LiquidChain supera $900.000: tokenomics e crescita del nuovo Layer 3

Il mercato delle criptovalute attraversa una fase di assestamento fisiologico, con la capitalizzazione totale che si attesta a $2,17 mila miliardi dopo una contrazione del 2,26%. Bitcoin scambia intorno a $62.800 (-2%), mentre Ethereum flette del 4,3% posizionandosi a circa $1.820. L’indice Fear and Greed a quota 31 riflette la temporanea cautela degli operatori, in gran parte legata alle ultime limature del Congresso americano sul Clarity Act, la proposta di legge destinata a ridefinire il quadro normativo degli asset digitali negli Stati Uniti.

Mentre i grandi capitali attendono la stesura finale del testo di legge, gli investitori più dinamici stanno direzionando la liquidità verso opportunità early-stage ad alto potenziale. In questo contesto spicca la prevendita di LiquidChain (LIQUID), che ha rapidamente superato la soglia di $907.000, intercettando la domanda di soluzioni infrastrutturali capaci di superare la frammentazione del mercato.

La tesi di investimento: perché il Layer 3 di LiquidChain risolve un problema da miliardi di dollari

Il principale limite all’adozione di massa della finanza decentralizzata è la mancanza di interoperabilità nativa. LiquidChain (LIQUID) si propone come un network Layer 3 avanzato, progettato per fungere da hub di collegamento tra i tre ecosistemi dominanti del settore: la sicurezza strutturale di Bitcoin, la programmabilità di Ethereum e la velocità transattiva di Solana.

Invece di costringere gli utenti a complessi passaggi tramite bridge centralizzati o costose conversioni, LiquidChain centralizza l’operatività in un unico ambiente fluido. Per gli sviluppatori, questo si traduce nella possibilità di distribuire dApp cross-chain con un unico deployment, riducendo drasticamente i costi di sviluppo e massimizzando il bacino di utenti potenziali fin dal primo giorno.

Tokenomics e Yield: i numeri dietro il posizionamento di LIQUID

La struttura finanziaria del progetto è studiata per incentivare il supporto della community fin dalle prime fasi della prevendita. Attualmente, il token LIQUID è proposto a una quotazione di $0.0148. L’offerta complessiva è fissata a 11,8 miliardi di token, con una allocazione strategica del 10% interamente dedicata alle ricompense per lo staking.

Questo meccanismo offre attualmente un APY stimato del 1.238%, concepito per premiare i primi sostenitori del network e ridurre la pressione di vendita al momento del listing ufficiale sui mercati secondari. Naturalmente, come per qualsiasi iniziativa ad alto rendimento nelle fasi iniziali, l’APY è destinato a ridursi progressivamente con l’aumento della partecipazione al pool di staking, rendendo il timing di ingresso un fattore determinante per massimizzare i ritorni.

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Clarity Act e dinamiche macro: il contesto che favorisce i protocolli di interoperabilità

I senatori statunitensi stanno accelerando i negoziati per presentare una nuova bozza del Clarity Act entro la fine del mese, puntando a un voto prima della pausa estiva di agosto. Sebbene permangano discussioni su dettagli legati all’etica dei funzionari pubblici e alle tutele antiriciclaggio, il consenso bipartisan appare solido.

La reazione del mercato spot riflette l’attesa di questo snodo regolatorio. Come evidenziato dall’analista Shardi B su X, Bitcoin ha recentemente testato la resistenza tecnica chiave in area $65.000, per poi ritracciare leggermente a causa della cautela degli operatori istituzionali.

$BTC This whole move was just from the bottom to top of channel and now chopping back down again pic.twitter.com/jd1L98ADdF — Don’t Follow Shardi B If You Hate Money (@ShardiB2) July 17, 2026

Questo scenario di transizione favorisce i progetti infrastrutturali: una volta definito il quadro normativo, le piattaforme che semplificano l’accesso multi-chain saranno le prime a beneficiare dell’afflusso di nuovi capitali retail e istituzionali.

Come accedere alla prevendita e allocare LIQUID nel portafoglio

La partecipazione alla presale è strutturata per essere immediata e accessibile tramite diversi canali d’acquisto. Gli utenti possono collegare il proprio wallet direttamente sul sito ufficiale di LiquidChain e scambiare asset principali come BTC, ETH, SOL, BNB o stablecoin in cambio di LIQUID, attivando contestualmente lo staking per iniziare ad accumulare ricompense.

Per una gestione ottimizzata da mobile, la prevendita è integrata nativamente all’interno di Best Wallet, applicazione disponibile per il download gratuito su Apple App Store e Google Play. All’interno dell’app, i token LIQUID sono acquistabili direttamente nella sezione dedicata ai progetti emergenti (“Token in arrivo”), con supporto anche per transazioni tramite carta di credito.

Per monitorare gli sviluppi tecnici e gli annunci relativi ai futuri listing, è possibile seguire i canali ufficiali del progetto su X e unirsi al gruppo di discussione su Telegram.

Nota di rischio: Gli investimenti in prevendite di criptovalute offrono margini di crescita elevati ma comportano rischi di mercato significativi. Si raccomanda di effettuare le proprie ricerche (DYOR) e di allocare solo capitali di cui si può sostenere l’eventuale volatilità.