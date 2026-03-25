Strategy punta a una raccolta di capitali da 44,1 miliardi di dollari per espandere le riserve di Bitcoin durante il ribasso del mercato

Strategy (MSTR) ha delineato formalmente un piano per raccogliere 44,1 miliardi di dollari in nuovo capitale per accelerare il suo programma di acquisizione di Bitcoin, segnalando un’aggressiva espansione anticiclica nonostante la recente correzione dell’asset, sceso del 40% rispetto ai massimi di fine 2025.

L’iniziativa segna una massiccia escalation nelle operazioni di tesoreria aziendale della società, che punta a sfruttare il divario tra i mercati dei capitali azionari e i prezzi spot degli asset per assorbire l’offerta circolante a valutazioni depresse.

Il finanziamento proposto segue un periodo di forte volatilità per la classe di asset, eppure la determinazione aziendale appare incrollabile.

Utilizzando il premio azionario della società per finanziare gli acquisti spot, l’azienda intende proseguire il suo mandato di accrescere il valore di Bitcoin per azione, trasformando di fatto il titolo in un meccanismo di accumulo attivo piuttosto che in un veicolo di detenzione passiva.

🚨NEW: STRATEGY ANNOUNCES $42B ATM PROGRAMS FOR MORE $BTC PURCHASES@Strategy has filed an 8-K announcing two simultaneous At-The-Market equity programs: – $21 billion $MSTR ATM

– $21 billion $STRC ATM …giving the firm a combined $42 billion in fresh capital raise capacity.… pic.twitter.com/rQoaZeOjjX — BSCN (@BSCNews) March 23, 2026

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Meccanismi della raccolta di capitali Bitcoin di Strategy: il motore del premio

Il fulcro della strategia da 44,1 miliardi di dollari si basa sulla capacità della società di emettere azioni e debito convertibile a valutazioni superiori al prezzo di mercato delle sue partecipazioni in Bitcoin sottostanti. Questo premio sul valore patrimoniale netto (NAV) consente a Strategy di raccogliere liquidità dagli investitori istituzionali e di impiegarla in modo accrescitivo in Bitcoin. Finché il mercato valuterà la futura capacità di accumulazione della società più del suo attuale valore contabile, il motore matematico della strategia di tesoreria rimarrà solvibile.

Gli osservatori del mercato notano che l’entità specifica di questa raccolta è calibrata per massimizzare la velocità di acquisizione prima dell’attesa volatilità del ciclo di metà 2026. Con i mercati dei capitali che rimangono aperti alle offerte convertibili nonostante il più ampio ribasso del mercato cripto, l’azienda si sta assicurando un finanziamento a lungo termine per acquistare un asset sottovalutato. Questo approccio riflette il modello di “leva intelligente” implementato nei cicli precedenti, ma la scala è ora passata da pochi miliardi a decine di miliardi.

Il meccanismo funziona come un’offerta programmatica sul mercato. Ogni dollaro raccolto è destinato all’order book.

With $STRC under par for the whole week, the focus shifts back to $MSTR for Strategy to raise capital to buy Bitcoin. I fully expect to see that Strategy have purchased more Bitcoin this week, but it’ll be a much smaller amount compared to recent weeks. Any purchases at these… pic.twitter.com/sLj0Do1PZc — David Lawrence (@d_1awrence) March 21, 2026

L’entità di un muro d’acquisto da 44,1 miliardi di dollari altera le dinamiche dell’offerta sul mercato spot. Ai prezzi di mercato attuali — che oscillano intorno ai 75.000 dollari dopo il ritracciamento dal picco di 126.200 dollari — un capitale di queste dimensioni potrebbe teoricamente rimuovere oltre 580.000 Bitcoin dalla circolazione. Ciò rappresenta una percentuale significativa dell’offerta liquida scambiabile, creando un potenziale shock di scarsità che va oltre i flussi standard degli ETF.

