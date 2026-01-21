Punti chiave

Il wallet ha trasferito l'intero saldo di 909,38 BTC in un indirizzo appena creato.

Il wallet ha ricevuto i primi BTC nel 2013, quando il loro valore era inferiore a 7$.

I primi possessori potrebbero spostare le monete su wallet più recenti per ridurre i rischi dovuti all'informatica quantistica.

Un wallet Bitcoin dell’era Satoshi ha spostato 909,38 BTC in un nuovo indirizzo dopo oltre un decennio di inattività.

Un wallet risalente all’era Satoshi ha trasferito il suo saldo completo di 909,38 BTC in un indirizzo appena creato il 19 Gennaio. Ai prezzi attuali, il trasferimento ha avuto un valore di circa 84,6 milioni di dollari.

Dati onchain di Arkham Intelligence mostrano che il wallet ha ricevuto Bitcoin per la prima volta nel 2013, quando il BTC veniva scambiato a meno di 7 dollari. Il trasferimento ha segnato un guadagno di circa 13.900 volte rispetto al valore originale.

In particolare, al momento del trasferimento non sono state inviate monete agli exchange. Gli analisti suggeriscono che il trasferimento potrebbe essere una ristrutturazione del wallet piuttosto che una vendita immediata.

L’esperto di criptovalute Jacob King ha affermato che il nuovo wallet potrebbe essere utilizzato per transazioni off-chain o vendite di esposizione sintetica.

I wallet dormienti continuano ad attivarsi

Il trasferimento avviene in un contesto più ampio, in cui i wallet Bitcoin inattivi da tempo tornano attivi. I dati onchain mostrano che i wallet inattivi da oltre cinque anni hanno spostato oltre 50 miliardi di dollari in BTC solo nel 2025.

Gran parte di queste crypto è stata successivamente venduta, tramite scambi o transazioni private. I trader tendono a monitorare attentamente questi eventi a causa del rischio che nuove scorte entrino nel mercato.

Tuttavia, non tutti i movimenti di wallet di vecchia data portano alla vendita. Molti dei primi possessori scelgono di mantenere il wallet anche dopo aver realizzato grandi profitti.

King ha osservato che la recente ondata di attività dormienti sui wallet potrebbe essere dovuta a un modello consolidato tra i primi possessori di Bitcoin. Ha sostenuto che i primi investitori probabilmente hanno suddiviso ingenti saldi in centinaia di portafogli separati anni fa. Ciò ha permesso a ciascun portafoglio di rimanere inattivo e invecchiare autonomamente.

Questa strategia rende difficile ricondurre l’attività a un singolo proprietario e consente alle monete di muoversi senza attirare l’attenzione, spiega l’esperto.

Le preoccupazioni sulla sicurezza potrebbero essere un fattore

È importante notare che alcuni dei primi possessori di Bitcoin potrebbero spostare le proprie monete per motivi di sicurezza piuttosto che per motivi di market timing. I wallet più vecchi spesso utilizzano UTXO che hanno già esposto le chiavi pubbliche.

Nel frattempo, i ricercatori mettono in guardia dai rischi futuri derivanti da attacchi di calcolo quantistico all’attuale sistema di firma di Bitcoin. Sebbene la maggior parte degli esperti affermi che tali minacce siano ancora lontane anni, le discussioni sui futuri aggiornamenti sono in crescita.

Per i possessori che hanno estratto o ricevuto BTC nei primi anni, spostare le crypto in wallet più recenti può ridurre il rischio a lungo termine.

Mentre i vecchi wallet si muovono, gli acquisti di Bitcoin da parte dei grandi possessori continuano. I dati di CryptoQuant mostrano che i wallet che detengono tra 100 e 1.000 BTC hanno aumentato i loro investimenti del 33% negli ultimi due anni.