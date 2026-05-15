Hyperliquid vola, ma gli investitori guardano a LiquidChain

Il passaggio del Digital Asset Market Clarity Act in Commissione bancaria del Senato USA ha riportato immediatamente capitale e attenzione sugli asset crypto con una narrativa forte. Hyperliquid è stata tra le reazioni più evidenti: HYPE è salito di oltre il 17% nelle ultime 24 ore, spingendosi in area $46, mentre il tono generale del mercato è diventato più costruttivo.

Per gli investitori, il punto non è solo il rimbalzo di breve. Il voto bipartisan di 15-9 arrivato giovedì segnala un contesto potenzialmente più leggibile per il settore, un fattore che tende a favorire sia i token già liquidi sia i progetti infrastrutturali ancora in fase iniziale. In questo secondo gruppo, LiquidChain (LIQUID) sta guadagnando spazio grazie a una tesi chiara: concentrare la liquidità tra Bitcoin, Ethereum e Solana in un’unica architettura operativa.

La prevendita ha raccolto finora $761,000 e resta in traiettoria per superare $1 million nel Q2. Per chi guarda all’asimmetria tipica delle fasi early-stage, il mix tra infrastruttura cross-chain, prezzo di prevendita e staking ad alto rendimento rende LIQUID uno dei nomi da monitorare, pur con i rischi tipici di qualsiasi progetto pre-listing.

Il Clarity Act cambia il tono del mercato, e HYPE è tra i primi beneficiari

La Commissione bancaria del Senato ha dedicato ore al confronto sugli emendamenti prima di approvare il Clarity Act con supporto bipartisan. Il disegno di legge punta a chiarire la distinzione tra securities e commodities, definire meglio le competenze di SEC e CFTC e offrire un quadro di supervisione più prevedibile per gli asset digitali.

Il mercato ha reagito rapidamente. Tra i token più osservati c’è Hyperliquid, con l’analista 0xNeena che ha indicato $48 come resistenza chiave per HYPE. In caso di breakout netto, il prossimo target citato dal mercato è $60, sostenuto da struttura tecnica favorevole e volumi in aumento.

$HYPE testing key resistance . Break above $48 and this could rip toward $60+ fast 🚀 Bullish structure + momentum building . #HYPE #Crypto pic.twitter.com/zbRD5nrhGn — 0xNeena 📊💹 (@hami8040) May 15, 2026

Una cornice normativa più chiara non elimina il rischio, ma riduce una delle variabili che più spesso hanno frenato allocazioni più convinte nel comparto. Ed è proprio qui che tornano interessanti le piattaforme che cercano di risolvere colli di bottiglia reali, come la frammentazione della liquidità tra chain.

Perché LiquidChain sta attirando capitale early-stage

LiquidChain (LIQUID) sta costruendo una blockchain Layer 3 progettata per collegare la profondità di capitale di Bitcoin, gli strumenti DeFi di Ethereum e la rapidità di Solana in un singolo livello di esecuzione. L’obiettivo è creare pool di liquidità unificati in cui asset provenienti da tutte e tre le reti possano interagire direttamente, senza wrapping.

Dal punto di vista investibile, la tesi è semplice: se il mercato premia l’infrastruttura che semplifica l’uso del capitale su più chain, i protocolli che rendono l’esperienza più efficiente possono intercettare domanda reale. LiquidChain propone una virtual machine ad alte prestazioni per app in tempo reale, insieme a messaggistica e proof cross-chain con fiducia minimizzata, così da abilitare regolamenti atomici e sicuri.

Tokenomics, prevendita e driver di upside: cosa guardare su LIQUID

La tokenomics è uno dei punti che stanno sostenendo l’interesse. L’offerta totale di LIQUID è fissata a 11.8 miliardi di token, con la quota più ampia riservata allo sviluppo del progetto e alla crescita dell’ecosistema. In una fase di mercato in cui gli investitori stanno tornando selettivi, una struttura pensata per finanziare espansione e utilizzo della rete conta quanto la narrativa.

La prevendita ha già raggiunto $761,000 e punta a superare $1 million entro la fine del Q2. Il token è ancora disponibile al prezzo scontato di $0.01459, mentre lo staking offre al momento un APY del 1,441%. Per gli early buyer, i principali potenziali driver di upside restano tre: avanzamento della roadmap verso la mainnet, ulteriore crescita della raccolta e possibile interesse in vista delle future quotazioni sugli exchange.

Va però mantenuta una lettura realistica: rendimenti elevati e prezzo da prevendita possono aumentare l’appeal speculativo, ma i progetti in questa fase restano esposti a rischi di esecuzione, volatilità e timing di mercato. In altre parole, l’opportunità può essere interessante, ma va trattata come una posizione ad alto rischio e non come una scommessa priva di incertezze.

Accesso semplice, narrativa esclusiva: come entrare nella prevendita

Per partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale della prevendita di LiquidChain e acquistare token LIQUID direttamente. Sono supportati ETH, BTC, SOL, BNB, USDT e USDC, oltre al pagamento con carta bancaria per chi cerca un ingresso più rapido.

Chi preferisce il mobile può anche scaricare l’app Best Wallet dall’Apple App Store o da Google Play e trovare LIQUID nella sezione “Upcoming Tokens”. L’app si integra con il widget ufficiale della prevendita e facilita sia l’acquisto sia la futura gestione dei claim.

Per seguire gli aggiornamenti su roadmap, contest e prossime fasi, gli utenti possono monitorare LiquidChain su X e su Telegram.