Notizie Ethereum: Bitmine mette in staking 215 milioni di dollari in ETH, perché è importante?

In un significativo cambiamento per la partecipazione istituzionale, Bitmine Immersion Technologies Inc. ha eseguito una delle più grandi transazioni di staking recenti, bloccando circa 94.670 ETH nella beacon chain.
Questa mossa, valutata circa 204 milioni di dollari al momento dell’esecuzione, porta le partecipazioni totali in staking di Bitmine alla cifra impressionante di 3.142.291 ETH. La transazione è avvenuta mentre Ethereum (ETH) era scambiato a 2.153,97 dollari, testando una zona di supporto cruciale dopo quattro giorni consecutivi di perdite.
Questo accumulo aggressivo rispecchia il precedente comportamento istituzionale osservato quando BlackRock ha acquisito una quota in Bitmine, suggerendo un continuo appetito per gli asset crypto che generano rendimento, nonostante la più ampia volatilità del mercato.
I dati di Arkham Intelligence confermano il lock-up, che rimuove efficacemente una liquidità sostanziale dall’offerta circolante. Con i rendimenti dello staking che oscillano tra il 3% e il 4% annuo, gli incentivi per detenere ETH spot si scontrano con indicatori tecnici ribassisti su archi temporali più brevi.
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Le news su Ethereum possono sostenere il livello di supporto critico di 2.000 dollari?
Ethereum sta attualmente navigando in una configurazione tecnica precaria. Dopo essere scesa di quasi l’11% in un periodo di cinque giorni, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha trovato un appoggio temporaneo vicino a 2.150 dollari.
La domanda di staking è aumentata, con volumi cresciuti tra il 5% e il 7% solo nelle ultime 72 ore. Ciò crea uno scenario di shock dell’offerta — meno ETH liquidi disponibili per la vendita — che si scontra con i venti contrari macroeconomici.
Se il livello di supporto di 2.100 dollari dovesse cedere, gli analisti indicano una potenziale scivolata verso i minimi del 2026 vicino a 1.386 dollari, uno scenario ribassista monitorato attivamente dai mercati previsionali su Robinhood. Al contrario, un rimbalzo in questa zona deve affrontare una resistenza immediata.
Il gap dei future CME tra 2.405 e 2.665 dollari si pone come una pesante fascia di resistenza, che spesso agisce come magnete per il ritorno del prezzo, ma difficile da rompere senza volumi significativi.
Il massiccio lock-up di Bitmine funge da supporto psicologico (soft floor). Limitando la pressione di vendita durante eventi di volatilità istantanea, lo staking istituzionale fornisce un cuscinetto, sebbene raramente inverta un trend da solo. Gli investitori devono ora osservare se i compratori spot riusciranno a difendere i minimi giornalieri di 2.053 dollari.
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