Punti chiave

L’emittente di stablecoin modifica la strategia di portafoglio privilegiando i metalli preziosi in un contesto di incertezza dei mercati e di rally esponenziale dell’oro.

La decisione riflette il sentiment più ampio del mercato, con gli investitori alla ricerca di beni rifugio durante condizioni economiche globali turbolente.

La sottoperformance di Bitcoin rispetto all’oro evidenzia una fiducia degli investitori divergente tra i tradizionali beni rifugio e quelli digitali.

L’amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, rivela piani per allocare dal 10% al 15% del portafoglio aziendale in oro e il 10% in Bitcoin, mentre l’oro raggiunge nuovi massimi storici e BTC si consolida al di sotto del suo picco.

Tether, uno dei principali emittenti di stablecoin, prevede di aumentare la propria esposizione al metallo giallo, arrivando potenzialmente a detenere più oro che Bitcoin in termini di allocazione di portafoglio. La notizia arriva mentre l’oro continua a segnare nuovi massimi e BTC resta indietro rispetto alla commodity con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha spiegato l’intenzione di allocare tra il 10% e il 15% del portafoglio aziendale in oro e il 10% in Bitcoin, secondo un report di Reuters del 28 gennaio.

«Per il nostro portafoglio, è ragionevole pensare di avere circa il 10% in bitcoin e dal 10% al 15% in oro», ha dichiarato Ardoino, senza rivelare il valore complessivo del portafoglio di investimenti di Tether né quanta parte sia detenuta in oro fisico. «È difficile decidere quale mi piaccia di più. È quasi come avere due figli e dover decidere quale sia il più bello», ha aggiunto in un’intervista video, secondo Reuters.

È importante notare che il modello di business di Tether si basa sull’emissione di token di criptovaluta garantiti da asset del mondo reale e ancorati 1:1 a elementi come il dollaro statunitense o l’oro — le cosiddette stablecoin. L’azienda è l’emittente delle più grandi stablecoin in dollari e in oro per capitalizzazione di mercato, rispettivamente USDT e XAUT. Tether ha inoltre annunciato di recente il lancio di USAT, una stablecoin in dollari statunitensi regolamentata e pienamente conforme con sede negli USA, come riportato da Coinspeaker, mettendo pressione al suo principale concorrente, l’USDC di Circle.

In sostanza, la solidità dei prodotti di Tether e, di conseguenza, la fiducia del mercato in essi è direttamente legata alla solidità delle sue riserve — ovvero all’allocazione del portafoglio — che garantisce ai detentori di stablecoin la possibilità di riscattare in qualsiasi momento l’asset sottostante con un rapporto 1:1.

Tether ha dichiarato di aver acquistato grandi quantità di oro lo scorso anno per sostenere USDT e XAUT, una strategia che continua tuttora.

Prezzo dell’oro ai massimi storici

Il prezzo dell’oro ha superato per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia il 26 gennaio, segnando un traguardo significativo per il metallo giallo oltre questa resistenza psicologica. Attualmente viene scambiato a 5.280 dollari l’oncia, stabilendo costantemente nuovi massimi storici in un rialzo che dura già da mesi, ma che è diventato esponenziale con l’inizio del 2026.

«Il mondo non è in un bel momento in questo momento. L’oro sta segnando massimi storici ogni singolo giorno. Perché? Perché tutti hanno paura», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether.

Bitcoin, spesso definito “oro digitale”, resta invece indietro rispetto alla principale commodity, mostrando quella che sembra una fase di consolidamento dei prezzi circa il 30% al di sotto del suo massimo storico di 126.000 dollari, ed è attualmente scambiato a 89.500 dollari per moneta.