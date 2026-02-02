Shiba Inu (SHIB) è sceso di oltre il 7% nel contesto del più ampio crollo del mercato delle criptovalute. Il token che nasce come meme coin, ispirata a Dogecoin, è ora precipitato ai minimi del 2023, intorno a 0,0000065 dollari. Il continuo calo dei prezzi sta causando forte preoccupazione tra gli investitori. La meme coin registra una perdita di circa il 62% su base annua e la maggior parte dei detentori è attualmente in perdita.

Perché Shiba Inu (SHIB) sta crollando?

Shiba Inu è tra le criptovalute con le peggiori performance quest’anno. Il crollo arriva dopo che Bitcoin è sceso fino all’area dei 74.600 dollari all’inizio di lunedì, segnando un ribasso del 6%. Persino l’ETF Bitcoin IBIT di BlackRock è finito in rosso, mostrando anche agli investitori istituzionali quanto possa essere duro il mercato crypto.

Nella community circolano ora voci su un possibile calo di Bitcoin fino a 50.000 dollari. Se BTC dovesse scendere a questi livelli, Shiba Inu sarebbe tra i token più colpiti del mercato. Entrare ora è considerato rischioso, poiché SHIB potrebbe continuare a scendere. Gli investimenti potrebbero ridursi ulteriormente nelle prossime settimane a causa dell’elevata pressione di vendita.

Oltre a Bitcoin e Shiba Inu, anche XRP di Ripple, Dogecoin, Cardano (ADA) e Solana (SOL) hanno registrato cali di circa il 5%. XRP è sceso verso quota 1,5 dollari, alimentando il timore di una discesa sotto 1 dollaro. Il mercato crypto si trova in un punto di svolta che potrebbe mettere a dura prova la pazienza degli investitori. Anche gli indici azionari statunitensi — Dow Jones, Nasdaq Composite e S&P 500 — hanno chiuso in rosso venerdì.

L’instabilità generale dei mercati ha contribuito a questo crollo che sta colpendo Bitcoin e Shiba Inu. Il calo arriva anche mentre si intensificano i dazi e le tensioni commerciali legate a Trump. Persino asset rifugio come oro e argento sono stati colpiti la scorsa settimana. Se i grandi asset finiscono in rosso, SHIB resta un piccolo pesce nell’oceano.