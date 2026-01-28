Punti chiave
- Tether lancia USAt, puntando al mercato regolamentato delle stablecoin negli Stati Uniti.
- USDC di Circle rimane ampiamente utilizzato, con i trasferimenti su Ethereum che hanno raggiunto massimi storici.
- Bitwise aumenta l'esposizione a USDC tramite il lending DeFi sulla rete Morpho.
Il lancio di USAt da parte di Tether sfida direttamente USDC di Circle, intensificando la concorrenza nel mercato delle stablecoin negli Stati Uniti.
Nella giornata di ieri, Tether ha lanciato USAt, la sua stablecoin regolamentata negli Stati Uniti, scatenando immediate reazioni del mercato.
Molti esperti vedono in questa mossa una potenziale minaccia alla posizione dominante di USDC di Circle, in un contesto di crescente competizione nel settore delle stablecoin americane. Con USAT, Tether intende rafforzare la propria presenza nel mercato regolamentato degli USA.
USAt di Tether può davvero sfidare USDC?
Per il lancio di USAt, Tether — il più grande emittente di stablecoin al mondo — ha collaborato con Anchorage Digital (banca con licenza federale) e Cantor Fitzgerald.
In seguito all’approvazione del GENIUS Act nel luglio 2025, USAT rappresenta il primo passo significativo di Tether nel mercato regolamentato statunitense. Mentre USDT domina a livello globale con una capitalizzazione di 186 miliardi di dollari, USAT posiziona l’azienda per competere in un ecosistema guidato dalla compliance.
Negli Stati Uniti, USDC di Circle è diventata la stablecoin di riferimento per banche, fintech ed exchange regolamentati. Nell’ultimo anno, la sua capitalizzazione è cresciuta notevolmente, raggiungendo i 72 miliardi di dollari. Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che USAT possa rompere questo monopolio.
Noelle Acheson, autrice della newsletter Crypto Is Macro Now, ha dichiarato:
“Credo che USAT rappresenti una minaccia per USDC, anche se il DNA di Tether e Circle è molto diverso. USAT è progettata per essere di livello istituzionale, puntando ad attrarre clienti che altrimenti utilizzerebbero USDC.”
Acheson ha evidenziato diversi vantaggi per USAT, tra cui il supporto di Anchorage e le partnership con colossi della finanza tradizionale come Cantor Fitzgerald. Ha inoltre sottolineato che il coinvolgimento dell’ex funzionario della Casa Bianca, Bo Hines, potrebbe aiutare a dissipare i dubbi storici sulle riserve di Tether.
L’utilizzo di USDC su Ethereum raggiunge livelli record
Nonostante la nuova concorrenza, la domanda per la stablecoin nativa di Circle rimane altissima. Il CEO Jeremy Allaire ha evidenziato come l’utilizzo di USDC sulla rete Ethereum sia aumentato in modo significativo.
Secondo i dati di Token Terminal, il volume trimestrale dei trasferimenti di USDC su Ethereum è cresciuto di circa il 400% su base annua, superando i 4.500 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2025.
Parallelamente, il gestore di crypto-asset Bitwise ha ufficialmente ampliato la propria presenza nella finanza decentralizzata (DeFi) unendosi alla rete Morpho come curatore di vault. L’azienda ha dichiarato che la sua prima strategia on-chain mirerà a generare fino al 6% di APY su USDC attraverso il prestito sovracollateralizzato.