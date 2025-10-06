시바이누(SHIB) 가격 주춤… 시바리움, 해킹 피해자에 400만 달러 환급 발표

핵심 내용

시바리움(Shibarium)이 400만 달러(약 56억 5,560만 원) 규모 해킹 피해자 환급과 이더리움 브리지 재가동 계획을 공식 확인했다.

시바이누(SHIB) 가격은 현재 대칭 삼각형 패턴 내에서 움직이며, 조만간 방향성 돌파 가능성을 시사하고 있다.

RSI(상대강도지수)와 MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 중립적인 모멘텀을 보이며 향후 추세 확정을 기다리고 있다.

시바이누(SHIB)의 레이어2 네트워크인 시바리움(Shibarium)은 지난달 발생한 400만 달러(약 56억 5,560만 원) 규모의 해킹 사고로 인한 긴급 중단 이후, 현재 핵심 복구 단계에 돌입했다.

개발팀은 피해 이용자 환급과 네트워크 정상화를 위한 긴급 대응에 나선 가운데, 시바이누 가격은 여전히 조정 국면을 이어가며 지난 1년간 23% 하락한 상태다.

시바리움, 400만 달러 해킹 사건 후 환급 준비 착수

시바리움 개발팀은 목요일 성명을 통해 최근 발생한 보안 침해 사건의 피해자들에게 보상을 제공하고, 이더리움 브리지를 재가동할 준비를 진행 중이라고 밝혔다.

사후 분석 결과, 모든 밸리데이터 키가 교체됐으며 100개 이상의 생태계 관련 스마트 계약이 보안 지갑으로 이전된 것으로 확인됐다. 또한 공격자의 계약에서 약 200만 달러(약 28억 2,780만 원) 상당의 460만개 본(BONE) 토큰이 성공적으로 회수됐다.

이번 해킹 사건은 9월 12일, 시바리움의 이더리움 연동 스마트 계약에 악의적인 데이터가 제출되면서 발생했다. 이로 인해 시스템이 자동으로 긴급 종료됐다.

공격자는 동시에 수백만 달러 규모의 본(BONE) 토큰을 스테이킹하며 네트워크 통제권을 확보하려 시도했다. 이 보안 침해로 인해 이더리움(ETH)과 시바이누(SHIB)를 포함한 약 410만 달러(약 57억 9,699만 원) 상당의 자산이 탈취됐다.

시바리움의 수석 개발자 칼 다이리야(Kaal Dhairya)는 해커에게 자금 반환 대가로 50 ETH의 보상금을 제안했으나 협상은 결렬됐으며, 탈취된 토큰들은 이미 다른 지갑으로 이동된 것으로 확인됐다.

시바이누 기술 분석: 삼각 수렴 패턴, 곧 방향성 결정될 듯

시바이누의 일간 차트는 대칭 삼각형 패턴 내에서 거래되고 있는 모습을 보여준다. 이 패턴은 일반적으로 강한 방향 전환이 임박했음을 시사한다.

현재 시바이누 가격은 0.0000127달러(약 0.018원) 부근에서 움직이고 있으며, 상단 저항선은 0.0000135달러(약 0.019원), 하단 지지선은 0.0000113달러(약 0.016원) 부근에 형성돼 있다. 거래 범위가 점차 좁아지면서 변동성이 압축되고 있으며, 향후 몇 주 내 돌파 움직임이 나타날 가능성이 높다는 분석이 나온다.

볼린저 밴드(가격 변동성을 보여주는 지표) 또한 크게 좁혀지며 이러한 관점을 뒷받침한다. 가격이 상단 밴드인 0.0000135달러(약 0.019원)를 상향 돌파할 경우, 0.0000160달러(약 0.023원)까지 상승세가 이어질 수 있으며, 모멘텀이 강화될 경우 0.0000185달러(약 0.026원)까지 도달할 가능성도 있다.

반대로 가격이 0.0000113달러(약 0.016원) 아래로 하락할 경우, 0.0000100달러(약 0.014원) 수준까지 조정을 받을 수 있고, 매도 압력이 가중되면 0.0000085달러(약 0.012원)까지 하락할 수 있다는 전망도 제기된다.

지표는 중립적 모멘텀을 시사

RSI(상대강도지수)는 약 53 수준으로, 과매수나 과매도 신호 없이 시장이 중립적인 흐름을 보이고 있다. 한편, MACD(이동평균 수렴·확산 지표)선은 시그널선을 소폭 상향 돌파하며 완만한 상승세를 나타내고 있다.

차이킨 머니 플로우(CMF, 가격과 거래량을 결합해 자금 유입·유출을 분석하는 지표)는 0에 근접해 자금 유입이 제한적임을 보여준다. 매수세와 매도세의 균형을 나타내는 밸런스 오브 파워(BoP)는 소폭 플러스를 기록했지만 여전히 미약해, 매수세가 시장을 주도하기에는 역부족인 상황으로 분석된다.