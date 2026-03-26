Previsioni prezzo XRP USD: Ripple non riesce a superare 1,60 $, cosa succederà ora?

XRP USD è aggrappato a un sottile supporto. Il token scambia vicino a 1,38 $ alla fine di marzo 2026, in calo di circa il -2,6% nelle ultime 24 ore, dopo che un tentativo fallito di recuperare quota 1,60 $ all’inizio della settimana ha lasciato una pin bar ribassista da manuale sul grafico giornaliero.

I numeri generali delineano un quadro difficile. XRP ha perso circa il 40% dall’inizio dell’anno rispetto al massimo di dicembre 2025 di 3,65 $, anche se l’attività on-chain tocca i record: 2,7 milioni di transazioni giornaliere e 7,7 milioni di wallet attivi segnalano una rete che continua a crescere mentre il prezzo corregge.

Il crypto Fear & Greed Index si attestava tra 10 e 12 al momento della scrittura, nel profondo territorio di “extreme fear” (paura estrema). I flussi netti degli ETF spot su XRP sono diventati negativi a marzo, registrando oltre 31 milioni di dollari in deflussi, un segnale che l’appetito istituzionale si è notevolmente raffreddato rispetto ai mesi precedenti.

La capitalizzazione totale del mercato crypto è di 2,47 trilioni di dollari, con un volume spot nelle 24 ore di 88 miliardi di dollari. Il contesto macroeconomico, il rischio di recessione negli Stati Uniti e il ritardo nella discussione al Senato del Clarity Act appesantiscono un grafico già compresso.

(FONTE: TradingView)

XRP USD può recuperare la resistenza a 1,50 $ o rischia un calo verso 1,09 $?

A 1,38 $, XRP USD si mantiene appena sopra la soglia psicologica di 1,40 $, che i trader hanno identificato come la linea di demarcazione a breve termine. Il prezzo scambia al di sotto delle principali medie mobili e gli indicatori di momentum continuano a riflettere una struttura ribassista intatta da gennaio. Il rifiuto della pin bar di martedì a 1,60 $ ha effettivamente confermato quel livello come una resistenza ostica per il momento.

Tre scenari appaiono più rilevanti in vista dell’inizio di aprile:

Caso Bull (Rialzista): Una rottura netta e una chiusura settimanale sopra 1,50 $, supportata da nuovi afflussi negli ETF o da sviluppi positivi per il Clarity Act, potrebbe aprire la strada a una corsa verso 2,20 $, il limite superiore indicato dalle piattaforme di previsione AI ChatGPT, Claude e Grok per marzo 2026.

Una rottura netta e una chiusura settimanale sopra 1,50 $, supportata da nuovi afflussi negli ETF o da sviluppi positivi per il Clarity Act, potrebbe aprire la strada a una corsa verso 2,20 $, il limite superiore indicato dalle piattaforme di previsione AI ChatGPT, Claude e Grok per marzo 2026. Caso Base: Consolidamento continuo tra 1,35 $ e 1,50 $ mentre i mercati attendono chiarezza normativa e dati macroeconomici. Un movimento laterale piatto, ma possibile.

Consolidamento continuo tra 1,35 $ e 1,50 $ mentre i mercati attendono chiarezza normativa e dati macroeconomici. Un movimento laterale piatto, ma possibile. Caso Bear (Ribassista): Un cedimento del supporto a 1,40 $ potrebbe esporre quota 1,09 $, e l’analista di PrimeXBT Jonatan Randin ha avvertito che una pressione di vendita prolungata su Bitcoin potrebbe trascinare XRP fino a 0,65 $. Il sondaggio di Ripple che mostra i leader finanziari favorevoli alle crypto è incoraggiante per l’adozione, ma i sondaggi non muovono i prezzi nel breve periodo.

La struttura tecnica di XRP rimane ribassista fino a quando 1,50 $ non verrà superato con volumi. I trader che monitorano il mercato delle opzioni noteranno che il posizionamento put è aumentato, coerentemente con un’attività di hedging piuttosto che con scommesse direzionali aggressive. Un dimensionamento delle posizioni adeguato appare quindi giustificato.

SCOPRI DI PIÙ: I migliori wallet crypto del 2026

Bitcoin Hyper attira l’interesse iniziale mentre XRP attende sul supporto chiave

(FONTE: Bitcoin Hyper)

Un token in calo del -62% dal suo picco e bloccato in un range sotto la resistenza offre un’asimmetria limitata a breve termine, almeno all’attuale capitalizzazione di mercato. Questo calcolo spinge parte dei capitali verso progetti infrastrutturali in fase iniziale in cui la curva di crescita è più ripida, sebbene il profilo di rischio sia più elevato.

Bitcoin Hyper ($HYPER) è un progetto che sta attirando questo tipo di attenzione. Si posiziona come il primo Layer 2 di Bitcoin con integrazione della Solana Virtual Machine (SVM), puntando a risolvere le persistenti critiche al livello base di Bitcoin: velocità limitata, commissioni elevate e scarsa programmabilità.

Il progetto dichiara una latenza inferiore a Solana sul suo stack Layer 2, combinata con un Decentralized Canonical Bridge per i trasferimenti di BTC ed esecuzione di smart contract ad alta velocità. La prevendita ha raccolto 32 milioni di dollari al prezzo attuale del token di 0,0136776 $, con ricompense di staking disponibili per i partecipanti alla presale.

Le scommesse sulle infrastrutture in questa fase comportano un rischio di esecuzione significativo; la tesi di una SVM su Bitcoin è tecnicamente ambiziosa e non provata su larga scala. Tuttavia, per gli investitori che valutano dove potrebbe trovarsi un’esposizione asimmetrica mentre XRP consolida, la prevendita di Bitcoin Hyper merita una ricerca indipendente. Come sempre, le prevendite di token in fase iniziale sono strumenti ad alto rischio.

next