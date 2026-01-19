XPR pronto a sbarcare su X Payments? Ecco cosa ha detto Elon Musk

La comunità crypto è in fermento dopo un video pubblicato da JackTheRippler nel fine settimana, in cui Musk discute della trasformazione di X (ex Twitter) in una società finanziaria. Nel video, alcuni si chiedono se XRP, Elon Musk e X possano unire le forze per effettuare pagamenti. Musk ha spiegato come immaginasse X come uno dei più grandi sistemi finanziari al mondo e come sarebbe stato un database monetario superveloce, praticamente privo di frodi. Al momento, Elon Musk, X Payments e XRP sono al centro dell’attenzione, eppure non ci sono informazioni verificabili che XRP venga integrato su X o RLUSD su X.

🚨RUMORS: Elon Musk will integrate #XRP and $RLUSD into its payment system on X! pic.twitter.com/nfr6EhZMmV — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) January 17, 2026

Cosa ha detto veramente Musk sulle criptovalute

Nell’ottobre del 2024, durante un incontro pubblico a Pittsburgh, qualcuno chiese direttamente a Musk informazioni su XRP e se l’XRP Ledger potesse diventare parte integrante delle istituzioni finanziarie.

Musk affermò: “Penso che le crypto siano un baluardo interessante e probabilmente prezioso contro il controllo centralizzato.”

Ebbe cura di aggiungere: “Questo non è certamente un avallo o una mancanza di avallo per XRP, ma penso che le criptovalute, per loro stessa natura, aiutino la libertà individuale.”

Questa è stata praticamente l’unica volta in cui Musk ha menzionato pubblicamente XRP, e non sembrava che stesse pianificando qualcosa di specifico. I suoi commenti sono rimasti volutamente vaghi.

Perché le persone pensano che XRP abbia senso per X

Musk continua a riferirsi a X come a un’app multifunzionale che gestirà messaggistica, shopping e gestione delle finanze in un’unica app. Ad oggi, XRP effettua già transazioni transfrontaliere rapide con banche e grandi istituzioni. Nel dicembre 2024, Ripple ha lanciato la sua stablecoin aziendale basata sul dollaro RLUSD. Entrambe offrono transazioni in tempo reale e commissioni basse, che è ciò che Musk afferma di desiderare.

Queste voci su Elon Musk e XRP sono diventate più forti anche per motivi tecnici. La banca Cross River gestisce le operazioni bancarie di X Money e utilizza la tecnologia Ripple per i trasferimenti internazionali dal 2014. Esiste una relazione tra i due, anche se ciò non implica che XRP, Elon Musk e X stiano collaborando. Le notizie su Elon Musk e XRP diventano virali sui social media e la maggior parte di esse consiste in collegamenti di punti anziché in annunci.

Il controllo della realtà

Il punto è che nessuno ha verificato che Elon Musk, X Payments e XRP siano effettivamente avvenuti. Né Ripple, né i dirigenti di X, né Musk. L’entusiasmo per XRP, Elon Musk e X riguarda ciò che appare ragionevole, non ciò che è stato proclamato. Musk ha menzionato le sue grandi strategie di X per gestire il denaro, ma non ha specificato quali criptovalute avrebbe utilizzato.

Linda Yaccarino, CEO di X, ha dichiarato che X Money verrà lanciato con Visa e trasferimenti peer-to-peer, tuttavia non si fa alcun riferimento alle criptovalute. Queste sono solo voci, finché qualcuno di responsabile non si esprime su XRP su X o RLUSD su X. Al momento, tuttavia, non esiste nessuna documentazione, nessun accordo di partnership, nulla di tangibile che unisca questi progetti.