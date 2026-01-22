Giornalista esperto in criptovalute, con oltre 5 anni di esperienza nel settore, Marcello ha collaborato con importanti siti italiani del mondo delle criptovalute e della finanza, maturando esperienza e competenza nel settore dopo aver superato periodi di rialzo e ribasso nel corso degli anni. Marcello è anche autore di 4 libri autopubblicati.
L’anno inizia in un clima di incertezza sui mercati finanziari. Tra la crescita lenta in Europa e la performance limitata dell’indice FTSE MIB, sempre più investitori sono alla ricerca di alternative in grado di sovraperformare gli indici tradizionali.
Secondo le proiezioni di Grok AI, l’intelligenza artificiale sviluppata da X (ex Twitter), tre criptovalute emergenti potrebbero sovraperformare significativamente l’indice FTSE MIB nei prossimi mesi. Si tratta di progetti ancora accessibili, posizionati attorno alle dinamiche più esplosive del mercato crypto.
Ecco le 3 criptovalute identificate da Grok AI come candidate serie per una performance superiore.
Bitcoin Hyper: un Layer 2 per battere i mercati tradizionali
Mentre l’indice FTSE MIB fatica a superare i rendimenti annuali a due cifre, Bitcoin Hyper sta emergendo come uno dei progetti crittografici con un elevato potenziale monitorati dall’AI di Grok.
Ancora in fase di pre-vendita, il progetto ha già raccolto oltre 30 milioni di dollari, un segnale forte che dimostra il posizionamento precoce degli investitori intelligenti. Storicamente, sono proprio queste fasi di accumulo a precedere le performance relative più solide rispetto agli indici azionari.
Perché Grok punta su Bitcoin Hyper?
Bitcoin Hyper combina due importanti forze di mercato:
- La narrazione di Bitcoin, considerata il bene rifugio di Web3
- Un’architettura Layer-2, basata sulla Solana Virtual Machine (SVM), che offre velocità e costi contenuti
Questa combinazione apre le porte a un ecosistema DeFi, di gaming e di applicazioni direttamente connesso a Bitcoin , un terreno ideale per catturare liquidità speculativa durante una ripresa del mercato.
Rispetto all’indice FTSE MIB, la cui performance rimane strutturalmente limitata, Bitcoin Hyper presenta un profilo asimmetrico in grado di generare rendimenti significativamente più elevati.
Perché Bitcoin Hyper potrebbe battere l’indice FTSE MIB:
- Prevendita anticipata con forte trazione istituzionale
- Narrative Bitcoin + Layer-2 è molto ricercato dagli investitori
- Infrastruttura progettata per catturare rapidamente la liquidità delle criptovalute
Maxi Doge: quando la viralità supera gli indici azionari
Secondo Grok IA, i mercati rialzisti non battono l’indice FTSE MIB con cautela, ma con eccesso. Ed è proprio qui che entra in gioco Maxi Doge.
Posizionato come meme coin ultra-speculativo , Maxi Doge sfrutta uno dei driver più potenti del mercato delle criptovalute: le dinamiche sociali e la FOMO collettiva. Nei cicli precedenti, questi progetti virali hanno registrato le performance più esplosive, superando di gran lunga gli indici tradizionali.
Originario dell’universo DOGE, il token $MAXI adotta un branding volutamente esagerato , pensato appositamente per i social media e il social network crypto Twitter. In un contesto di rinnovata propensione al rischio, questo tipo di progetto può letteralmente schiacciare i rendimenti dell’indice FTSE MIB nel giro di poche settimane. Si tratta dunque di una delle crypto da tenere d’occhio nel 2026.
Perché Maxi Doge può battere l’indice FTSE MIB:
- Posizionamento di Memecoin ottimizzato per la viralità
- Bassa valutazione iniziale, tipica di rialzi estremi
- Forte dipendenza dallo slancio sociale, spesso non correlato ai mercati tradizionali
Un profilo rischioso, ma storicamente formidabile rispetto agli indici del mercato azionario.
Liquid Chain: l’infrastruttura crittografica che può superare il mercato azionario
Non tutte le criptovalute in grado di battere l’indice FTSE MIB sono meme coin. Grok IA evidenzia anche Liquid Chain, un progetto infrastrutturale ancora poco noto ma posizionato strategicamente.
L’obiettivo di Liquid Chain è chiaro: risolvere la frammentazione della liquidità tra Bitcoin, Ethereum e Solana , un problema importante che attualmente limita l’efficienza dei flussi di capitale nel Web3.
Grazie ad un’architettura basata sulla macchina virtuale Solana, Liquid Chain consente:
- Transazioni veloci ed economiche
- Un flusso regolare di risorse tra le catene
- Conservazione del carattere nativo dei token
Nei periodi di euforia, questo tipo di infrastruttura diventa fondamentale e, storicamente, questi elementi fondamentali hanno ampiamente superato i mercati tradizionali.
Il token $LIQUID, già disponibile in prevendita, svolge un ruolo centrale nella sicurezza e negli incentivi economici della rete.
Perché Liquid Chain può battere l’indice FTSE MIB:
- Posizionamento infrastrutturale multi-catena orientato alla liquidità
- Accesso molto anticipato, ancora fuori dai radar mainstream
- Tokenomics progettata per beneficiare dell’aumento dei volumi
Secondo le proiezioni di Grok AI, Bitcoin Hyper, Maxi Doge e Liquid Chain condividono una caratteristica comune: il potenziale per performance asimmetriche, difficile da ottenere nei mercati azionari tradizionali. Mentre l’indice FTSE MIB opera in un quadro macroeconomico vincolato, queste criptovalute beneficiano di narrative avvincenti, innovazioni tecnologiche e una dinamica speculativa specifica del Web 3.0.