페페코인 전망 악화? 분석가 ‘67% 추가 하락 가능’ 경고

애널리스트 알리 마르티네즈는 페페코인 가격이 0.00000185달러까지 하락할 것으로 예상하며, 이는 약 67%의 추가 하락 가능성을 시사한다.

페페코인 가격은 연초 이후 72.5% 하락하며, 0.0000055달러 부근의 주요 지지선에서 부진한 흐름을 이어가고 있다.

시장 심리가 약세를 보이는 가운데, X에서 페페코인 커뮤니티의 참여도가 크게 증가했다.

인기 밈코인 페페코인(PEPE) 가격이 11월에 들어서며 하락했다. 해당 토큰 가격은 지난 일주일 동안 13% 하락했으며, 현재 주요 지지선 근처에서 움직이고 있다. 일부 투자자들은 이번 조정이 반등에 앞서 바닥을 다지는 것일 수도 있다고 분석했다. 그러나 유명 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 경고를 제기했다.

마르티네즈는 최근 X(구 트위터)에 올린 게시글에서 페페코인이 지난해 11월부터 헤드앤숄더(head-and-shoulders) 패턴을 형성했으며, 현재 해당 패턴이 완성된 상태라고 설명했다. 그는 페페코인 가격이 이미 하방을 이탈했다고 판단하고 있다.

마르티네즈는 페페코인의 목표 가격을 0.00000185달러(약 0.002695원)로 제시했으며, 이는 현재 가격 대비 약 67%의 추가 하락 가능성을 의미한다.

페페코인은 2025년 들어 다른 주요 밈코인 대비 부진한 흐름을 보이고 있다. 연초 기준으로 72.5% 이상 하락한 상태다. 현재 페페코인 가격은 0.000005718달러(약 0.008339원)로, 0.0000055달러(약 0.008013원) 부근의 핵심 지지 구간에서 안정세를 보이고 있다. 24시간 기준 거래량은 50% 감소했다가 다시 30% 상승했다.

미결제약정 규모 감소, 긍정적인가 부정적인가?

코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면, 페페코인 선물시장의 미결제약정(OI: Open Interest) 규모는 4월 이후 최저 수준까지 떨어졌다. 이는 다수의 트레이더들이 페페코인에 대한 관심을 거두고 있는 것으로 해석된다.

다만, 일부의 트레이더들은 이번 약세 흐름이 강한 반등을 위한 초기 구간으로 해석하고 있다. 과거에 미결제약정 규모가 현재와 유사한 수준으로 하락한 이후 페페코인 가격은 150% 이상 급등했었다.

한 페페코인 고래 투자자는 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 그는 페페코인 가격이 0.0000090달러(약 0.13113원) 수준까지 회복하면 매수세가 다시 강화될 것이라고 주장했다. 그의 분석에 따르면, 페페코인 가격이 0.000012달러(약 0.017484원)를 안정적으로 상향 돌파할 경우 0.000025달러(약 0.036425원)까지 반등이 이어질 것으로 분석했다.

$Pepe Price Prediction: Flash Crash Sends #PEPE Down 20% – Is This the Final Dip Before the Big Rally? PEPE hits key support after flash crash – Pepe price prediction points to massive upside if history repeats. PEPE has been the worst performer among the top 5 meme coins in… pic.twitter.com/k6H9wira1a — Pepe Whale 🐸 (@pepeethwhale) November 6, 2025

최근의 가격 상승 국면에서 페페코인 커뮤니티는 11월 5일과 6일에 높은 결집력을 보였다. 해당 기간 동안 커뮤니티는 밈 문화, 인사 메시지, 기념 게시물을 통해 X에서 44,000건 이상의 참여를 기록했다.

페페코인 가격 하락에도 페페노드 생태계의 장기적인 성장에 대한 기대… 사전 판매 200만 달러 모금

페페코인에 대한 전망이 약세로 돌아선 가운데, 페페노드(PEPENODE) 코인은 채굴 과정에 대한 접근성을 높이고 채굴 경험을 즐거운 경험으로 재해석했다. 이를 통해 차별화된 움직임을 보이고 있다. 해당 프로젝트는 현재 프리세일을 진행하고 있으며, 이미 200만 달러(약 29억 원) 이상을 모금했다. 초기 투자자들에게 스테이킹 보상률 624%를 제공하고 있다.

페페노드는 이용자들이 고가의 채굴 장비나 복잡한 기술 없이도 가상 채굴 시스템을 구축하고 운영할 수 있도록 각종 기능을 지원한다. 이용자들은 디지털 서버룸을 만들고, 채굴 노드를 구매하며, 시설을 업그레이드하여 채굴 효율성을 높일 수 있다. 이러한 모든 과정은 게임처럼 설계된 시뮬레이션 형태로 운영된다.

각 노드는 가상 생태계에서 연산력을 제공한다. 참여자들은 이를 통해 밈코인을 간단하고 재미있게 채굴할 수 있다.

페페노드는 이더리움(ETH) 블록체인 기반으로 구축되었으며, 노드 업그레이드에 사용된 토큰의 70%를 영구적으로 소각하는 디플레이션 모델을 채택하고 있다. 이는 시간이 지날수록 페페노드 토큰의 공급량을 줄여 가격 상승을 유도하는 구조다.

초기 투자자들은 보너스 보상, 리더보드 보상, 장기 인센티브 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 현재 연간 스테이킹 보상률은 624% 수준이다.

사전 판매에 참여하고 싶은 투자자들은 공식 웹사이트를 통해 참여할 수 있으며, 공식 가이드를 통해 페페노드 코인 구매 방법을 확인할 수 있다.

