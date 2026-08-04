LiquidChain sfiora $1M: il Layer 3 tra BTC, ETH e SOL

Il mercato delle criptovalute sta dimostrando una notevole resilienza strategica. Con Bitcoin che consolida la sua posizione sopra i $63.000 e punta con decisione ai $64.000, gli investitori stanno riallocando capitali verso progetti infrastrutturali ad alto potenziale. Tra questi, spicca la prevendita di LiquidChain (LIQUID), che ha già raccolto circa $930.000. L’obiettivo del progetto è ambizioso: lanciare un Layer 3 in grado di unire la liquidità di Bitcoin, l’ecosistema DeFi di Ethereum e la scalabilità di Solana in un’unica rete interoperabile senza complessi meccanismi di wrapping.

La resilienza del mercato spot: Bitcoin difende i $63.000 nonostante i deflussi societari

Nelle ultime 24 ore, Bitcoin ha recuperato quota $63.000 dopo un breve calo a $62.300, stabilizzandosi intorno a $63.500 (un incremento dell’1,75%). Questo movimento rialzista si inserisce in un contesto macro interessante: il mercato ha assorbito con successo la pressione di vendita derivante dall’alienazione di 1.638 BTC (circa $105 milioni) da parte di Strategy e i timori temporanei legati ad alcuni wallet Coldcard. Anche le principali altcoin seguono a ruota, con Ethereum in rialzo dell’1,1% a $1.860 e Solana che guadagna l’1,5% attestandosi a $73,50.

Secondo l’analista Ted Pillows, l’attuale spinta è guidata principalmente dalla domanda spot, un indicatore di accumulazione sana che potrebbe gettare le basi per un rally più duraturo.

Spot is contributing to the $BTC rally. This should continue for more upside. pic.twitter.com/zV4vUPZ7gE — Ted (@TedPillows) August 4, 2026

Se BTC riuscirà a consolidare questo supporto durante la sessione statunitense, la fiducia degli investitori potrebbe riversarsi con forza sulle gemme a bassa capitalizzazione e sulle prevendite tecnologiche più promettenti, dove la ricerca di rendimenti asimmetrici è sempre attiva. LiquidChain si posiziona esattamente in questa intersezione, offrendo una soluzione concreta alla frammentazione della liquidità tra i tre network principali.

SCOPRI: I migliori exchange di criptovalute

Tokenomics e tesi di investimento: perché il Layer 3 di LiquidChain attira capitali

Il cuore della proposta di LiquidChain (LIQUID) risiede nella sua architettura Layer 3. Invece di costringere gli utenti a utilizzare bridge complessi e rischiosi, il protocollo crea pool di liquidità nativi e unificati per BTC, ETH e SOL. Questo approccio riduce drasticamente i costi di transazione e i rischi di smart contract tipici dei token “wrapped”, offrendo agli sviluppatori dApp un bacino di utenti cross-chain unificato.

Sometimes you don't need another chain. You need another layer. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/XSVxo2J2Tp — LiquidChain (@getliquidchain) August 1, 2026

Passando alla tokenomics, l’offerta totale è fissata a 11,8 miliardi di token LIQUID, strutturata per incentivare la stabilità a lungo termine tramite ricompense di staking e liquidità di mercato. Attualmente, la presale offre il token a un prezzo d’ingresso di $0,01486, destinato a salire a breve con il passaggio alla fase successiva. Chi entra ora può sfruttare un programma di staking immediato con un APY dinamico del 1.215%.

Nota di rischio: sebbene un APY a quattro cifre sia estremamente attraente per massimizzare l’esposizione iniziale, è importante ricordare che tali rendimenti tendono a diminuire con l’aumento dei partecipanti alla pool. Come per ogni investimento in fase di presale, l’alto potenziale di rialzo è accompagnato da rischi di esecuzione tecnologica e volatilità di mercato tipici dei progetti early-stage.

Guida pratica: come partecipare alla presale di LIQUID prima del prossimo aumento di prezzo

Partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo è semplice e flessibile. Gli investitori possono visitare il sito ufficiale di LiquidChain, connettere il proprio Web3 wallet e scambiare BTC, ETH, BNB, SOL, USDT o USDC. In alternativa, l’acquisto è integrato direttamente nell’applicazione Best Wallet, disponibile su Google Play e Apple App Store, con supporto anche per carte di credito e debito.

Per monitorare gli sviluppi tecnici e gli annunci di listing, è consigliabile seguire LiquidChain su X e unirsi alla community sul canale Telegram ufficiale.