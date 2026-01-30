Punti chiave

Oltre 75.000 ETH non reclamati dalle strutture di TheDAO, oggi valutati circa 220 milioni di dollari, costituiranno il capitale iniziale del nuovo fondo per la sicurezza.

69.420 ETH saranno messi in staking, generando circa 8 milioni di dollari di rendimento annuo per finanziare sovvenzioni continuative.

Le sovvenzioni saranno destinate alla sicurezza del mainnet, dei layer 2, agli audit, alla protezione degli utenti e alla ricerca, attraverso processi DAO guidati dalla community, secondo Unchained.

I primi investitori di Ethereum stanno riconvertendo 220 milioni di dollari in fondi inutilizzati provenienti dal famigerato hack del DAO del 2016 per istituire un fondo completo dedicato alla sicurezza della rete.

I sostenitori di lungo corso di Ethereum, noti come “OG”, stanno trasformando i resti della crisi più famosa della rete in un importante potenziamento della sicurezza. Si tratta di 220 milioni di dollari in fondi bloccati a seguito dell’hack di TheDAO del 2016 e di una recente iniziativa guidata da Vitalik Buterin insieme ad altri OG di Ethereum per creare un fondo per la sicurezza utilizzando questo capitale inattivo.

Laura Shin ha riportato la notizia in esclusiva in un articolo di Unchained pubblicato il 29 gennaio. Secondo Shin, Griff Green — curatore del DAO originale e membro del gruppo di salvataggio White Hat — sta guidando l’iniziativa insieme ad altri primi contributori e a Vitalik Buterin. I fondi provengono da due pool rimasti intatti dopo il recupero successivo all’hack del 2016. Uno di questi è il contratto ExtraBalance con 70.500 ETH, oltre a un multisig dei curatori che detiene asset per un valore di 13,5 milioni di dollari. Ai prezzi attuali, i 70.500 ETH valgono oltre 200 milioni di dollari.

La maggior parte degli ETH — 69.420 ETH — sarà messa in staking per creare un flusso di reddito sostenibile, mentre il resto finanzierà sovvenzioni immediate. La distribuzione utilizzerà finanziamenti quadratici, premi retroattivi e voto a scelta classificata, per rimanere fedele alle radici del DAO.

La Ethereum Foundation definirà i criteri di idoneità per ogni ciclo di finanziamento, con il supporto operativo dell’organizzazione Giveth di Green. Tra i lavori supportati figurano società di audit come Trail of Bits e OpenZeppelin, team di risposta agli incidenti come SEAL 911, piattaforme di ricerca come L2Beat e strumenti per gli utenti come Revoke.cash e Blockaid.

Green ha dichiarato a Unchained che i fondi rimasti intatti sono cresciuti in modo significativo nel corso dell’ultimo decennio e ritiene che il momento sia giusto per destinarli a rendere Ethereum più sicuro. L’iniziativa mira anche a riaccendere lo sviluppo dei DAO, che Green descrive come in una fase di stallo a causa di ostacoli normativi e progetti sospesi.

“È il 2026 e non abbiamo mai toccato nessuno di quei fondi. Si sono rivalutati in modo significativo. Ed è arrivato il momento. È il momento di metterli al lavoro per rendere Ethereum più sicuro e protetto”, ha detto Griff Green a Laura Shin.

L’hack del DAO del 2016 e il suo impatto duraturo

Il DAO originale raccolse oltre 150 milioni di dollari nel 2016, ma subì un grave exploit che drenò milioni di ETH. All’epoca, la community effettuò un hard fork per restituire la maggior parte dei fondi, ma ciò portò alla divisione della chain e alla nascita di Ethereum Classic — un evento che Coinspeaker seguì all’epoca.

Quasi dieci anni dopo, i recenti aggiornamenti di Ethereum continuano a dare priorità alla sicurezza e alla resilienza. Coinspeaker ha riportato il 12 gennaio 2026 i commenti di Vitalik Buterin, secondo cui la rete ha superato un “walkway test” per l’indipendenza a lungo termine.

Gli sviluppatori stanno inoltre portando avanti l’aggiornamento Hegota per migliorare la resistenza alla censura. Buterin ha anche promosso modelli di governance DAO migliori, non più grandi — in linea con l’approccio community-focused di questo fondo.