Robert Kiyosaki ha dichiarato recentemente di non preoccuparsi se il prezzo di oro, argento o Bitcoin salga o scenda. Finché il debito nazionale degli Stati Uniti continua ad aumentare e il potere d’acquisto del dollaro continua a diminuire, l’autore del bestseller Rich Dad, Poor Dad non vede alcun motivo per fare trading sui movimenti di breve periodo.

Kiyosaki sostiene che gli errori di politica della Federal Reserve, del Tesoro e del governo statunitense rendano gli asset reali la scelta più sicura nel lungo termine. Continua quindi a consigliare ai suoi follower di mantenere acquisti costanti di oro, argento e BTC, indipendentemente dalla volatilità.

L’argento è la sua scommessa a più alta convinzione

Kiyosaki è particolarmente rialzista sull’argento. Lo considera superiore all’oro per il suo duplice ruolo di bene monetario e metallo industriale. Secondo l’autore, l’argento svolge nell’era tecnologica lo stesso ruolo che il ferro ha avuto durante l’era industriale.

Nel 1990 l’argento veniva scambiato intorno ai 5 dollari l’oncia. Nel 2026 quota circa 92 dollari l’oncia. Kiyosaki ritiene che l’argento raggiungerà i 200 dollari l’oncia prima della fine del 2026, pur ammettendo che questa previsione potrebbe rivelarsi errata.

L’attenzione torna sulle criptovalute

I dati di Santiment mostrano un forte aumento delle discussioni social legate alle criptovalute, ai massimi dell’ultimo anno. È stato condiviso un grafico che confronta il volume delle menzioni social di crypto, oro e argento negli ultimi dodici mesi.

Le menzioni sull’oro sono aumentate per prime tra il 9 e il 15 gennaio. Quelle sull’argento sono salite successivamente tra il 26 e il 28 dicembre. Le crypto hanno seguito con un forte picco tra il 18 e il 21 gennaio. Nello stesso periodo, il prezzo di Bitcoin è rimasto debole rispetto ai metalli. Nell’ultimo anno, l’argento ha guadagnato il 214%, l’oro è salito del 77%, mentre Bitcoin è sceso del 16%. Nonostante il ritardo nei prezzi, il volume delle discussioni sulle criptovalute ha ora superato quello di oro e argento. Storicamente, i dati di Santiment mostrano che l’attenzione tende a spostarsi prima del ritorno dei rialzisti sulle crypto.

Bitcoin sotto i 90.000 dollari, metriche di rete ancora deboli

Bitcoin continua ad essere scambiato sotto il livello chiave dei 90.000 dollari. Secondo Bitcoin Vector, la crescita della rete è al punto più basso dalla capitolazione del 2022. Anche la liquidità è in forte calo. Una configurazione simile nel 2022 ha portato ad una lunga fase di consolidamento prima di un importante minimo di liquidità e di un forte mercato rialzista.

Tuttavia, c’è una differenza: dall’inizio di gennaio 2026, i rialzi di prezzo sono stati guidati principalmente da token a bassa capitalizzazione, non da Bitcoin, un segnale di speculazione piuttosto che di reale adozione. La dominance di Bitcoin non ha recuperato il suo trend e la crescita della rete rimane debole.

Per un movimento rialzista sostenibile, Bitcoin deve tornare a guidare il mercato. La dominance deve aumentare, la liquidità deve riprendersi e la crescita della rete deve tornare positiva. Fino ad allora, le fondamenta resteranno fragili.