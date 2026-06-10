Trump e World Liberty Financial: l’affare crypto da 500 milioni di dollari

Quattro giorni prima dell’insediamento di Donald Trump, avvenuto il 20 gennaio 2025, Eric Trump ha siglato un accordo di investimento per la vendita di una quota del 49% in World Liberty Financial ad Aryam Investment 1. Si tratta di un veicolo finanziario di Abu Dhabi sostenuto dallo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti e fratello del presidente del Paese.

L’operazione, del valore complessivo di 500 milioni di dollari, prevedeva una tranche iniziale di 250 milioni, di cui circa 187 milioni destinati a entità legate a Trump e almeno 31 milioni a società collegate a Steve Witkoff, co-fondatore di World Liberty Financial. Oggi, questa transazione è al centro di un’indagine della Camera e alimenta un crescente problema di credibilità legislativa per il Digital Asset Market Clarity Act, proprio mentre la legge si avvicina al voto in Senato.

Four days before Trump’s inauguration, lieutenants to an Abu Dhabi royal secretly signed a deal w/the Trump family to buy a 49% stake in World Liberty Financial for $500M, according to documents & people familiar.



The buyer paid half up front, steering $187M to Trump family… — Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) February 1, 2026

Non si tratta semplicemente di un accordo commerciale concluso dalla famiglia di un presidente prima del suo insediamento. È un conflitto di interessi strutturale inserito nell’architettura legislativa della più importante riforma crypto prevista per il 2026. Una proposta di legge che l’amministrazione Trump sta ora guidando attraverso un Senato dove i membri democratici hanno già tentato, senza successo, di inserire clausole etiche nel testo, scontrandosi con il voto contrario del blocco repubblicano.

In un editoriale su CoinDesk pubblicato il 9 giugno, Scott Greytak ha individuato cinque lacune critiche nell’attuale testo del CLARITY Act. Queste riguardano la supervisione della DeFi, gli strumenti di anonimizzazione, la regolamentazione delle stablecoin, l’applicazione delle giurisdizioni e le norme etiche per i funzionari pubblici. Secondo l’autore, se non affrontate, ognuna di queste lacune potrebbe minare l’obiettivo dichiarato della legge: proteggere l’integrità del sistema finanziario statunitense.

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Meccanismi dell’accordo e conflitto col Clarity Act: un problema di allineamento legislativo

Il meccanismo in atto è chiaro: un’operazione azionaria pre-inaugurazione condotta dal figlio del presidente in una startup crypto — settore che l’amministrazione ora supervisiona tramite una legislazione pendente — crea un allineamento finanziario continuo tra gli interessi economici della famiglia Trump e l’esito normativo del voto in Senato sul CLARITY Act.

Lo sceicco Tahnoon, descritto dal Wall Street Journal come l’architetto dell’intelligence e del capitale sovrano degli Emirati, ha inserito due dirigenti della sua società di AI e dati, G42, nel consiglio di amministrazione di World Liberty Financial insieme a Eric Trump e Zach Witkoff. Questo garantisce a un acquirente legato a un sovrano straniero una posizione formale di governance all’interno di un’azienda il cui contesto normativo è direttamente influenzato da un presidente degli Stati Uniti in carica.

L’esposizione finanziaria della famiglia Trump in World Liberty Financial va ben oltre l’accordo da 500 milioni con Abu Dhabi. Reuters e analisi successive stimano che WLFI abbia raccolto circa 550 milioni di dollari dagli acquirenti di token, secondo una struttura che attribuisce alla famiglia Trump circa il 75% dell’utile netto, il che equivale a circa 400 milioni di dollari in commissioni solo su queste vendite.

The Trump family crypto breakdown:

💰 $WLFI tokens: $463M

💰 $TRUMP meme coin: $336M

💰 USD1 stablecoin: $235M

🇺🇦 Abu Dhabi royal: $500M investment before inauguration

📊 90%+ of Trump Org H1 2025 income = crypto



The family writing crypto policy while earning $2.3B from crypto.… https://t.co/QawhMj0fee — Crypt Topia (@KRYPTTOPIA) June 9, 2026

Un’analisi delle dichiarazioni finanziarie effettuata dalla BBC ha rivelato che Trump detiene circa 15,75 miliardi di token WLFI. Questa quota familiare, stimata in circa 5 miliardi di dollari ai prezzi correnti dell’epoca, rende le criptovalute la sua principale fonte di ricchezza. Si tratta di una caratterizzazione strutturalmente significativa, indipendentemente dalle contestazioni sulle singole valutazioni.

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La Casa Bianca ha dichiarato che i beni del Presidente Trump sono detenuti in un trust gestito dai suoi figli per prevenire conflitti di interesse. Allo stesso modo, un portavoce di World Liberty Financial ha affermato che né Trump né Witkoff sono stati coinvolti nella transazione Aryam, né hanno avuto legami con la società dopo l’insediamento.

Tuttavia, lo stato di queste rassicurazioni richiede cautela: l’accordo è stato firmato quattro giorni prima dell’inizio del mandato, i pagamenti sono fluiti verso entità legate a Trump in tranche successive all’inaugurazione e l’intero processo legislativo che tali entità hanno ora interesse a influenzare si è sviluppato sotto l’attuale amministrazione. La questione del conflitto di interessi crypto di Trump non è dunque una questione di intenti, ma un allineamento strutturale che persiste al di là di qualsiasi accordo formale di trust.