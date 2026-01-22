Punti chiave

Long prevede che circa la metà delle aziende Fortune 500 formalizzeranno strategie in materia di asset digitali entro il 2026.

Ha citato un sondaggio di Coinbase del 2025 che mostra che il 60% sta lavorando su iniziative blockchain, insieme alla crescente domanda di ETF crittografici.

Long ha affermato che le stablecoin stanno diventando fondamentali per i pagamenti globali, evidenziando una forte crescita nel segmento dei pagamenti B2B.

La presidente di Ripple, Monica Long, ha affermato che i valori delle tesorerie degli asset digitali potrebbero raggiungere 1 trilione di dollari entro la fine del 2026, il che implica un aumento di 5 volte da quel momento in poi.

Nei suoi ultimi post su X, la Presidente di Ripple Monica Long ha condiviso le sue previsioni, prevedendo un aumento di 5 volte delle riserve di criptovalute in tesoreria fino a 1 trilione di dollari entro la fine del 2026. Rimane ottimista sulla crescita della tokenizzazione e del settore delle stablecoin quest’anno. La previsione di Long arriva in un momento di forte domanda istituzionale per gli asset digitali.

Le società di tesoreria crypto gestiranno 1 trilione di dollari entro la fine del 2026

La Presidente di Ripple Monica Long ha affermato che gli asset digitali stanno rapidamente passando da uno strumento speculativo a un’infrastruttura finanziaria fondamentale. Pertanto, ha osservato che le società di tesoreria crypto potrebbero detenere più di 1 trilione di dollari in asset digitali entro la fine del 2026.

Secondo i dati di CoinGecko, i titoli di Stato crypto ammontano attualmente a meno di 200 miliardi di dollari. Ciò significa che potrebbe verificarsi un ulteriore aumento di 5 volte nell’AUM dei titoli di Stato. Inoltre, ciò potrebbe avvenire attraverso un effetto combinato di accumulo aziendale e aumento dei prezzi.

Long ha inoltre previsto che circa la metà delle aziende Fortune 500 avrà formalizzato strategie sugli asset digitali entro lo stesso arco temporale. Long ha ricordato che un sondaggio di Coinbase del 2025 ha rilevato che il 60% delle aziende Fortune 500 sta lavorando attivamente su iniziative blockchain.

D’altra parte, più di 200 società quotate detengono ora Bitcoin come parte della loro strategia di tesoreria. Oltre a Bitcoin, aziende come BitMine stanno anche raddoppiando gli investimenti su altri asset digitali come Ethereum.

Long ha inoltre evidenziato il ruolo accelerato dei prodotti negoziati in borsa, sottolineando che più di 40 ETF crypto sono stati lanciati nel 2025. Nonostante la crescita, ha affermato che gli ETF crypto rappresentano ancora solo dall’1% al 2% del mercato complessivo degli ETF statunitensi. Questo lascia un margine significativo per una maggiore partecipazione istituzionale in futuro.

Le stablecoin diventeranno il livello di regolamento predefinito

La Presidente di Ripple Monica Long è anche molto ottimista sulle stablecoin. Ha osservato che stanno ora svolgendo un ruolo fondamentale per il regolamento globale. La visione di Long è in linea con le aspettative del CEO di Coinbase, Brian Armstrong, secondo cui le banche alla fine spingeranno per stablecoin che generano rendimento e interessi.

Long ha affermato che le principali reti di pagamento e le società fintech stanno già integrando i dollari digitali nell’infrastruttura di pagamento esistente. Un recente report di Bloomberg ha anche dichiarato che i flussi di stablecoin raggiungeranno i 56 trilioni di dollari entro il 2030.

La presidente di Ripple ha osservato che l’attività business-to-business delle stablecoin sta emergendo come principale motore di crescita. Anche i grandi player aziendali hanno iniziato a utilizzare questa classe di asset per accedere a liquidità in tempo reale e migliorare l’efficienza del capitale.

Ha citato dati di settore che mostrano come i pagamenti B2B tramite stablecoin abbiano raggiunto un tasso di esecuzione annualizzato di 76 miliardi di dollari lo scorso anno. Questo segna un forte aumento rispetto ai meno di 100 milioni di dollari al mese di inizio 2023.