I dati di Capriole Investments indicano che gli acquisti istituzionali di Bitcoin all’inizio del 2026 hanno già superato l’offerta di nuova emissione del 76%. Questa metrica aggrega gli acquisti delle tesorerie aziendali con i flussi degli ETF spot, evidenziando un deficit netto di monete disponibili ancora prima che Strategy impieghi questo nuovo capitale. Quando una singola entità aziendale esegue acquisti che superano la produzione giornaliera dell’intera rete di mining, la scarsità programmabile del protocollo viene messa a dura prova.

L’impatto è ulteriormente amplificato dai cicli di halving programmabili, che continuano a ridurre i tassi di emissione ogni quattro anni. Con l’azienda che ha recentemente eseguito un acquisto di Bitcoin da 1,57 miliardi di dollari in una sola settimana all’inizio di quest’anno, il ritmo di rimozione dell’offerta sta accelerando verso una stretta matematica.

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Implicazioni di mercato e fattori di rischio

Sebbene la strategia di accumulo fornisca un supporto alla domanda, introduce un rischio concentrato. L’uso aggressivo della leva finanziaria da parte di Strategy significa che il suo bilancio è indissolubilmente legato alla performance del prezzo di Bitcoin. Un mercato ribassista prolungato e profondo potrebbe teoricamente esercitare pressione sugli obblighi dei titoli convertibili, sebbene l’azienda abbia storicamente strutturato questi debiti con scadenze molto distanti nel tempo per evitare cascate di liquidazioni.

I venditori allo scoperto hanno spesso preso di mira il titolo durante le fasi di ribasso, scommettendo sul crollo del premio rispetto al NAV. Tuttavia, queste operazioni spesso affrontano un rischio asimmetrico. Quando i prezzi di Bitcoin invertono la rotta, il conseguente short squeeze sull’azione può spingere il prezzo del titolo verso l’alto più velocemente dell’asset sottostante, alimentando nuovamente il ciclo del premio.

Gli investitori dovrebbero notare che questo piano da 44,1 miliardi di dollari punta effettivamente l’intera società su una scommessa direzionale: che l’apprezzamento a lungo termine di Bitcoin supererà il costo del capitale necessario per acquisirlo. Il meccanismo di guadagno perpetuo funziona solo finché regge il premio.

I’m struggling to wrap my head around #STRC‘s potential. I know it’s huge. I know it’s going to continue to get bigger. I know that for every STRC share sold, Strategy sells 3 shares of MSTR. I know that as their balance sheet increases, their ability to raise credit… https://t.co/LaCpYb4PeE — David Lawrence (@d_1awrence) March 10, 2026

Questa raccolta di capitali avviene in un contesto di crescente adozione istituzionale. Il mercato degli ETF Bitcoin negli Stati Uniti ha visto gli asset in gestione crescere del 45% fino a 103 miliardi di dollari, con la proprietà istituzionale della classe di asset che è salita al 24,5%. Mentre il sentiment dei privati spesso peggiora durante correzioni del 40%, gli allocatori professionali sembrano utilizzare la debolezza per costruire posizioni attraverso veicoli regolamentati.

La legittimità globale continua a consolidarsi, con report secondo cui la Banca Nazionale Ceca starebbe valutando Bitcoin come asset di riserva e l’accettazione da parte degli esercenti ha superato i 22.200 punti vendita in tutto il mondo. Gli analisti di CoinEx hanno previsto un obiettivo di prezzo base di 180.000 dollari entro la fine del 2026, spinto da questa convergenza tra l’espansione delle tesorerie aziendali e l’interesse sovrano.

Assicurandosi ora 44,1 miliardi di dollari, Strategy si posiziona come il principale catalizzatore di liquidità per Bitcoin durante la prossima fase del ciclo, anticipando di fatto la stessa attenzione normativa che essa stessa ha contribuito a normalizzare.

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