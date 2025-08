카르다노 1$ 돌파 가능할까? ADA, 주요 네트워크 업그레이드 승인

카르다노(ADA)가 커뮤니티 투표를 통해 9,600만 카르다노(약 7,100만 달러) 규모의 개발 기금 지원을 승인하면서, 가격이 1달러(약 1,384 원) 돌파를 향해 도약할 가능성이 주목받고 있다. 이번 투표는 카르다노의 역사상 처음으로, 핵심 업그레이드를 커뮤니티 국고에서 직접 지원하는 사례로 기록됐다. 승인된 기금은 카르다노의 핵심 개발팀인 인풋 아웃풋 엔지니어링(Input Output Engineering, IOE)이 향후 1년간 추진할 프로토콜 로드맵을 실행하는 데 사용될 예정이다.

총 투표자의 74%가 제안에 찬성표를 던지면서, 이번 계획은 투명하고 탈중앙화된 자금 조달 및 집행 체계로의 전환을 목표로 하고 있다. 커뮤니티의 압도적인 참여는 카르다노를 가장 매수 유망한 암호화폐 중 하나로 부각시키고 있다.

The Cardano community just made history.

For the first time ever, core development funding has been directly approved by the community – ushering in a new era of decentralized governance.

Thank you all for your support. This is more than a vote of confidence, it’s a shared…

— Input Output (@InputOutputHK) August 2, 2025