Tre piattaforme Solana chiudono i battenti dopo un exploit da 27 milioni di dollari

Tre note piattaforme all’interno dell’ecosistema Solana, Step Finance, SolanaFloor e Remora Markets, stanno cessando le attività a seguito di una debilitante violazione della sicurezza da 27 milioni di dollari. La chiusura totale deriva da un exploit critico dei treasury wallet di Step Finance avvenuto il 31 gennaio 2026. Senza nuovi capitali per colmare il buco da 27 milioni di dollari, le piattaforme sono diventate insolventi.

Il team dietro Step Finance ha dichiarato lunedì 23 febbraio 2026 di essere stato “incapace di garantire un esito praticabile” per recuperare i fondi rubati, portando a una chiusura immediata del protocollo e delle sue sussidiarie.

Today we are announcing that Step Finance, SolanaFloor, and Remora Markets will be winding down all operations. Following the hack at the end of January we explored every possible path forward, including financing and acquisition opportunities. Unfortunately, we were unable to… — Step☀️ (@StepFinance_) February 23, 2026

Si tratta di una fine drastica per una serie di piattaforme che un tempo fungevano da dashboard primaria per gli utenti di Solana. Tuttavia, l’incidente si aggiunge alla lista di sfide alla sicurezza che hanno periodicamente messo alla prova la resilienza del network Solana.

Ciononostante, la reazione del mercato per il token nativo Solana (SOL) è stata ampiamente muta in risposta alle chiusure. Sebbene la perdita di una dashboard storica sia dannosa per il sentiment, il token ha mantenuto i suoi livelli di supporto critici.

Settimane trascorse a esplorare percorsi di recupero

Inoltre, il team di Step Finance ha rivelato di aver trascorso le settimane successive all’attacco esplorando vari percorsi di recupero, incluse offerte di acquisizione e finanziamenti ponte. Sfortunatamente, questi sforzi non si sono concretizzati.

Following the hack at the end of January, we explored every possible path forward, including financing and acquisition opportunities. Unfortunately we have been unable to secure a viable outcome and so today we are announcing the wind down of Step Finance. — Step Finance (@StepFinance_) March 4, 2024

La chiusura interessa la dashboard principale di Step Finance, l’organo di media e analisi dell’ecosistema SolanaFloor e il protocollo di rendimento Remora Markets. Il team ha dichiarato che verrà avviato un processo di riacquisto per i detentori del token STEP basato su uno snapshot scattato prima dell’exploit. Inoltre, è in fase di organizzazione un processo di rimborso per i detentori di rToken di Remora.

Minacce simili di wallet drainer su Ethereum

La sofisticatezza degli attacchi che colpiscono l’infrastruttura DeFi sta aumentando su tutte le chain, inclusa Ethereum.

Tuttavia, come esempio, il più ampio ecosistema Solana ha mostrato una maturazione significativa.

La rete ha visto il suo settore Real World Asset (RWA) superare valori record. Sì, l’interesse istituzionale rimane solido nonostante i fallimenti dei singoli protocolli.

