Punti chiave

L'analisi di Hougan: Secondo il CIO di Bitwise, i massicci flussi istituzionali hanno ritardato la percezione dell'inverno crypto iniziato oltre un anno fa.

Fase finale: Hougan suggerisce che il mercato potrebbe essere ormai prossimo alla conclusione di questa fase ribassista.

Prezzo di Bitcoin: Il 3 febbraio BTC ha toccato un minimo vicino ai 73.000 dollari, per poi rimbalzare sopra quota 76.000 dollari.

L’inverno delle criptovalute (fase di mercato ribassista prolungata, caratterizzata da un calo significativo e costante dei prezzi delle criptovalute) ha avuto inizio nel gennaio 2025, sebbene i flussi istituzionali abbiano inizialmente mascherato la debolezza strutturale del comparto. Oggi, il mercato inizia a mostrare i primi timidi segnali di una possibile inversione di tendenza.

Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, ritiene che l’attuale “crypto winter” sia iniziato molto prima di quanto la maggior parte degli operatori abbia percepito. In un recente intervento su X, Hougan ha argomentato che il declino è partito effettivamente nel gennaio 2025, nonostante i forti afflussi istituzionali abbiano celato i danni su gran parte del mercato.

Attualmente, Bitcoin è in calo del 40% rispetto al picco di 126.080 dollari raggiunto nell’ottobre 2025, mentre Ethereum ha perso il 53%. L’indice Crypto Fear and Greed ha toccato livelli di “paura estrema”, una condizione che, secondo Hougan, conferma pienamente il clima da inverno crittografico.

Flussi istituzionali vs Mercato Retail

L’esperto ha evidenziato come l’andamento dei prezzi nell’ultimo anno abbia seguito due binari distinti:

Asset Retail: Hanno imboccato una fase bear già all’inizio del 2025. Asset Istituzionali: Bitcoin ed Ethereum hanno beneficiato degli afflussi derivanti dagli ETF e dalle tesorerie digitali per tutto l’anno, limitando le perdite tra il 10,3% e il 19,9%.

Al contrario, molte altcoin sono precipitate tra il 61,9% e il 74,7% a causa della mancanza di accesso da parte dei grandi capitali istituzionali. Hougan ha sottolineato che, in questo periodo, gli ETF e strumenti affini hanno accumulato circa 744.417 BTC (per un valore di circa 75 miliardi di dollari). Senza questa domanda, il drawdown di Bitcoin avrebbe potuto sfiorare il 60% molto prima.

Considerando che storicamente gli inverni crypto durano circa 13 mesi, il dirigente di Bitwise ritiene che il mercato sia oggi più vicino alla fine del ritracciamento che al suo inizio.

Continua la volatilità di Bitcoin

Il 3 febbraio, Bitcoin è scivolato fino a 73.000 dollari, salvo poi risalire sopra i 76.000 dollari in seguito all’approvazione di una legge di finanziamento negli Stati Uniti, che ha scongiurato lo shutdown del governo riducendo i rischi macroeconomici a breve termine.

Tuttavia, Santiment ha riportato circa 30 milioni di dollari in liquidazioni DeFi, suggerendo una continua pulizia della leva finanziaria nel sistema. Nell’ultima settimana, Bitcoin ha perso quasi il 14%, scambiando a livelli inferiori rispetto all’insediamento di Trump nel gennaio 2025 e vicino alle zone testate durante l’annuncio della guerra commerciale lo scorso aprile.

I dati on-chain rivelano che i wallet che detengono tra 10 e 10.000 BTC hanno venduto circa 50.181 monete nelle ultime due settimane, mentre gli indirizzi retail hanno approfittato dei ribassi per acquistare (buying the dip). Storicamente, osserva Santiment, questa divergenza (vendite dei grandi detentori e acquisti del retail) non ha mai favorito una crescita sostenuta del mercato.

Nonostante alcuni analisti prevedano che la fase bear possa durare altri sei-nove mesi, molti concordano sul fatto che la chiarezza normativa attuale potrebbe limitare il crollo rispetto ai cicli passati, dove Bitcoin arrivava a perdere fino all’80%.