Ethereum verso $2.400 mentre LiquidChain guida la corsa dei Layer 3

Mentre i mercati tradizionali cercano stabilità, il settore delle criptovalute sta assistendo a una decisa rotazione di capitali verso asset infrastrutturali ad alto potenziale. Il recente balzo di Ethereum sopra la barriera dei $1.960 ha riacceso l’entusiasmo degli investitori, ma la vera caccia all’alpha si sta spostando sulle soluzioni di scalabilità di nuova generazione. In prima fila troviamo la prevendita di LiquidChain (LIQUID), un innovativo protocollo Layer 3 che ha già catalizzato quasi $920.000 grazie alla promessa di unificare la liquidità frammentata di Ethereum, Solana e Bitcoin senza i rischi tipici dei vecchi bridge.

Ethereum rompe gli indugi: il target a $2.465 apre la strada alla DeFi di nuova generazione

Nelle ultime 24 ore, Ethereum ha registrato un rally del 4,5%, spingendosi fino a un picco di $1.981 e consolidando una capitalizzazione di mercato di $237 miliardi. Questo movimento, supportato da un netto incremento dei volumi di scambio, ha permesso a ETH di sovraperformare Bitcoin (fermo a un più modesto +1,3%) in una sessione caratterizzata dal calo dei prezzi energetici e da un temporaneo allentamento delle tensioni geopolitiche globali.

Gli analisti tecnici più seguiti, tra cui Michaël van de Poppe, evidenziano come la rottura di questa fase di consolidamento plurimanuale possa proiettare ETH verso il target successivo di $2.465, a patto di convertire la cruciale resistenza psicologica dei $2.000 in un solido livello di supporto.

This build-up of $ETH is about to break towards $2,000+ for the first time in more than two months. pic.twitter.com/Qx0DxT0QZK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 26, 2026

I fondamentali on-chain confermano questo scenario rialzista: i tassi di finanziamento si sono stabilizzati e si osservano chiari segnali di accumulazione da parte dei grandi holder. Questo afflusso di liquidità su Ethereum sta però evidenziando anche i limiti storici della frammentazione tra i vari ecosistemi blockchain, spingendo gli investitori più attenti a posizionarsi su protocolli di interoperabilità avanzati come LiquidChain.

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L’opportunità LiquidChain: tokenomics e pilastri tecnologici del Layer 3 che unisce ETH, SOL e BTC

Per risolvere il problema della frammentazione dei capitali, LiquidChain (LIQUID) sta sviluppando un Layer 3 altamente performante. Invece di costringere gli utenti a utilizzare rischiosi token “wrapped” o complessi passaggi multi-chain, LiquidChain aggrega la liquidità nativa di Ethereum, Solana e Bitcoin in un unico ambiente di esecuzione rapido e sicuro, protetto da avanzate prove matematiche.

Questo approccio permette agli sviluppatori di distribuire dApp cross-chain capaci di attingere istantaneamente ai bacini di liquidità di tutte e tre le reti principali. Per quanto riguarda la tokenomics, l’offerta totale è fissata a 11,8 miliardi di token LIQUID, strutturata in modo strategico per sostenere la crescita a lungo termine del progetto:

35% destinato allo sviluppo continuo della rete;

destinato allo sviluppo continuo della rete; 32,5% allocato a marketing e acquisizione utenti;

allocato a marketing e acquisizione utenti; 15% riservato allo sviluppo commerciale e alle iniziative della community;

riservato allo sviluppo commerciale e alle iniziative della community; 10% dedicato ai premi di staking e incentivi;

dedicato ai premi di staking e incentivi; 7,5% per garantire la liquidità al momento del debutto sugli exchange.

Come posizionarsi nella prevendita di LIQUID prima del prossimo aumento di prezzo

La prevendita di LiquidChain ha già superato quota $919.500, confermando il forte interesse degli investitori per questa infrastruttura di nuova generazione. Attualmente, il token LIQUID viene offerto al prezzo promozionale di $0,01484, un’opportunità d’ingresso che rimarrà attiva solo per i prossimi due giorni prima del successivo aumento di prezzo.

Per partecipare, è sufficiente visitare il sito ufficiale di LiquidChain, collegare il proprio wallet e scambiare ETH, USDT, BNB, SOL, BTC o USDC. In alternativa, l’acquisto può essere completato direttamente tramite l’app Best Wallet, scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play.

I partecipanti alla prevendita possono mettere immediatamente in staking i token acquistati per beneficiare di un APY dinamico che attualmente supera il 1.221%. Per non perdere gli aggiornamenti sui listing e sullo sviluppo del Layer 3, è possibile seguire LiquidChain su X ed entrare nel canale Telegram ufficiale.

Nota di rischio: Sebbene i rendimenti di staking elevati e la tecnologia innovativa offrano un forte potenziale di rialzo, le prevendite crypto comportano rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e alle fasi di sviluppo del network. Si raccomanda di investire con prudenza e di condurre ricerche approfondite.