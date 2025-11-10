Senato USA, accordo per porre fine allo shutdown: il mercato delle criptovalute torna a respirare

Punti chiave

Il Senato ha interrotto lo stallo durato settimane con un voto di 60 a 40.

Si prevede che la Camera seguirà con una breve sessione di un giorno.

Il sentiment positivo sta crescendo, poiché si prevede che il governo degli Stati Uniti riaprirà entro pochi giorni.

Il voto del Senato a tarda notte per promuovere un disegno di legge sui finanziamenti ha preparato il terreno per la tanto attesa riapertura da parte del governo e lo sblocco dello shutdown.

Chad Pergram, corrispondente senior del Congresso USA per FoxNews, ha scritto che sette democratici e un indipendente si sono uniti ai repubblicani per rompere una situazione di stallo politico che aveva tenuto il governo “in stallo” per settimane.

Senate Timing For Final Vote Unclear. House Aiming to Tackle the Bill Wednesday We are not expecting a final vote on the revamped GOP spending bill in the Senate overnight.



Final passage of the bill will need a time agreement to expedite things in the Senate. Fox is told it’s… — Chad Pergram (@ChadPergram) November 10, 2025

Secondo il post di Pergram, il Senato ha votato 60-40 per “invocare la chiusura”, il che significa che un numero sufficiente di senatori ha accettato di procedere con la votazione di un disegno di legge per “riaprire” il governo degli Stati Uniti.

Tuttavia, la votazione finale non è ancora stata effettuata, ma potrebbe “avvenire già domani”, ha affermato il giornalista della Fox News.

A questo punto, il disegno di legge necessita solo della maggioranza semplice per essere approvato. Una volta approvato dal Senato, la Camera dei Rappresentanti voterà, probabilmente il 12 novembre, programmando una rapida sessione “di un giorno e mezzo”.

Un respiro di sollievo per le criptovalute

La chiusura delle attività governative ha rallentato tutto. Ad esempio, la regolamentazione dei mercati finanziari, le approvazioni della SEC e la supervisione generale del mercato hanno subito una battuta d’arresto, che alla fine ha portato a molteplici ondate di vendite.

La scorsa settimana il Bitcoin [NC] è sceso sotto la soglia dei 100.000 dollari, quando il mercato è entrato in condizioni di “paura estrema“.

Ora, con la chiarezza macroeconomica, il mercato delle criptovalute sta già mostrando segnali di fiducia in seguito alle dichiarazioni di una potenziale riapertura da parte del governo. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata del 4,2%, raggiungendo i 3,57 trilioni di dollari, con un volume giornaliero di scambi di 163 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

Bitcoin ha superato i 106.000 dollari, mentre Ethereum [NC] ha raggiunto i 3.600 dollari, in seguito all’andamento rialzista dell’intero mercato.

È importante notare che il governo non è ancora operativo, ma tutto fa presagire una riapertura completa entro la fine della settimana. La cooperazione bipartisan per la riapertura del governo potrebbe anche significare meno caos politico. Potrebbe portare a un ambiente più calmo che potrebbe stabilizzare i mercati finanziari, comprese le criptovalute.