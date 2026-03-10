Il crollo del petrolio e i commenti di Trump sulla Guerra in Iran riportano Bitcoin sopra i 70.000 dollari

Punti chiave

Bitcoin è rimbalzato sopra i 70.000 $ dopo essere sceso a circa 65.000 $ nel fine settimana.

Il calo dei prezzi del petrolio da circa 120 a circa 90 dollari al barile ha attenuato i timori di inflazione.

I commenti di Trump su una possibile fine della guerra in Iran hanno rafforzato il sentiment del mercato. .

Bitcoin è crollato bruscamente a circa 65.000 dollari nel fine settimana, prima di recuperare oltre i 70.000 dollari questa mattina durante le contrattazioni asiatiche. Il sell-off è stato innescato da un’impennata dei prezzi del petrolio dopo che le interruzioni nello Stretto di Hormuz hanno spinto il greggio WTI e Brent oltre i 100 dollari al barile per la prima volta da anni.

La ripresa è iniziata con il calo dei prezzi del petrolio e il miglioramento del sentiment generale del mercato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il conflitto in corso con l’Iran potrebbe concludersi presto. Ha avvertito che è improbabile che si concluda questa settimana, ma ha anche avvertito che gli Stati Uniti risponderebbero “20 volte più duramente” se l’Iran cercasse di chiudere lo Stretto di Hormuz.

🚨 BREAKING — PRESIDENT TRUMP SENDS NATION-ENDING ULTIMATUM TO IRAN “If Iran does anything that stops the flow of Oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America TWENTY TIMES HARDER than they have been hit thus far. Additionally, we will take… pic.twitter.com/tl0DRl2nli — Nick Sortor (@nicksortor) March 10, 2026

Il petrolio è sceso a quasi 90 dollari al barile, dopo aver sfiorato i 120 dollari lunedì. Ciò ha attenuato i timori di un’impennata dell’inflazione globale che aveva scosso i mercati finanziari.

Martedì i mercati azionari asiatici hanno registrato un rimbalzo, recuperando parte delle perdite di lunedì. Anche Wall Street ha registrato guadagni durante la notte e Bitcoin ha seguito il miglioramento del sentiment sul rischio.

Gli afflussi di ETF rimangono stabili

Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno continuato ad attrarre domanda durante la volatilità. La scorsa settimana, gli afflussi netti si sono attestati a circa 568 milioni di dollari, dopo i 787 milioni di dollari della settimana precedente, secondo i dati di SoSoValue.

On March 9 (ET), U.S. spot Bitcoin ETFs recorded total net inflows of $167 million. BlackRock’s IBIT saw the largest single-day net inflow among Bitcoin spot ETFs at $109 million. Spot Ethereum ETFs posted total net outflows of $51.32 million, while Fidelity’s FETH recorded the… pic.twitter.com/foVqDeBwA4 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 10, 2026

Gli afflussi netti cumulativi su tutti gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno superato i 55 miliardi di dollari. I primi dati mostravano che gli afflussi di lunedì si aggiravano intorno ai 57 milioni di dollari, sebbene non tutti gli emittenti avessero comunicato i dati al momento della pubblicazione.

Il market maker Enflux ha osservato che Bitcoin ha retto meglio delle azioni e di alcune coperture tradizionali durante la fase di vendite iniziale. L’azienda ha affermato che BTC è sceso brevemente sotto i 66.000 dollari, prima di stabilizzarsi nell’intervallo tra 66.000 e 68.000 dollari.

Il sentiment dei trader cambia rapidamente

Il mercato predittivo Polymarket ha mostrato un netto cambiamento nelle aspettative dei trader. Le probabilità che Bitcoin raggiungesse i 75.000 dollari a marzo sono balzate da circa il 34% al 56% in un solo giorno, mentre BTC ha riconquistato il livello dei 70.000 dollari.

Gli analisti di Glassnode hanno osservato che lo slancio, la domanda di ETF e gli indicatori di redditività stanno migliorando. Hanno aggiunto che i flussi di capitale rimangono deboli e la partecipazione speculativa è ancora limitata.

Dal punto di vista tecnico, Bitcoin incontra una resistenza intorno ai 69.250 e 69.600 dollari. Un movimento sostenuto sopra i 69.600 dollari potrebbe aprire le porte a 70.500 e poi a 72.000 dollari.

I livelli di supporto chiave si attestano a 68.000 e 67.500 dollari. Il livello minimo principale rimane intorno ai 65.500 dollari.

Gli investitori stanno ora tenendo d’occhio il rapporto CPI statunitense di gennaio, previsto per mercoledì, e l’indice PCE di febbraio, previsto per giovedì.

