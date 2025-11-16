비트팜스, 비트코인 채굴 접고 AI 전환 선언… 주가 18% 급락

핵심 내용

비트팜스는 2027년까지 비트코인 채굴 사업을 단계적으로 종료하고, GB300 AI 인프라 구축으로 사업 방향을 전환할 계획이다.

3분기에는 순손실 4,600만 달러를 기록했으나, 3억 달러 규모의 신규 자금 조달에 성공했다.

이러한 변화 속에서 비트팜스(BITF) 주가는 18% 하락했다.

캐나다 비트코인 채굴 기업 비트팜스(Bitfarms, 티커: BITF)가 기존 비트코인 채굴 사업을 단계적으로 종료하고, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능 데이터 센터 사업으로 사업 방향을 완전히 전환하겠다고 발표했다.

해당 계획은 2025년 3분기 실적 발표와 함께 공개됐으며, 여기에는 미국 워싱턴주에 위치한 데이터 센터 전환 계획도 포함됐다.

회사 측은 이번 전환을 통해 2026년부터 2027년 사이 비트코인 채굴 사업을 완전히 철수할 것이라고 밝혔으며, 보유 중인 전력 인프라 및 부동산 자산을 AI, HPC 인프라 구축에 재배치할 예정이다.

워싱턴 데이터센터, 첫 AI 전환 거점… 엔비디아 GPU 기반 냉각 시스템 도입

비트팜스 전환 전략의 첫 번째 사례는 미국 워싱턴주 소재의 18MW급 AI 데이터 센터다. 이 시설은 고성능 GPU에 최적화된 AI 시설로 재구축될 예정이며, 엔비디아의 차세대 GB300 GPU급 연산 장비를 수용할 수 있도록 설계된다. 또한 고도화된 액체 냉각 시스템이 도입되며, 랙당 최대 190kW의 전력 밀도를 지원할 예정이다. 목표 전력 사용 효율(PUE)은 1.2에서 1.3 수준으로 설정돼, 업계 최고 수준의 에너지 효율을 구현하는 것을 목표로 하고 있다.

이 프로젝트를 위해 1억 2,800만 달러 규모의 장비 구매 계약이 이미 체결된 상태이며, 자금도 전액 확보된 것으로 알려졌다. 완공 시점은 2026년 12월로 예정돼 있다. 이에 따라 비트팜스는 기존 채굴 인프라를 점진적으로 AI 데이터센터로 전환할 계획이다.

3분기 순손실 4,600만 달러… 중남미 사업 철수 영향

비트팜스의 실적 발표에 따르면, 회사는 지속 사업 기준으로 매출 6,900만 달러, 순손실 4,600만 달러(주당 0.08달러)를 기록했다.이번 손실에는 아르헨티나와 파라과이 등 중남미 사업 철수의 영향이 반영됐다. 해당 지역 사업은 현재 ‘중단된 사업 부문’으로 분류돼 있으며, 회사는 효율성 제고를 위해 전략적 철수를 단행했다.

자금 측면에서 비트팜스는 공격적인 조달 행보를 이어가고 있다. 최근 5억 8,800만 달러 규모의 전환 사채를 발행했으며, 동시에 펜실베니아주 팬서 크릭(Panther Creek) 캠퍼스 개발을 위한 최대 3억 달러 규모의 프로젝트 파이낸싱 계약을 체결했다.

이 중 5,000만 달러는 이미 지난 10월 조기 투입되어, 장기 설비 구매 자금으로 활용되고 있다.

현재 비트팜스는 북미 전역에서 총 12곳의 데이터 센터를 운영 중이며, 가동 중인 전력 용량은 341MW에 달한다. 또한 전체 북미 에너지 포트폴리오는 2.1GW 규모로, 향후 다수의 부지를 AI 및 HPC 용도로 재구성할 수 있는 여력이 충분하다.

비트팜스의 전략적 전환 이유는?

벤 개그넌(Ben Gagnon) CEO는 이번 AI 전환이 회사의 핵심 전략이라고 강조했다. 특히 워싱턴 캠퍼스는 GPU 서비스(GaaS)의 허브로 운영될 예정이며, 비트코인 채굴 사업 역사상 가장 높은 영업이익을 창출할 수 있는 잠재력이 있다고 언급했다. 채굴 사업 철수는 2026년부터 2027년 사이에 순차적으로 진행될 예정이다.

BITF 주가 급락… AI 전환 발표에 투자자 반응은 부정적

이번 발표 이후 비트팜스 주가는 급락세를 보였다. 다수의 언론은 비트팜스 주가가 두 자릿수 하락률을 기록했다고 보도했으며, 시장에서는 3분기 실적 부진과 함께 AI 인프라 구축을 위한 대규모 자본 지출 계획이 투자자들에게 부담으로 작용한 것으로 보고 있다.

비트코인 가격 역시 약세 흐름을 보이고 있다. 최근 몇 차례 9만 9천 달러 구간을 재시험한 후, 비트코인은 9만 5천~10만 1천 사이에서 횡보 중이다. 이 같은 가격 정체는 비트코인 채굴 기업들의 단기 현금 흐름에 압박을 가하고 있다.

암호화폐 채굴 기업들의 AI 진출 움직임 확산

비트팜스 외에도 다수의 대형 채굴 기업들이 AI 산업 진출을 본격화하고 있다. 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon, 티커: MARA)는 3분기 실적 발표에서 AI 및 인프라 사업 확장을 예고했고, 헛 8(Hut 8)은 GPU 기반 클라우드 서비스 라인을 새롭게 선보였다. 아이리스 에너지(IREN)는 이미 총 2만 3천 개의 GPU를 확보한 다년간의 AI 클라우드 계약을 체결한 상태다. 그러나 비트팜스는 이들 중에서도 최초로 전체 비즈니스 모델 차원에서 비트코인 채굴 철수를 명문화한 기업이라는 점에서 주목을 받고 있다.

