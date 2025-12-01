6,000만 달러 규모 HYPE 언락, 대규모 매도로 이어질까?

핵심 내용

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 6,000만 달러 규모 하이퍼리퀴드(HYPE) 토큰 언락은 장기 하락 흐름에 갇힌 시장에 등장했다.

온체인 데이터에 따르면 대부분의 기여자들은 토큰을 보유하거나 재스테이킹한 것으로 나타났다.

기술적 지표 역시 HYPE가 하락 쐐기 패턴의 하단부에 위치해 있음을 보여준다.

탈중앙화 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 팀은 오랜 기간에 걸친 장기 토큰 분배 계획에 따라 개발자와 핵심 기여자들에게 약 6,040만 달러(약 888억 612만 원) 상당의 175만 하이퍼리퀴드(HYPE) 토큰을 지급했다.

이번 락업 해제는 하이퍼리퀴드가 역사상 가장 규모가 크고 커뮤니티 중심적이었다는 평가를 받는 에어드롭을 실시한 지 1주년이 되는 시점에 맞춰 진행됐다. 한편 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 HYPE 토큰 가격은 지난 한 달 동안 23% 이상, 지난 24시간 동안은 약 5% 하락한 상태다.

The Hyperliquid team confirmed that 1.75 million HYPE tokens were unlocked on Saturday for developers and core contributors, worth over $60.4 million at current prices. According to Hyperliquid developer iliensinc, the unlock is part of the project’s predefined vesting schedule… pic.twitter.com/SLd346io08 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 30, 2025

이번 언락은 평범한 절차일 뿐

하이퍼리퀴드 개발자 일리엔싱크(iliensinc)는 이번 조치가 특별한 일은 아니다라고 설명했다. 그는 2024년 11월에도 암호화폐 역사상 가장 큰 규모의 에어드롭이 진행되며 약 2억 7,000만 개의 토큰이 전량 해제됐고, 이는 현재 기준 약 95억 달러(약 13조 9,679억 원) 상당의 가치에 해당한다고 상기시켰다. 또한 하이퍼리퀴드는 VC 물량 해제나 투자자 락업 해제가 전혀 없다는 점도 강조했다.

애널리스트 커비크립토(KirbyCrypto)에 따르면, 창립자 티어 지갑은 170,619 하이퍼리퀴드(HYPE)를 받았고, 시니어 티어 지갑 14곳에는 총 1,049,986 HYPE, 미드 티어 지갑 2곳에는 99,998 HYPE이 배분됐다. 이와 별도로 소규모 지갑들은 30,000 HYPE, 나머지 9개의 지갑에는 395,406 HYPE이 지급된 것으로 확인됐다. 이는 총 1,745,746 HYPE에 해당하는 규모다.

Hyperliquid TGE Unlock and What Actually Happened The first major unlock just passed. Here's how tokens were distributed and what team members did with it. Distribution

• Largest wallet (Founder-tier): 170,619 HYPE

• Senior-tier (14 wallets): 1,049,986 HYPE

• Mid-tier (2… pic.twitter.com/2zw4aSsWNH — kirbycrypto.hl 🌊🏄‍♂️ (@kirbyongeo) November 29, 2025

토큰 배분 현황

애널리스트에 따르면 전체 물량의 약 23.4%(609,100 HYPE) 는 플로우데스크(Flowdesk)에 OTC 방식(장외 거래)으로 매도되었고, 약 9%는 재스테이킹되었다. 또한 약 35%는 전혀 이동하지 않았으며, 하이퍼랩스(Hyperlabs)가 추가로 33%를 재스테이킹했다. 요약하면, 대부분의 기여자들은 매도하지 않고 있으며, 재스테이킹과 보유가 주요 흐름으로 나타나고 있다.

크립토 맥케나(Crypto McKenna)의 분석에 따르면 핵심 기여자 할당분의 40% 이상이 재스테이킹되었고, 23% 조금 넘는 물량은 플로우데스크로 이동했다. 그의 2026년 전망에서는 최악의 청산 상황을 가정해도 하이퍼리퀴드가 매도 압력보다 훨씬 큰 매수 흐름을 만들어낼 가능성이 있다고 밝혔다.

Some back of the envelope calculations on the first Hyperliquid core contributors unlock: > 2.6M HYPE distributed w/ 41.89% restaked by Hyperlabs and team members > 23.42% of the unlock was sent to Flowdesk and 34.69% remains as spot HYPE on HyperCore > If we look at 2026 buy… pic.twitter.com/f1qtU8dT1r — McKenna (@Crypto_McKenna) November 30, 2025

흥미롭게도 모델 기준 매수 압력은 수익을 기반으로 약 21억 달러(약 3조 876억 원)를 넘는 반면, 잠재적 매도 압력은 약 5억 9,800만 달러(약 8,792억 3,940만 원) 수준에 머무르는 것으로 나타났다.

하이퍼리퀴드(HYPE) 가격 분석: 고갈 국면에 가까워진 시장

하이퍼리퀴드(HYPE) 차트는 이 알트코인이 9월부터 이어진 하락 쐐기 패턴 안에 갇힌 상태임을 보여준다. 가격은 패턴의 하단부 근처에서 거래되고 있으며, 200일 이동평균선 아래에 머무르고 있다.

쐐기 상단 추세선을 강하게 돌파할 경우 HYPE는 40 달러(약 5만 8,812 원) 중반대를 향해 반등할 수 있으며, 36 달러(약 5만 2,930 원)와 41 달러(약 6만 282 원)가 초기 주요 레벨로 작용한다. 또한 200일 이동평균선을 깔끔하게 돌파하면 9월 고점으로 향하는 경로가 열릴 수 있다.

가격이 쐐기 하단 지지선을 이탈하면 하락 시나리오도 충분히 가능하다. 이 경우 30 달러(약 4만 4,109 원) 구간이 열리며, 이 지점에서는 변동성이 크게 확대되는 경향이 있다. 또한 30 달러(약 4만 4,109 원) 지지선이 유지되지 않을 경우 20 달러(약 2만 9,406 원)대까지 더 깊은 조정이 이어질 수 있다.