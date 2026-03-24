Shock energetico: come la crisi dello stretto di Hormuz potrebbe ridisegnare l’economia del mining di Bitcoin

I miner di Bitcoin e il settore del mining in generale sono in difficoltà.

Il greggio Brent sta superando i 113 USD al barile dopo l’ultimatum di Trump a Teheran. I costi energetici sono in aumento e i miner sono direttamente nel mirino. I costi medi di produzione si attestano già a 88.000 USD per BTC a fronte di un prezzo spot di circa 69.200 USD. I calcoli sono già negativi. Uno shock energetico peggiora ulteriormente la situazione.

L’elettricità rappresenta il 60-80% dei costi operativi dei miner. Quando i prezzi del petrolio impennano, le tariffe elettriche industriali seguono a ruota. Ogni aumento dei prezzi dell’energia spinge la soglia di pareggio (breakeven) ancora più in alto rispetto a quanto il mercato stia effettivamente pagando per Bitcoin.

I miner marginali stanno esaurendo il tempo a disposizione.

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Il premio Hormuz: trasmissione dei costi energetici all’economia del mining

Chiamatelo “Premio Hormuz”.

Le tariffe elettriche industriali nei principali hub di mining come il Texas dipendono dal gas naturale, e il gas naturale segue il petrolio durante gli shock dell’offerta. Goldman Sachs ha alzato le sue previsioni sul Brent a una media di 110 USD, con potenziali picchi sopra i 147 USD se le rotte marittime dovessero rimanere bloccate. Ogni dollaro in più nel prezzo del petrolio è un ulteriore rincaro sulla bolletta dei kilowattora.

I miner stavano già perdendo terreno prima di questo evento. Il settore operava con una perdita media del 21% prima dell’escalation. Un aumento di 1,5 centesimi per kWh spinge un Antminer S19j Pro profondamente in perdita. Diventa matematicamente impossibile far funzionare hardware più vecchio della serie S19 per qualsiasi impianto collegato alla rete senza un accordo di acquisto di energia a tariffa fissa.

The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East. We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity. The world should not pay the consequences of… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026

Questo non è solo un problema di redditività. È un problema di solvibilità. I miner messi alle strette hanno un’unica opzione: vendere le riserve di BTC in un mercato volatile per coprire le bollette energetiche. Questa pressione di vendita colpisce l’order book esattamente nel momento sbagliato.

La selezione divide il settore in due. I miner dipendenti dalla rete in mercati deregolamentati come gli Stati Uniti e le regioni importatrici di energia in Europa affrontano la pressione più immediata. Le limitazioni durante le ore di punta o le chiusure totali diventano l’unico modo per evitare di operare in perdita lorda.

I miner con accesso a energia in eccesso (stranded energy) o a reti a prevalenza idroelettrica in Islanda, Quebec o Scandinavia mantengono un vantaggio strutturale. Gli analisti prevedono che un Brent sostenuto sopra i 120 USD costringa il 10-15% dell’hash rate globale ad andare offline, colpendo specificamente le operazioni alimentate da combustibili fossili.

Se il greggio rimane sopra i 115 USD, l’hash power migra. Gli operatori inefficienti vengono spazzati via. Ciò che resta è una rete più snella e più efficiente dal punto di vista del capitale, ma arrivarci significa affrontare prima un doloroso evento di capitolazione.

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Sicurezza energetica sovrana: il nuovo fossato competitivo

L’efficienza dell’hardware era un tempo il principale vantaggio competitivo. La crisi di Hormuz ha appena cambiato le cose.

La sicurezza energetica sovrana è il nuovo vantaggio competitivo. I prezzi della rete commerciale si sono rivelati una vulnerabilità e il capitale istituzionale sta ruotando verso operazioni che possiedono la propria fonte di energia o operano sotto protezione sovrana. Bhutan. El Salvador. Impianti integrati verticalmente che funzionano con gas residuo (stranded gas) fisicamente scollegato dai mercati globali delle esportazioni.

L’accesso all’energia non è più solo una variabile di costo. È un rischio di controparte. I miner dipendenti dalla rete sono a un solo shock geopolitico dal veder raddoppiare i propri costi operativi (OPEX) da un giorno all’altro. Le operazioni che utilizzano il flare gas o l’idroelettrico remoto sono completamente al di fuori di tale rischio. I loro costi di input rimangono stabili mentre i concorrenti vengono tagliati fuori dalla rete.

Il ciclo di feedback sul prezzo è diretto. I miner che affrontano margin call a causa delle bollette energetiche alle stelle hanno una sola mossa: liquidare le disponibilità di tesoreria in BTC. Questa pressione di vendita colpisce un mercato già scosso dal rischio geopolitico. I dati di Santiment mostrano che i bilanci dei miner scendono costantemente durante i picchi energetici. Gli afflussi degli ETF stanno fornendo un cuscinetto, ma non stanno assorbendo tutto.

No one is talking about Bitcoin’s hash rate collapsing -40% from ATH. The biggest miner capitulation since 2021. Yikes. Energy value falling in turn. Very certainly means some big miners are pivoting out of crypto. pic.twitter.com/JKFQmQeHYl — Charles Edwards (@caprioleio) Gennaio 29, 2026

Il lato positivo è strutturale. Gli eventi di capitolazione dei miner segnano storicamente i minimi di prezzo. Man mano che gli operatori non redditizi si scollegano, la difficoltà della rete si adegua verso il basso, ampliando i margini per chi sopravvive. La rete continua a produrre blocchi indipendentemente dal caos macroeconomico esterno. I dati on-chain suggeriscono che si sta avvicinando un aggiustamento della difficoltà che potrebbe dare ai miner superstiti un sollievo temporaneo.

Ma quel sollievo arriverà più tardi. Al momento, la pressione di vendita è reale e sta limitando il rialzo vicino ai 70.000 USD.

Finché i mercati energetici non segnaleranno una de-escalation, l’eccesso di offerta indotto dai miner rimarrà. La narrativa dell’oro digitale viene messa alla prova contro un problema fisico molto concreto.

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