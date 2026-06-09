Strategy accumula ancora Bitcoin: LiquidChain supera le prevendite grazie all’interesse istituzionale

Il mercato delle criptovalute sta assistendo a una nuova fase di consolidamento guidata dai grandi capitali istituzionali. Quando i pesi massimi della finanza aziendale accumulano asset di riserva, l’effetto fiducia si propaga rapidamente lungo tutta la catena del valore, spingendo gli investitori più attenti a caccia di gemme ad alto potenziale nelle nicchie infrastrutturali. L’ultimo movimento strategico sul mercato ha confermato questo trend, riaccendendo l’interesse per le soluzioni tecnologiche emergenti.

In questo scenario di rinnovato ottimismo, i riflettori sono puntati sulla prevendita di LiquidChain (LIQUID). Questo progetto Layer 3, focalizzato sull’interoperabilità cross-chain, ha già raccolto oltre 832.000 dollari e si appresta a superare il traguardo del milione di dollari entro la fine del mese. Per i trader che cercano di posizionarsi in anticipo su utility token infrastrutturali, LiquidChain rappresenta un’opportunità per entrare in un ecosistema progettato per connettere network principali come Bitcoin, Ethereum e Solana prima del prossimo incremento di prezzo programmato.

La mossa da 101 milioni di dollari di Strategy: tassi di copertura e potenziale short squeeze

Sotto la guida del noto promotore di Bitcoin Michael Saylor, Strategy (precedentemente MicroStrategy) ha completato l’acquisto di 1.550 BTC per circa 101 milioni di dollari, a un prezzo medio di ingresso di 65.161 dollari per singolo coin. Questa operazione porta il bilancio complessivo della società a una riserva monstre di 845.256 BTC. Parallelamente, l’azienda ha incrementato la propria liquidità fiat di altri 100 milioni di dollari, portando la cassa disponibile a quota 1 miliardo di dollari.

Questo acquisto strategico ha ampiamente compensato una marginale vendita precedente di 32 BTC, registrando un incremento netto di 1.518 BTC per il tesoro aziendale. Nel frattempo, il prezzo di Bitcoin ha dimostrato un’eccellente resilienza mantenendosi stabile in area 63.000 dollari, assorbendo l’ordine senza mostrare segni di pressione ribassista.

Sul fronte dell’analisi tecnica, analisti come Crypto Cache evidenziano una forte concentrazione di posizioni short nella fascia di prezzo compresa tra 64.000 e 66.000 dollari. Un eventuale breakout rialzista sopra questo livello potrebbe innescare una serie di liquidazioni forzate, dando vita a un rapido short squeeze nel breve termine.

$BTC Short Squeeze Potential HUGE PROBLEM… Low Leveraged shorts are heavy in the 64-66k range. These positions carry the most potential for liquidation because they are large position trades. The perfect target for MM's exit liquidity. pic.twitter.com/TwQ8tmRpQq — 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐂𝐚𝐜𝐡𝐞 (@CacheTrading) June 9, 2026

Questo quadro macroeconomico favorevole sta catalizzando l’attenzione sui protocolli infrastrutturali Web3 di nuova generazione. Soluzioni come LiquidChain mirano a risolvere i colli di bottiglia della liquidità frammentata, facilitando il trasferimento di valore tra ecosistemi precedentemente isolati.

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Tokenomics e utilità: perché il Layer 3 di LiquidChain attrae i cacciatori di rendimento

LiquidChain (LIQUID) si propone come un Layer 3 innovativo concepito per fungere da hub di comunicazione diretta tra Bitcoin, Ethereum e Solana. Abbattendo le barriere tra questi tre colossi, la piattaforma consente transazioni rapide e a basso costo, eliminando la necessità di complessi e rischiosi passaggi di bridging che spesso scoraggiano gli utenti meno esperti.

The Order holds many artifacts. None as powerful as the LiquidChain L3. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/VJcTNVNGre — LiquidChain (@getliquidchain) June 7, 2026

Per gli sviluppatori, questo significa poter distribuire dApp cross-chain con un’unica implementazione. Dal punto di vista della tokenomics, il token nativo LIQUID presenta una supply massima predefinita di 11,8 miliardi di unità, strutturata per sostenere una crescita organica del network:

15% allocato alla riserva AquaVault per lo sviluppo commerciale;

allocato alla riserva AquaVault per lo sviluppo commerciale; 32,5% a LiquidLabs per le campagne di marketing globale;

a LiquidLabs per le campagne di marketing globale; 10% destinato alle ricompense per la community;

destinato alle ricompense per la community; 7,5% riservato alla liquidità per il listing sui mercati (CEX/DEX);

riservato alla liquidità per il listing sui mercati (CEX/DEX); 35% dedicato allo sviluppo tecnologico continuo e al mantenimento dell’infrastruttura.

Attualmente, nella fase di prevendita in corso, il token LIQUID è disponibile al prezzo di 0,01468 dollari. Con oltre 832.000 dollari già raccolti, il progetto punta rapidamente al soft cap di circa 940.000 dollari prima di superare la pietra miliare del milione di dollari. Inoltre, per gli early adopter è attiva un’opzione di staking che offre un APY dinamico che può raggiungere il 1.337% nelle prime fasi.

Nota di rischio: I rendimenti elevati (APY) associati alle prime fasi di staking sono soggetti a riduzione man mano che il pool di liquidità si espande. Gli investimenti in prevendite di criptovalute comportano intrinseci rischi tecnologici e di mercato; si raccomanda di investire solo capitali di cui si può disporre la perdita.

Guida pratica: come posizionarsi nella prevendita di LIQUID

Partecipare alla prevendita di LiquidChain è un processo lineare che può essere completato in pochi passaggi:

Visita il sito ufficiale di LiquidChain e collega il tuo wallet Web3 compatibile. Seleziona la quantità di token LIQUID desiderata e scegli il metodo di pagamento preferito: la piattaforma supporta ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, BTC e pagamenti diretti tramite carta di credito o debito. In alternativa, per gli utenti mobile, è possibile utilizzare l’applicazione Best Wallet, scaricabile sia da Apple App Store che da Google Play, che offre un’interfaccia ottimizzata per l’acquisto e la gestione dei token in totale sicurezza.

Il prezzo promozionale di 0,01468 dollari e l’accesso alle condizioni di staking agevolate rimarranno attivi solo per i prossimi due giorni, dopodiché la prevendita passerà allo step successivo con un aumento automatico del prezzo del token.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnici e sugli annunci di listing, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.