenti di BTC tra i layer.

Il contesto più ampio è rilevante: i precedenti massimi del ciclo di Bitcoin USD sono stati costantemente seguiti da cicli sostenuti di sviluppo di Layer 2 ed ecosistemi, mentre il capitale ruota dall’apprezzamento del layer di base verso scommesse infrastrutturali.

Il rafforzamento della correlazione di BTC con gli asset di rischio macro suggerisce che l’attuale rally abbia basi solide se le condizioni macro tengono, il che storicamente è stato costruttivo anche per i progetti dell’ecosistema adiacenti.

Visita qui il sito della prevendita di Bitcoin Hyper.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili. Conduci sempre le tue ricerche prima di investire.

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