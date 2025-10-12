트럼프 관세 위협에 암호화폐 시장에서 7억 7,000만 달러 규모의 청산 발생

핵심 내용

이더리움과 비트코인이 각각 2억 3,300만 달러와 1억 8,000만 달러 규모의 청산 손실을 기록하며, 이번 주에만 20만 명에 가까운 트레이더들이 청산당했다.

트럼프 대통령이 중국이 전 세계 희토류의 69%를 통제하고 있다는 점을 들어, 대규모 관세 부과와 대응 조치를 예고했다.

트럼프의 발표 이전까지 라이트코인과 지캐시를 포함하여 주요 알트코인들은 강한 상승세를 보였으며, 해당 발언 이후 기술적 분석이 무효화되며 상승분을 모두 반납했다.

암호화폐 시장이 다시 하락세로 돌아섰다. 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령이 중국에 대해 추가적으로 관세를 부과할 가능성을 언급하며, 중국의 희토류 통제와 적대적 행보를 이유로 들었기 때문이다. 이번 하락세로 인해 롱 포지션 투자자들이 가장 큰 타격을 입었으며, 지난 24시간 동안 총 청산액은 7억 7,000만 달러(약 1조 1,003억 원)를 넘어섰다.

코인스피커(Coinspeaker)가 10월 10일 코인글래스(Coinglass)를 인용하여 보도한 자료에 따르면, 같은 기간 총 7억 7,130만 달러(약 1조 1,021억 원) 규모의 포지션이 청산됐다. 이 중 6억 1,300만 달러(약 8,757억 원)가 롱 포지션에서 발생했다. 이더리움(ETH)은 24시간 동안 2억 3,332만 달러(약 3,334억 원) 규모의 청산이 발생하며 손실 규모가 가장 컸다. 비트코인(BTC)은 약 1억 7,993만 달러(약 2,571억 원)로 그 뒤를 이었다.

이번 급락으로 약 20만 명의 트레이더들의 포지션이 강제로 청산됐다. 가장 큰 단일 건수의 청산은 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 거래소의 BTC/USD 거래 페어에서 1,161만 달러(약 165억 원) 규모로 발생했다. 하이퍼리퀴드는 최근 암호화폐 시장에서 거래량이 가장 많은 영구선물(perpetual futures) 거래소로 자리 잡았으며, 고래 투자자들의 미결제약정(open interest) 거래 비중이 높다.

트럼프-중국 희토류 및 관세 갈등 현황

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 ‘경제 전쟁’이 다시금 격화되고 있다. 트럼프 대통령이 추가적인 관세 부과와 기타 대응 조치를 예고하며 공개적으로 위협 수위를 높였기 때문이다.

시장 분석 계정인 ‘더 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)’는 최근 관련 동향을 정리한 게시물을 올렸다. 해당 게시물에 따르면, 트럼프 대통령은 중국의 희토류 통제 문제를 언급하며 “중국이 적대적으로 변하고 있다”고 지적했다. 그는 또 “중국이 세계를 인질로 잡은 듯한 독점적 지위를 유지하며 거짓말을 하고 있다”고 주장했다.

트럼프 대통령의 발언에 따르면, 미국 정부는 중국산 제품에 대한 관세를 “대폭 인상”할 계획이며, 이와 함께 “다양한 추가 대응 조치”도 검토 중이다. 이러한 발언 이후 미국 증시도 암호화폐 시장과 마찬가지로 큰 폭의 손실을 기록하며 주간 차트상 새로운 저점을 형성하고 있다.

PRESIDENT TRUMP'S STATEMENT ON CHINA JUST NOW: 1. China is "becoming very hostile" and controlling rare earths 2. "Always felt that China is lying, and now, as usual, I have been proven right" 3. China is "holding the world captive" in a "monopoly position" 4. There is "no… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 10, 2025

트럼프와 중국 간의 희토류 갈등은 2023년 기준 전 세계 생산량의 69%를 중국이 차지하고 있는 데서 비롯됐다. 중국이 전기차 배터리, 국방 시스템, 첨단 기술 산업에 필수적인 핵심 소재에 대한 지배력을 갖고 있다. 이 내용은 2025년 1얼 폴리테크닉 인사이트(Polytechnique Insights)가 보고한 바 있다.

중국의 희토류 통제 문제는 올해 내내 국제 외교 관계와 관세 협상 과정에서 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 주요국 간의 협의와 갈등이 반복되며 글로벌 무역 불확실성이 커지고 있다.

최근 긴장감이 고조되면서 대부분의 암호화폐 관련 분석이 무의미해졌다. 암호화폐 시장은 결과적으로 갑작스러운 변동성에 대응하지 못한 채 대규모 청산 사태를 맞이했다. 트럼프의 발언 이전까지만 해도 알트코인 시장은 큰 폭으로 상승세를 보이고 있었다. 예를 들어 라이트코인(LTC)은 15% 급등하며 다른 코인보다 더 높은 상승률을 기록했다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면, 지캐시(ZEC)는 약 230달러(약 32만 8,670원) 부근에서 연간 600%, 월간 300% 이상 상승하며 새로운 고점을 형성했다.

애널리스트들은 현재 거시경제 상황과 관세 전쟁의 격화가 모든 금융시장에 영향을 미치고 있다며, 투자자들은 관망하거나 이에 맞는 새로운 포지션 전략을 세울 필요가 있다고 분석했다.

