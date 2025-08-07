도지코인 가격 반등 가능성? DOGE, 고래 매집에 공매도 포지션 대량 청산

핵심 내용

24시간 동안 10억 개 이상의 도지코인(DOGE)이 고래 지갑에 의해 매집되며 대규모 누적 신호가 포착됐다.

도지코인 가격은 주요 EMA(지수이동평균선) 아래로 하락했으며, 0.208 달러(약 288 원) 부근에서 발생한 공매도 청산으로 약 300만 달러(약 41억 6,100만 원) 규모의 손실이 발생했다.

기술적 분석에 따르면 도지코인은 장기적으로 1.40 달러(약 1,942 원)를 목표로 하는 상승 확장형 쐐기 패턴 내에 있는 것으로 나타났다.

애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)에 따르면, 도지코인(DOGE)은 지난 24시간 동안 큰 변동을 보였으며, 고래 주소들이 10억 DOGE를 대거 매입한 것으로 나타났다.

이처럼 적극적인 매수가 이어지는 가운데 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 도지코인은 8월 6일 0.2024 달러(약 281 원)에 거래되며 주간 기준 약 8.35% 하락했고, 20일 EMA(지수이동평균선)인 0.2129달러(약 296원)와 50일 EMA인 0.2060달러(약 287원) 등 주요 지지선을 하회한 상태다.

파생상품 시장, 변동성 속 기회 포착

코인글래스(CoinGlass)에 따르면, 도지코인의 파생상품 거래량은 지난 24시간 동안 2.43% 증가한 48억 2,000만 달러(약 6조 6,867억 원)를 기록하며 투자자들의 관심이 고조되고 있음을 나타냈다. 그러나 도지코인 선물 계약의 미결제약정은 30억 달러(약 4조 1,670억 원)로 감소했다.

이와 동시에 약 300만 달러(약 417억 원) 규모의 공매도 포지션이 청산됐는데, 이는 도지코인 가격이 0.208 달러(약 289 원) 부근으로 수렴하며 발생했다. 이 지점은 더킹피셔(TheKingfisher)가 ‘숏 스퀴즈(Short squeeze, 공매도 세력의 강제 청산으로 인한 급격한 가격 상승) 구간’으로 지목한 핵심 가격대다.

🚨 $DOGE Liquidation map on all leverage just dropped. Biggest short liquidation cluster is building up around $0.2079. This is a massive magnet for price. Most traders are blind to this. Smart money uses this. Long liquidations are scattered, showing less concentrated pain to… pic.twitter.com/CkYjOCj6FQ — TheKingfisher (@kingfisher_btc) August 5, 2025

도지코인 가격 분석: 장기 상승을 시사하는 쐐기형 패턴

도지코인 전망은 주봉 차트에서 상승 확장 쐐기형을 형성하고 있으며, 이 패턴은 변동성이 크지만 일반적으로 강세 신호로 해석된다. 트레이더 타디그레이드(Trader Tardigrade)는 이전 쐐기형 움직임이 0.22 달러(약 305 원)에서 0.48 달러(약 666 원)까지 확장됐다고 지적했다.

$Doge/weekly#Dogecoin is moving within an ascending broadening wedge.

The next target at the top of the wedge is set at $1.4 🔥 pic.twitter.com/j5eYJOvojX — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) August 5, 2025

만약 유사한 패턴이 반복된다면, 다음 상승 구간은 최대 1.40 달러(약 1,942 원)까지 이어질 수 있다. 일봉 차트에서는 도지코인이 상승 채널 내에서 움직이며, 현재 하단 지지 추세선을 테스트하고 있다. 이 지점은 볼린저 밴드(Bollinger Bands, 가격 변동성을 보여주는 지표) 하단 경계인 0.179 달러(약 248 원)와도 일치한다.

MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 음의 교차 상태로 약세를 유지하고 있으며, RSI(상대강도지수)는 44.7로 과매도 구간(30) 바로 위에서 머무르고 있다.

차이킨 머니 플로우(CMF, 자금 유입·유출을 보여주는 지표)는 -0.01로 자금 유출세가 점차 완화되고 있음을 시사한다. 이 지표들을 종합하면, 시장은 다소 식고 있으나 붕괴 직전은 아닌 상태로 해석된다.

고래 매수세 vs. 개인 투자자 관망세

고래의 매집은 종종 주요 가격 변동의 전조로 간주되지만, 현재 개인 투자자들은 여전히 신중한 태도를 보이고 있다. 0.208 달러(약 288원)와 0.228 달러(약 316원) 같은 저항 구간에서 발생한 대규모 청산과 차익 실현 매도로 인해 형성된 ‘매도 벽(sell wall)’ 현상이 상방 압력을 더욱 가중시키고 있다.

다만 이 가격대를 결정적으로 돌파할 경우 시장 심리가 급격히 반전되며 과도한 레버리지 쇼트 포지션이 쇼트 스퀴즈에 걸릴 수 있다. 그럼에도 불구하고 도지코인은 여전히 인기 있는 밈코인 중 하나로 평가된다.

도지코인 가격이 상승 쐐기형 상단 저항을 향해 반등할지, 아니면 완만한 하락세를 이어갈지는 고래의 지속적인 매수세와 그 뒤를 따라올 개인 투자자들의 움직임에 달려 있을 것으로 보인다.