서로 갈린 전문가 비트코인 전망 — 비트코인 목표가 ‘5만 달러 VS 13.5만 달러’ 논쟁 지속

7월 14일, 비트코인이 사상 최고가인 12만 3천 달러를 기록한 후, 하루 만에 5% 넘는 급락세를 보이며 11만 7천 달러 이하로 떨어졌다. 이러한 급락 이후 시장 분위기는 급격히 양분되고 있으며, 전문가들 사이에서도 향후 가격 흐름에 대한 전망이 크게 엇갈리고 있다.

일각에서는 이번 조정이 일시적인 현상일 뿐이며, 비트코인이 추가 상승 여력을 지니고 있다는 분석을 내놓는 반면, 다른 측에서는 현재의 저항선이 강력하게 작용하면서 급락 가능성을 경고하고 있다. 낙관론과 비관론이 팽팽히 맞서는 가운데, 비트코인의 다음 목표가가 어디로 향할 것인지에 대한 관심이 높아지고 있다.

어제 비트코인이 12만 3천 달러의 사상 최고가를 기록한 후, 비트코인 가격은 조정에 진입하여 오늘 11만 7천 달러 아래로 하락했다. 그러나 페어리드 스트래티지스(Fairlead Strategies)의 창립자이자 매니징 파트너인 케이티 스톡턴(Katie Stockton)은 비트코인이 아직 본격적인 조정 구간에 진입하지 않았다고 평가했다. 그녀는 CNBC와의 인터뷰에서 “비트코인은 거의 두 달간 횡보 구간을 거쳤으며, 이번 상승 돌파는 과거의 패턴을 감안할 때 중기적 목표가를 13만 5천 달러로 본다”고 밝혔다.

스톡턴은 기술적 분석에 기반한 ‘측정 이동 예상치(measured move projection)’ 기법을 활용해 이 같은 가격 목표를 제시했으며, 현재의 상승 추세가 지속된다면 이 목표치까지 도달할 가능성이 높다고 판단했다. 그는 “즉각적인 조정이 없다면, 비트코인은 중기적으로 13만 5천 달러까지 상승할 수 있다”고 덧붙였다.

하지만 스톡턴만이 이렇게 대담한 비트코인 가격 예측을 한 것은 아니다. 10x 마켓 리서치(10x Market Research)의 대표 마르쿠스 틸렌(Markus Thielen)은 다음과 같이 언급했다.

현물 비트코인 ETF로의 자금 유입이 지속되고 있다는 점도 상승 가능성에 힘을 싣는 요소다. 지난주에만 비트코인 관련 투자 상품에 27억 달러 이상의 자금이 유입됐으며, 블랙록(BlackRock)의 아이셰어즈 비트코인 ETF(IBIT)는 출시 이후 누적 유입액이 4,550억 달러에 근접하며 시장을 주도하고 있다.

이 같은 흐름은 기관 투자자들의 비트코인 수요가 여전히 강하다는 점을 시사하며, 단기적 조정에도 불구하고 장기 상승 추세가 유효할 수 있다는 주장을 뒷받침하고 있다.

반면, 암호화폐 시장 분석가로 활동하는 크립토 파텔(Crypto Patel)은 현 상황을 훨씬 더 부정적으로 평가했다. 그는 X를 통해 비트코인이 12만 3천 달러에서 거절된 이후 12만 5천 달러 부근에 존재하는 주요 추세선 저항을 돌파하지 못하고 있다고 지적했다.

What if #Bitcoin crashes to $50K… just because it can’t break $125K? 😨

Not trying to scare anyone — but the chart looks serious.$BTC is facing major trendline resistance near $125K.

If it gets rejected… could we really see a drop back to $50K?

Just sharing with you to know… pic.twitter.com/r4Dge6cMDU

— Crypto Patel (@CryptoPatel) July 14, 2025