Il mercato crypto inizia ad agitarsi di nuovo e alcuni segnali ricordano le premesse dei grandi cicli rialzisti passati. Donald Trump ha rassicurato gli investitori crypto ritirando le sue minacce di dazi contro l’Unione Europea sulla questione della Groenlandia.
Deregolamentazione annunciata, discorso pro-business, volontà dichiarata di rompere con l’attuale politica monetaria… Altrettanti elementi che alimentano un rinnovato appetito per il rischio sui mercati, e in particolare sugli asset crypto.
Abbiamo selezionato tre progetti emergenti, ancora in prevendita, che potrebbero permettere di realizzare un x1000 con il ritorno del bull run.
Bitcoin Hyper: la scommessa Layer-2 su Bitcoin versione bull run
All’avvicinarsi di un nuovo ciclo rialzista, molti investitori cercano meno la sicurezza che crypto x1000.
Bitcoin Hyper si inserisce perfettamente in questa logica. Ancora poco conosciuto dal grande pubblico, questo progetto si posiziona come un Layer-2 dedicato a Bitcoin, sfruttando la Solana Virtual Machine per offrire:
- Transazioni rapide.
- Commissioni ridotte.
- Rimane connesso all’ecosistema BTC.
Una scelta strategica particolarmente pertinente in un bull run dove Bitcoin serve spesso da locomotiva psicologica al mercato.
Il segnale è già tangibile: quasi 30 milioni di dollari raccolti in prevendita, ancor prima del ritorno massiccio della liquidità. Un livello di interesse che suggerisce che alcuni investitori anticipano già un ruolo strutturante per questo progetto nel prossimo ciclo.
Questo posizionamento apre la porta a utilizzi storicamente trainanti in fase rialzista: DeFi, gaming blockchain, applicazioni interattive. Se l’adozione seguirà, Bitcoin Hyper potrebbe diventare uno dei progetti “rivelati” dal bull run versione Trump.
Maxi Doge: quando la politica incontra la frenesia memecoin
Se Trump innesca un ritorno massiccio della speculazione, i meme coin saranno probabilmente tra i primi beneficiari.
Ed è precisamente su questo terreno che si posiziona Maxi Doge. Ancora in prevendita, questo progetto si inserisce nella tradizione dei token virali che prosperano quando il mercato entra in modalità euforica. Il suo concetto è semplice, ma tremendamente efficace: riprendere il DNA di Dogecoin… in versione estrema.
Il token $MAXI gioca a pieno i codici della cultura “degen”:
- Esuberanza comunitaria.
- Marketing volutamente eccessivo.
- Promessa dichiarata di movimenti brutali.
Questo tipo di progetto non ha alcuna vocazione fondamentale a lungo termine, ma in un bull run innescato da uno shock politico come quello di Trump, sono precisamente questi asset ultra-speculativi che registrano i multipli più alti.
Se una nuova “meme coin season” si installa nel 2025-2026, Maxi Doge potrebbe diventare una delle scommesse più esplosive per coloro che accettano di puntare presto su una narrazione virale.
Liquid Chain: l’infrastruttura che cattura la liquidità del bull run
Non tutti i x1000 provengono necessariamente dai token più visibili. A volte sono le infrastrutture invisibili che creano più valore.
È esattamente la scommessa di Liquid Chain, un Layer-3 di nuova generazione che cerca di risolvere uno dei problemi principali del Web3: la frammentazione tra blockchain.
In un ambiente dove i giganti della crypto cercano di centralizzare i flussi di valore, Liquid Chain ambisce a connettere Bitcoin, Ethereum e Solana in un ambiente unificato, interoperabile, senza attriti.
Tecnicamente, il progetto combina:
- La velocità di esecuzione di Solana.
- Meccanismi cross-chain sicuri.
- Un’architettura pensata per sedurre sviluppatori e istituzioni.
Il token $LIQUID, attualmente in prevendita, gioca un ruolo chiave nella sicurezza e nell’economia della rete. Se l’adozione seguirà durante il prossimo bull run, Liquid Chain potrebbe diventare quel tipo di mattone fondamentale che assume un valore colossale una volta avviata la macchina.
Il ritorno di Donald Trump potrebbe ben servire da innesco psicologico al prossimo bull run crypto. Ma i fondamentali rimangono invariati: rendimento elevato significa rischio elevato.
Questi tre progetti non sono consigli di investimento, ma scenari speculativi per investitori esperti, consapevoli che puntare a x1000 implica anche la possibilità di perdere l’intera posta.
In un mercato che forse si appresta a cambiare era, la vera domanda non è “Trump lancerà la nuova bull run?” ma piuttosto: chi saprà essere posizionato prima che tutti ci credano.