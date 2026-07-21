LiquidChain sfiora $1M in prevendita: il Layer 3 punta alla crescita crypto

Il mercato delle criptovalute sta entrando in una nuova fase di espansione dirompente. Con Bitcoin che ha riconquistato con forza la soglia dei $66.000, gli occhi degli investitori più attenti si stanno spostando verso gemme infrastrutturali a bassa capitalizzazione capaci di catturare questa immensa liquidità. In questo scenario, la prevendita di LiquidChain (LIQUID) si distingue come una delle opportunità più calde del momento. Avendo già raccolto oltre $914.000, il progetto si trova a un passo dal target psicologico di $1 milione, un traguardo che potrebbe essere superato ben prima della fine di luglio. Per chi cerca un posizionamento strategico, il token LIQUID è attualmente disponibile a un prezzo promozionale di $0,01482, ma la finestra temporale si sta chiudendo rapidamente.

Analisi della Tokenomics: Perché LIQUID Ha un Forte Potenziale di Rialzo

LiquidChain non è solo un altro protocollo di passaggio; si propone come un Layer 3 rivoluzionario progettato per unificare la sicurezza di Bitcoin, l’ecosistema DeFi di Ethereum e la scalabilità fulminea di Solana. Questa architettura cross-chain elimina le complessità tecniche per gli utenti, creando un unico hub di liquidità altamente efficiente.

L’aspetto più interessante per gli investitori risiede nella struttura della sua tokenomics. Con una supply totale fissata a 11,8 miliardi di token, l’allocazione è strategicamente studiata per garantire la sostenibilità a lungo termine:

35% destinato allo Sviluppo Continuo della rete

32,5% per il Marketing e la Crescita globale

15% riservato a Partnership Commerciali strategiche

10% per le Ricompense della Community

7,5% per garantire Liquidità sui mercati (CEX/DEX)

Inoltre, per chi entra in questa fase di prevendita, il protocollo offre un programma di staking con un APY stimato del 1.231%. Sebbene questo rendimento sia dinamico e destinato a ridursi con l’aumento dei partecipanti, rappresenta un eccezionale acceleratore per i primi sostenitori.

Questo design intelligente risolve il problema della frammentazione della liquidità, eliminando le barriere che spesso rendono difficile e rischioso l’uso delle dApp su più chain contemporaneamente.

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Il Catalizzatore Macro: L’Effetto ETF Spinge Bitcoin Oltre i $66.000

La spinta dietro a utility token come LIQUID è alimentata dal ritorno in grande stile dei capitali istituzionali su BTC. Lunedì, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per quasi $227 milioni, segnando il quinto giorno consecutivo in positivo e invertendo definitivamente il trend di deflussi registrato a maggio e giugno. Il fondo IBIT di BlackRock ha guidato la carica con oltre $116 milioni di afflussi, spingendo gli asset totali gestiti dagli ETF a circa $79 miliardi. Questa massiccia pressione d’acquisto ha spinto Bitcoin sopra i $66.000, con volumi di trading giornalieri che hanno superato i $31 miliardi.

Secondo l’analista di mercato Ted Pillows, il superamento della resistenza a $65.000 apre la strada a un target immediato a $68.000, con un potenziale di ulteriore accelerazione rialzista nel breve termine.

$BTC has reclaimed the $65,000 level. The next key resistance is $67,500-$68,000, which means Bitcoin has some room to pump. If BTC manages to reclaim the $68,000 resistance too, it could rally another 5%-6% very quickly. pic.twitter.com/XPMb3aSU69 — Ted (@TedPillows) July 21, 2026

Questo rinnovato ottimismo macroeconomico crea l’ambiente ideale per il lancio di soluzioni di scaling e interoperabilità come LiquidChain (LIQUID), pronte a beneficiare del flusso di capitali tra le principali chain.

Come Accedere alla Prevendita di LIQUID e Gestione del Rischio

Partecipare alla presale prima del prossimo aumento di prezzo (previsto tra soli due giorni) è estremamente semplice. Gli investitori possono visitare il sito ufficiale di LiquidChain, collegare il proprio Web3 wallet e completare la transazione. In alternativa, la prevendita è integrata direttamente nell’applicazione Best Wallet, scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play, all’interno della sezione “Upcoming Tokens”. La flessibilità d’acquisto è massima, con supporto per BTC, ETH, SOL, BNB, USDT, USDC e carte di credito/debito.

Once completed, users can immediately lock their tokens in the staking smart contract to start accumulating rewards with the dynamic APY of 1,231%.

Nota di Rischio per l’Investitore: Sebbene l’infrastruttura Layer 3 di LiquidChain presenti un forte valore d’uso e una tokenomics ben strutturata, gli investimenti in token in fase di prevendita comportano intrinsecamente un livello di rischio elevato dovuto alla volatilità del mercato e alle fasi iniziali di sviluppo del codice. Si raccomanda di allocare solo capitali di cui si può accettare l’esposizione al rischio e di effettuare ricerche approfondite.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto, sulle tappe della roadmap e sulle future quotazioni sugli exchange, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi al canale ufficiale Telegram.