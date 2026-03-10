Previsioni Hyperliquid (HYPE): Arthur Hayes fissa l’obiettivo di 150 $ mentre HYPE aumenta dell’11%

Punti chiave

Arthur Hayes di Maelstrom ha definito HYPE la più grande posizione altcoin della sua azienda e ha fissato un obiettivo di prezzo di 150 $.

HYPE è salito dell'11,3% in 24 ore a circa $ 35, superando il guadagno del 3,1% di Bitcoin.

Hayes afferma che il 97% dei ricavi di Hyperliquid viene utilizzato per riacquistare i token HYPE dal mercato. .

Il token nativo di Hyperliquid, HYPE, è aumentato di oltre l’11% lunedì dopo che Arthur Hayes, responsabile degli investimenti di Maelstrom, ha dichiarato che si tratta ora della più grande posizione altcoin della sua azienda.

Hayes ha pubblicato un saggio dettagliato in cui fissa un obiettivo di prezzo di 150 $ su HYPE, definendo Hyperliquid il principale exchange decentralizzato (DEX) per il trading di titoli perpetui.

HYPE è salito a circa 35 dollari nelle ultime 24 ore. Bitcoin è salito di circa il 3,1% nello stesso periodo, tentando brevemente di superare i 70.000 dollari prima di ritirarsi.

My essay on why $HYPE is going to $150 by August 2026. https://t.co/M1la2HpdzT — Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 9, 2026

HYPE è più che raddoppiato nell’ultimo anno. Bitcoin, al contrario, è sceso di quasi il 15% nello stesso periodo. HYPE rimane oltre il 40% al di sotto del suo massimo storico di 59 dollari, raggiunto a settembre 2025.

Perché Hayes è ottimista su $HYPE

Hayes afferma che Hyperliquid è il più grande progetto crypto che genera entrate e che non è una stablecoin. Ha detto che il 97% dei ricavi del protocollo viene utilizzato per riacquistare token HYPE dal mercato aperto.

“Nessun altro progetto nel mondo delle criptovalute restituisce così tanti soldi ai possessori di token come Hyperliquid”, ha scritto Hayes nella sua newsletter Substack.

Il suo obiettivo di 150 $ richiede che Hyperliquid aumenti il ​​fatturato annualizzato a 30 giorni a 1,4 miliardi di $, un livello precedentemente raggiunto dalla piattaforma nell’agosto 2025. Si presume inoltre che il mercato riconsideri il token da circa 12 volte gli utili a circa 25 volte.

Hayes sostiene che Hyperliquid non ha bisogno di una crescita complessiva dei derivati ​​crittografici per raggiungere questo obiettivo. Un aumento di 3,97 punti percentuali della quota di mercato degli exchange centralizzati sarebbe sufficiente.

HIP-3 e nuovi fattori di reddito

Hayes indica HIP-3, il framework di Hyperliquid per la quotazione di titoli perpetui senza autorizzazione, come un motore di crescita chiave. Gli utenti che puntano 500.000 HYPE possono lanciare nuovi mercati utilizzando il motore della piattaforma.

I primi mercati includono argento, oro, Nasdaq 100 e S&P 500. Hayes afferma che i volumi HIP-3 rappresentano già quasi il 10% dei ricavi totali di Hyperliquid entro quattro mesi dal lancio.

Il suo modello presuppone che i ricavi di HIP-3 crescano del 160% in sei mesi. Inoltre, evidenzia HIP-4, una funzionalità di mercato predittivo senza autorizzazione, come un potenziale catalizzatore al rialzo non incluso nel suo scenario di base.

Per quanto riguarda le preoccupazioni relative all’offerta di token, Hayes sottolinea che il team ha distribuito circa il 20% dei token assegnati a novembre e dicembre 2025, ma ha ridotto tale percentuale a circa l’1% a gennaio e febbraio 2026.

In uno scenario di stress, in cui il mercato applica solo un multiplo degli utili pari a 12x, Hayes valuta ancora HYPE a circa $ 58.