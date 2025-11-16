아크 인베스트, 하락장 기회 포착… 서클, 비트마인, 불리시 주식 대거 매입

핵심 내용

아크 인베스트는 ARKK, ARKW, ARKF ETF를 통해 서클 주식 1,556만 달러어치를 매수했으며, 비트마인과 불리시에 대한 지분도 추가했다.

이번 매수는 조정 국면에서 이뤄졌으며, 서클은 -4.6%, 비트마인은 -9.9%, 불리시는 -9.9%로 모두 하락 마감했다.

서클의 3분기 실적은 견조했으며, 자체 아크 체인용 네이티브 토큰 발행을 검토하고 있다.

캐시 우드(Cathie Wood)가 이끄는 아크 인베스트(ARK Invest)가 최근 하락장에서 주요 블록체인 관련 종목을 대거 매입하며 시장의 주목을 받고 있다. 현지 시간 11월 14일, 아크 인베스트는 서클 인터넷 그룹, 비트마인 이머션 테크놀로지스, 불리시 등 주식을 세 가지 ETF를 통해 대거 매입했다.

이날 매입은 세 종목 모두 정규장에서 하락세를 보인 직후 이루어진 저점 매수 전략(Buy the Dip)으로 해석된다.

아크 인베스트는 ARKK, ARKW, ARKF 등 자사 대표 ETF를 통해 다음과 같은 규모의 매수를 단행했다.

서클(CRCL) 주식 188,941주 (약 1,630만 달러 규모)

비트마인(BMNR) 주식 242,347주 (약 980만 달러 규모)

불리시(BLSH) 주식 177,480주 (약 730만 달러 규모)

Here's every move Cathie Wood and Ark Invest made in the stock market today 11/13 pic.twitter.com/kT31a9mzva — Ark Invest Tracker (@ArkkDaily) November 14, 2025

이날 세 종목은 모두 하락 마감했다. 구글 금융 기준으로 서클은 전일 대비 4.59% 하락한 82.34달러, 비트마인과 불리시는 각각 9.86%, 9.85% 하락한 36.57달러, 41.02달러를 기록했다. 이는 아크가 전반적인 조정장에서 기회를 포착해 공격적으로 포트폴리오를 확장했다는 점을 시사한다.

서클, 3분기 실적 ‘어닝 서프라이즈’… 아크체인 토큰도 검토 중

아크가 가장 많은 비중을 투자한 서클은 최근 발표한 3분기 실적에서 강력한 성장세를 보였다. 서클은 3분기에 총 7억 4천만 달러의 매출 및 준비금 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 66% 증가한 수치다. 순이익은 2억 1,400만 달러로 전년 동기 대비 무려 202% 증가했다.

또한 USDC의 유통량은 737억 달러로 전년 대비 108% 성장했다. 이러한 수치는 스테이블코인 생태계에서 서클이 강력한 입지를 확보하고 있다는 점을 보여준다.

더불어, 서클은 자사의 아크(Arc) 블록체인에서 자체 토큰 발행 가능성도 고려하고 있다고 밝혔다. 현재 아크는 퍼블릭 테스트넷 단계에 있으며, 향후 온체인 프로그래머블 금융 영역에서 보다 적극적인 역할을 할 것으로 전망된다.

글로벌 투자 운용사인 윌리엄 블레어(William Blair)는 최근 서클의 시장 내 지배적 위치를 높게 평가하며, CRCL 주식에 대해 시장수익률 상회(Outperform) 등급을 유지했다.

이번 매입은 단발적인 행보가 아니다. 다수의 외신은 아크 인베스트가 실적 발표 이후 서클 주식의 가격 변동성을 기회로 보고 지난 주부터 지속적으로 매수에 나서고 있다고 보도했다. 실제로 3개 ETF를 통해 이전 거래일에도 총 3,050만 달러 상당의 서클 주식을 매수한 것으로 알려졌으며, 11월 14일의 매입은 그 연장선에 있는 것으로 분석된다.

비트마인, 불리시도 동반 매수… AI와 웹3 인프라 기대

비트마인은 몰입형 냉각 기술을 바탕으로 한 차세대 비트코인 채굴 기업으로, 최근 AI 인프라 확장 계획을 공개하며 주목 받고 있다. 불리시는 블록체인 기반의 차세대 거래소로, 디지털 자산 유동성 제공과 기관용 솔루션 개발에 집중하고 있다. 아크는 이들 기업이 장기적으로 웹3 및 AI 기반 금융 생태계에서 중요한 역할을 할 것으로 보고, 포트폴리오 편입을 확대하고 있다.

